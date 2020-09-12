ВИДЕО. Микель АРТЕТА: «Виллиан и Габриэл выступили потрясающе»

Наставник лондонского «Арсенала» рассказал о разгроме «Фулхэма» в 1-м туре АПЛ (3:0)

  • 12.09.2020 20:16
  • 1948 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Микель АРТЕТА: «Виллиан и Габриэл выступили потрясающе»
© ФК Арсенал Лондон. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подвел итоги выездной победы над «Фулхэмом» (3:0) в поединке 1-го тура чемпионата Англии.

В этом матче дебютировали сразу два новичка «Арсенала» — 22-летний бразильский защитник Габриэл и 32-летний бразильский вингер Виллиан. Об их игре Артета рассказал отдельно.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    pike1
    online
      pike1, 12.09.2020 21:25
    +1
    Виллиан молодец, сколько лет уже держит уровень
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 12.09.2020 21:25
    +1
    Виллиан молодец, сколько лет уже держит уровень
    Ссылка
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