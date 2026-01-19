Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Шахтера покинул Украину и нашел новый клуб
Украина. Премьер лига
19 января 2026, 12:37 |
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Шахтера покинул Украину и нашел новый клуб

Полузащитник Илья Гулько и «Дордой» из чемпионата Кыргызстана договорились о сотрудничестве

ФК Дордой. Илья Гулько (справа)

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Илья Гулько, который вызывался в расположение сборной Украины U-18, определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

О трансфере 23-летнего футболиста сообщил представитель чемпионата Кыргызстана «Дордой». Стороны договорились о сотрудничестве на один год. Полузащитник взял себе 88-й номер.

Гулько играл за донецкий «Шахтер» (U-17 и U-19), «Мариуполь», хорватскую «Локомотиву», луганскую «Зарю», «Кудровку» и «Минай». С сентября 2025 года находился в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Илья провел четыре игры в составе «Миная».

«Дордой» набрал 54 балла в сезоне-2025 и разместился на четвертой позиции в турнирной таблице. Клуб из Бишкека является 13-кратным чемпионом Кыргызстана, 10-кратным обладателем Кубка, 2-кратным победителем Кубка Президента АФК (2006, 2007) и 6-кратный обладателем Суперкубка Кыргызстана.

Шахтер Донецк чемпионат Кыргызстана по футболу Дордой Бишкек Илья Гулько трансферы свободный агент
Николай Тытюк Источник: Instagram
