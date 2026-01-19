Тренер Динамо U-19: «Хотим видеть результат и прогресс от каждого игрока»

Юношеская команда киевского «Динамо» проводит подготовку ко второй части сезона. В товарищеском матче киевляне со счетом 10:1 разгромили немецкий клуб «Нойкирхен-Флуйн». Результат поединка прокомментировал и.о. старшего тренера «Динамо» U-19 Павел Чередниченко.

– Мы планировали сыграть первый матч на сборах, чтобы каждый игрок получил как можно больше игрового времени. Потому матч состоялся в формате четырех таймов по 30 минут, а игроки провели на поле по 60 минут каждый. В следующих матчах игроки получат уже больше игрового времени, мы будем проводить по два матча в один день. Так что подготовка к «Атлетико» продолжается.

– Почему был выбран именно этот формат – 4 тайма по 30 минут?

– В нашем распоряжении много игроков. Каждому мы хотели дать игровое время, так что каждый из них сыграл 60 минут.

– Какой план подготовки у команды на этих сборах?

– Подготовка в этом году началась еще 6 января. Мы тренировались на нашей базе в режиме двух тренировок в день в манеже, провели двустороннюю игру в формате три тайма по 20 минут. У нас запланировано еще четыре матча, чтобы все игроки получили игровое время и подошли в максимальном тонусе к игре с «Атлетико». В первую очередь, мы готовимся сейчас к этому матчу, но также и к чемпионату Украины. Мы ставим высокие цели, поэтому рассчитываем на всех игроков, хотим видеть результат и прогресс каждого.