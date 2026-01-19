Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Жироны отправился в аренду в чемпионат Англии
Англия
19 января 2026, 12:59 | Обновлено 19 января 2026, 13:04
Джон Солис до конца сезона будет играть за «Бирмингем»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Солис

Испанская «Жирона» официально согласилась отдать в аренду игрока в английский клуб «Бирмингем».

Каталонцы отпустили 21-летнего полузащитника Джона Солиса до конца сезона 2025/26 с опцией обязательного выкупа контракта при выполнении определенных условий.

Джон присоединился к «Жироне» в начале сентября 2023 года, перейдя за шесть миллионов евро из колумбийского «Атлетико Насьональ».

В турнирной таблице Чемпионшипа «Бирмингем» находится на 14-м месте, имея в активе 35 очков после 27 сыгранных туров.

По теме:
Трансфер близко. Зинченко сегодня отправляется в Нидерланды
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где Эйнел Соареш продолжит карьеру после ЛНЗ
Стало известно, кто усилит Реал в летнее трансферное окно
Жирона Бирмингем Сити аренда игрока трансферы трансферы Ла Лиги Чемпионшип
Андрей Витренко Источник: ФК Бирмингем Сити
