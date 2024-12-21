Украина. Премьер лига21 декабря 2024, 05:51 | Обновлено 21 декабря 2024, 06:33
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ПЕТРЯК: «Сказал арбитру, что он заднеприводный, только другим словом»
Вингер за такие слова получил три матча дисквалификации
21 декабря 2024, 05:51 | Обновлено 21 декабря 2024, 06:33
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Вингер «Черноморца» Иван Петряк, ранее выступавший за «Шахтер», эмоционально рассказал о своем отношении к судейству в УПЛ:
«Сказал арбитру, что он заднеприводный, только другим словом. И спросил, что ты делаешь, хватит уже. Мне за это дали три дисквалификации.
Бодя Бутко, вы все слышали, что сказал – две игры. Теперь знаем таксу. Но мы должны 100%. Просто горит. Оно горит, потому что мы знаем, кто, что, куда и как».
В текущем сезоне Иван Петряк за Черноморец сыграл 10 матчей УПЛ, без забитых голов.
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