ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Жироны отправился в аренду в чемпионат Англии

Испанская «Жирона» официально согласилась отдать в аренду игрока в английский клуб «Бирмингем».

Каталонцы отпустили 21-летнего полузащитника Джона Солиса до конца сезона 2025/26 с опцией обязательного выкупа контракта при выполнении определенных условий.

Джон присоединился к «Жироне» в начале сентября 2023 года, перейдя за шесть миллионов евро из колумбийского «Атлетико Насьональ».

В турнирной таблице Чемпионшипа «Бирмингем» находится на 14-м месте, имея в активе 35 очков после 27 сыгранных туров.