Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Чемпион Aus Open 2014 впервые за 5 лет выиграл матч на мейджоре в Мельбурне
Australian Open
19 января 2026, 12:23 |
229
0

Чемпион Aus Open 2014 впервые за 5 лет выиграл матч на мейджоре в Мельбурне

Стэн Вавринка успешно стартовал на австралийском слэме, обыграв Ласло Дьере

19 января 2026, 12:23 |
229
0
Чемпион Aus Open 2014 впервые за 5 лет выиграл матч на мейджоре в Мельбурне
Getty Images/Global Images Ukraine. Стэн Вавринка

40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка (АТР 139) успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом круге швейцарец, который в 2014 году выиграл трофей Australian Open, переиграл Ласло Дьере (Сербия, ATP 92) в четырех сетах за 3 часа и 23 минуты.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Ласло Дьере (Сербия) – Стэн Вавринка (Швейцария) [WC] – 7:5, 3:6, 4:6, 6:7 (4:7)

После проигранной первой партии Стэн ни разу не отдал свою подачу на протяжении оставшихся трех сетов.

Вавринка проводит последний сезон в карьере. Он уже успел провести шесть матчей в 2026 году – на United Cup за национальную сборную Стэн потерпел четыре поражения и одержал одну победу.

Следующим соперником Вавринки будет Артур Геа (Франция, ATP 198).

Для Стэна эта победа стал первой на кортах Мельбурна за последний пять лет.

Вавринка в возрасте 40 лет и 296 дней стал вторым самым возрастным теннисистом, котором удалось выиграл матч мужского одиночного разряда турнира Grand Slam на Aus Open. Он уступает по этому показателю лишь Иво Карловичу – 2020 год (40 лет, 326 дней).

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Свентек начала поход за дебютным трофеем Australian Open с непростой победы
Сенсационный чемпион Мастерса в Шанхае впервые победил в основе Grand Slam
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Поражение на Aus Open. Видеообзор
Стэн Вавринка Ласло Дьере Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
Теннис | 18 января 2026, 15:20 2
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете

Винус Уильямс была близка к победе над Ольгой Данилович в поединке 1/64 финала

15-я сеяная и прошлогодняя четвертьфиналистка покинула Aus Open в 1-м круге
Теннис | 19 января 2026, 04:45 0
15-я сеяная и прошлогодняя четвертьфиналистка покинула Aus Open в 1-м круге
15-я сеяная и прошлогодняя четвертьфиналистка покинула Aus Open в 1-м круге

Эмма Наварро в трех сетах потерпела поражение от Магды Линетт в 1/64 финала

Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Футбол | 19.01.2026, 00:09
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Футбол | 18.01.2026, 16:46
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Футбол | 19.01.2026, 11:20
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
18.01.2026, 08:46 8
Футбол
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
17.01.2026, 14:40 12
Футбол
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
18.01.2026, 14:03 3
Биатлон
Известный украинский боксер уничтожил соперника за 29 секунд и взял титул
Известный украинский боксер уничтожил соперника за 29 секунд и взял титул
17.01.2026, 22:49 3
Бокс
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
18.01.2026, 10:13 18
Футбол
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
18.01.2026, 23:57 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем