Чемпион Aus Open 2014 впервые за 5 лет выиграл матч на мейджоре в Мельбурне

40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка (АТР 139) успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом круге швейцарец, который в 2014 году выиграл трофей Australian Open, переиграл Ласло Дьере (Сербия, ATP 92) в четырех сетах за 3 часа и 23 минуты.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Ласло Дьере (Сербия) – Стэн Вавринка (Швейцария) [WC] – 7:5, 3:6, 4:6, 6:7 (4:7)

После проигранной первой партии Стэн ни разу не отдал свою подачу на протяжении оставшихся трех сетов.

Вавринка проводит последний сезон в карьере. Он уже успел провести шесть матчей в 2026 году – на United Cup за национальную сборную Стэн потерпел четыре поражения и одержал одну победу.

Следующим соперником Вавринки будет Артур Геа (Франция, ATP 198).

Для Стэна эта победа стал первой на кортах Мельбурна за последний пять лет.

Вавринка в возрасте 40 лет и 296 дней стал вторым самым возрастным теннисистом, котором удалось выиграл матч мужского одиночного разряда турнира Grand Slam на Aus Open. Он уступает по этому показателю лишь Иво Карловичу – 2020 год (40 лет, 326 дней).

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

