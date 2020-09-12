Сезон АПЛ стартовал. Арсенал в первом матче разгромил новичка

Новый сезон АПЛ стартовал с матча лондонских команд: «Фулхэм» принимал «Арсенал», однако не справился с именитым соперником.

Новичок сезона пропустил три года, а у «Арсенала» здорово начали основные форварды Ляказетт и Обамеянг. Александр Ляказетт второй раз в карьере забил дебютный гол сезона АПЛ.

АПЛ. 1-й тур.

Фулхэм - Арсенал 0:3

Голы: Ляказетт, 8, Обамеянг, 49, 57

Фулхэм: Родак, Одои, Эктор, Рим, Брайан, Рид, Карни, Кебано (Ангисса, 63), Онома, Кавальеро, Камара (Митрович, 63)

Арсенал: Лено, Холдинг, Габриэль, Тирни, Мэйтленд-Найлз, Джака (Себальос, 78), Элнени, Бельерин, Виллиан (Пепе, 75), Обамеянг, Ляказетт (Нкетиа, 87)