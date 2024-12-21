Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПЕТРЯК: «Сказал арбитру, что он заднеприводный, только другим словом»
Украина. Премьер лига
21 декабря 2024, 05:51 | Обновлено 21 декабря 2024, 06:33
270
0

ПЕТРЯК: «Сказал арбитру, что он заднеприводный, только другим словом»

Вингер за такие слова получил три матча дисквалификации

21 декабря 2024, 05:51 | Обновлено 21 декабря 2024, 06:33
270
0
ПЕТРЯК: «Сказал арбитру, что он заднеприводный, только другим словом»
Instagram. Иван Петряк

Вингер «Черноморца» Иван Петряк, ранее выступавший за «Шахтер», эмоционально рассказал о своем отношении к судейству в УПЛ:

«Сказал арбитру, что он заднеприводный, только другим словом. И спросил, что ты делаешь, хватит уже. Мне за это дали три дисквалификации.

Бодя Бутко, вы все слышали, что сказал – две игры. Теперь знаем таксу. Но мы должны 100%. Просто горит. Оно горит, потому что мы знаем, кто, что, куда и как».

В текущем сезоне Иван Петряк за Черноморец сыграл 10 матчей УПЛ, без забитых голов.

По теме:
ВЕРНИДУБ: «Зачем тогда участвовать в УПЛ, чтоб мы играли где-то, а не дома»
ВЕРНИДУБ: «Есть время подумать, чтобы не повторять сделанные ошибки»
Женский футбол во всей красе. Аргентинки получили 6 красных за 1 минуту
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига Иван Петряк Черноморец Одесса судейство дисквалификация
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?
Бокс | 20 декабря 2024, 23:15 1
Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?
Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?

Размышляем над несколькими вариантами

Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 20 декабря 2024, 07:48 0
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри

Чемпион мира хочет встретиться с победителем этого поединка

Астон Вилла – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 21.12.2024, 05:28
Астон Вилла – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Астон Вилла – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
УОРРЕН: «Я уверен, что Усик потерял намного больше. Он был травмирован»
Бокс | 20.12.2024, 09:14
УОРРЕН: «Я уверен, что Усик потерял намного больше. Он был травмирован»
УОРРЕН: «Я уверен, что Усик потерял намного больше. Он был травмирован»
Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
Футбол | 20.12.2024, 15:42
Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
19.12.2024, 09:15 27
Футбол
Миллион бутылок. Милевский поведал, какую наибольшую сумму тратил за вечер
Миллион бутылок. Милевский поведал, какую наибольшую сумму тратил за вечер
20.12.2024, 11:53 4
Футбол
ФЬЮРИ: «Еб***тый клоун и урод, тебя ждет больница. Тебе подарили победу»
ФЬЮРИ: «Еб***тый клоун и урод, тебя ждет больница. Тебе подарили победу»
20.12.2024, 08:23 16
Бокс
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
20.12.2024, 05:10
Футбол
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
20.12.2024, 22:51 2
Бокс
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
19.12.2024, 09:01
Бокс
ВИДЕО. Россияне уничтожили машину звезды сборной Украины
ВИДЕО. Россияне уничтожили машину звезды сборной Украины
20.12.2024, 13:03 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем