Ванату посоветовали не повторять грубую ошибку, которую совершил Довбик

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко оценил перспективы форварда испанской «Жироны» Владислава Ваната, а также сравнил его с Артемом Довбиком, который ранее выступал в составе каталонского клуба:

– Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и пошел на повышение в «Рому». Если Ванат продолжит забивать, то летом может перебраться в более сильный клуб?

– Конечно, может. Главное, чтобы он не совершил такую ​​грубую ошибку, как Довбик, сменивший чемпионат. Артем хорошо чувствовал себя в Ла Лиге, и ему нужно было оставаться там.

В Италии более силовой футбол, и Артем сделал не лучший выбор. Он захотел попробовать себя в другом чемпионате, и все мы видим, что из этого вышло.

Ванату нужно оставаться в Испании, но со временем переходить в более серьезный клуб, который ставит перед собой определенные цели, типа «Атлетико» или «Вильярреала».

– Кто вам больше нравится как нападающий: Ванат или Довбик?

– Довбик фактурный, высокий, крепкий. На втором этаже он играет неплохо, но голов головой забивает не так много, как хотелось бы. Надо с ним работать над этим компонентом.

Самое главное для нападающего – оказаться в нужном месте в нужное время. У Ваната это есть.

Я бы не сказал, что кто-то из них лучше. Довбик и Ванат – это нападающие одного уровня по классу, но разные по стилю игры. Они оба еще не сказали своего последнего слова в футболе, – подытожил Гецко.