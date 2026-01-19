Журналист: «Зинченко? И Гвардиола, и Артета пришли к одному выводу...»

Нидерландский репортер и журналист Питер Цварт прокомментировал потенциальный переход защитника сборной Украины Александра Зинченко в «Аякс».

«Это интересный поворот событий. Клуб отказался от 19-летнего бразильского правого защитника (Жоао Педро) в пользу 29-летнего игрока сборной Украины, который может играть на позиции левого защитника.

На самом деле он больше полузащитник, чем фланговый защитник, и в этой роли он исключителен в атаке.

У него всегда были уязвимые места в обороне. В конечном итоге и Пеп Гвардиола, и Микель Артета (тренеры «Манчестер Сити» и «Арсенала» соответственно) пришли к выводу, что на самом высоком уровне эти слабости не перевешивают его умение играть в команде.

Однако его личность и роль в коллективе всегда высоко ценились этими тренерами.

Почему Алекс не заиграл в аренде? Его привёл в «Ноттингем Форест» первый тренер команды в этом сезоне, Постекоглу, которому тоже нравится играть с таким типом крайнего защитника.

Только его довольно быстро уволили. Теперь там главный тренер Шон Дайч, и он делает больший упор на оборонительную игру», – подытожил Цварт.