ПЕТРЯК: «Сказал арбитру, что он заднеприводный, только другим словом»

Вингер «Черноморца» Иван Петряк, ранее выступавший за «Шахтер», эмоционально рассказал о своем отношении к судейству в УПЛ:

«Сказал арбитру, что он заднеприводный, только другим словом. И спросил, что ты делаешь, хватит уже. Мне за это дали три дисквалификации.

Бодя Бутко, вы все слышали, что сказал – две игры. Теперь знаем таксу. Но мы должны 100%. Просто горит. Оно горит, потому что мы знаем, кто, что, куда и как».

В текущем сезоне Иван Петряк за Черноморец сыграл 10 матчей УПЛ, без забитых голов.