«На меня не рассчитывают». Игрок Шахтера рассказал о ситуации в клубе

Футболист донецкого «Шахтера» Иван Петряк, который играет в аренде в одесском «Черноморце», оценил возможные варианты продолжения карьеры:

«Скорее всего, на меня не рассчитывают. Я реалист. Разве я не понимаю? Не забывайте о паспорте. Бенджамин Баттон – это не обо мне, морщины уже на пол лба. Раньше молодой, перспективный был, а теперь смотрят в паспорт.

В «Черноморце» начал приходить в себя. Думал, что уже не вывезу, но пошло немного, однако время уже прошло», – считает Петряк.

В этом сезоне Иван Петряк сыграл за «Черноморец» 10 матчей – голов не забивал, однако отметился двумя результативными передачами.