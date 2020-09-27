В понедельник, 28-го сентября, состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» на домашнем стадионе «Энфилд» примет лондонский «Арсенал».

«Ливерпуль» по итогам прошлого сезона АПЛ уверенно выиграл чемпионский титул, хотя до этого 30 лет не мог закрепиться на вершине. Команда Юргена Клоппа на внутренней арене выступала очень уверенно, оторвавшись от от ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 18 очков. Могли «красные» даже установить рекорд по набранным очкам за сезон, но после рестарта потеряли стабильность.

А вот из Лиги чемпионов «Ливерпуль» вылетел еще до закрытия спорта на карантин. Подопечные Клоппа не смогли защитить триумф в самом престижном клубном турнире Европы, уступив в 1/8 финала мадридскому «Атлетико». Но в целом прошлый сезон все равно можно считать успешным, ведь чемпионского титула в АПЛ болельщики мерсисайдцев ждали гораздо больше.

Что касается «Арсенала», то для команды Микеля Артеты сезон получился неоднозначным. «Канониры» выступали в Лиге Европы, но вылетели уже на первой стадии плей-офф, пропустив в 1/16 дальше греческий «Олимпиакос». А в Премьер-лиге команда финишировала лишь восьмой и могла остаться без еврокубков, если бы не триумф в Кубке Англии.

Финал минувшего сезона Кубка Англии состоялся 1 августа. В лондонском дерби команда Артеты обыграла «Челси» со счетом 2:1. Пожалуй, завоевание национального Кубка стало такой себе отдушиной для фанатов и руководства «Арсенала». Причем этот турнир снова подтвердил реноме фартового для лондонского клуба. В минувшем сезоне «канониры» триумфовали в Кубке Англии 14-й раз, что является рекордом.

Для этих команд предстоящий поединок станет второй личной встречей за последний месяц, ведь в конце августа они сыграли за Суперкубок Англии. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти более точными оказались «канониры». А новый сезон АПЛ «Ливерпуль» и «Арсенал» начали победно, одержав по две виктории в стартовых турах.

Букмекеры уверены, что «Ливерпулю»удастся взять реванш у «канониров» за поражение в Суперкубке. На победу команды Юргена Клоппа можно поставить за 1,49, тогда как успех подопечных Микеля Артеты оценивается в 6,90.

Ориентировочные составы:

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Алькантара, Мане, Фирмино, Салах.

«Арсенал»: Лено – Тирни, Магальяйнс, Луис, Сака, Себальос, Джака, Бельерин, Обамеянг, Ляказетт, Виллиан.

28 сентября, понедельник