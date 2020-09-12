Фулхэм - Арсенал - 0:3. Обзор первого матча сезона АПЛ

В первом матче стартового тура нового сезона АПЛ «Арсенал» разобрался с «Фулхэмом» со счетом 3:0.
Лучшие моменты матча Фулхэм - Арсенал
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль (Арсенал).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Арсенал).
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Источник — Sport.ua
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