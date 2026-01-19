ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Жироны отправился в аренду в чемпионат Англии
Джон Солис до конца сезона будет играть за «Бирмингем»
Испанская «Жирона» официально согласилась отдать в аренду игрока в английский клуб «Бирмингем».
Каталонцы отпустили 21-летнего полузащитника Джона Солиса до конца сезона 2025/26 с опцией обязательного выкупа контракта при выполнении определенных условий.
Джон присоединился к «Жироне» в начале сентября 2023 года, перейдя за шесть миллионов евро из колумбийского «Атлетико Насьональ».
В турнирной таблице Чемпионшипа «Бирмингем» находится на 14-м месте, имея в активе 35 очков после 27 сыгранных туров.
We are delighted to confirm the signing of midfielder Jhon Solis on a loan deal until the end of the 2025-26 season, subject to clearance. ✍️— Birmingham City FC (@BCFC) January 17, 2026
