1-й тур
Фулхэм
0:3
Арсенал
12.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Сезон АПЛ стартовал. Арсенал в первом матче разгромил новичка

«Фулхэм» не справился с соперником

  • 12.09.2020 16:24
  • 693 просмотра
  • 1 комментарий
Сезон АПЛ стартовал. Арсенал в первом матче разгромил новичка
© Skysports.com

Новый сезон АПЛ стартовал с матча лондонских команд: «Фулхэм» принимал «Арсенал», однако не справился с именитым соперником.

Новичок сезона пропустил три года, а у «Арсенала» здорово начали основные форварды Ляказетт и Обамеянг. Александр Ляказетт второй раз в карьере забил дебютный гол сезона АПЛ.

АПЛ. 1-й тур.

Фулхэм - Арсенал 0:3
Голы: Ляказетт, 8, Обамеянг, 49, 57

Фулхэм: Родак, Одои, Эктор, Рим, Брайан, Рид, Карни, Кебано (Ангисса, 63), Онома, Кавальеро, Камара (Митрович, 63)

Арсенал: Лено, Холдинг, Габриэль, Тирни, Мэйтленд-Найлз, Джака (Себальос, 78), Элнени, Бельерин, Виллиан (Пепе, 75), Обамеянг, Ляказетт (Нкетиа, 87)

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 12.09.2020 16:33
    0
    Старичок и «Новичок» Арсенал с победой!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 12.09.2020 16:33
    0
    Старичок и «Новичок» Арсенал с победой!
    Ссылка
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