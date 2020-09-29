«Ливерпуль» одержал уверенную победу над «Арсеналом» (3:1) в матче третьего тура АПЛ. Смотрите лучшие моменты игры:
Лучшие моменты матча Ливерпуль - Арсенал
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Эндрю Робертсон (Ливерпуль).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Арсенал).
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Источник — Sport.ua
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