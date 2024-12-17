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  4. «На меня не рассчитывают». Игрок Шахтера рассказал о ситуации в клубе
Украина. Премьер лига
17 декабря 2024, 12:18 |
397
0

«На меня не рассчитывают». Игрок Шахтера рассказал о ситуации в клубе

Иван Петряк уверен, что больше не сможет играть за донецкую команду

17 декабря 2024, 12:18 |
397
0
«На меня не рассчитывают». Игрок Шахтера рассказал о ситуации в клубе
ФК Шахтер. Иван Петряк

Футболист донецкого «Шахтера» Иван Петряк, который играет в аренде в одесском «Черноморце», оценил возможные варианты продолжения карьеры:

«Скорее всего, на меня не рассчитывают. Я реалист. Разве я не понимаю? Не забывайте о паспорте. Бенджамин Баттон – это не обо мне, морщины уже на пол лба. Раньше молодой, перспективный был, а теперь смотрят в паспорт.

В «Черноморце» начал приходить в себя. Думал, что уже не вывезу, но пошло немного, однако время уже прошло», – считает Петряк.

В этом сезоне Иван Петряк сыграл за «Черноморец» 10 матчей – голов не забивал, однако отметился двумя результативными передачами.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Иван Петряк Игорь Бурбас
Микола Титюк Источник: Игорь Бурбас
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