ВИДЕО. Микель АРТЕТА: «Виллиан и Габриэл выступили потрясающе»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подвел итоги выездной победы над «Фулхэмом» (3:0) в поединке 1-го тура чемпионата Англии.
В этом матче дебютировали сразу два новичка «Арсенала» — 22-летний бразильский защитник Габриэл и 32-летний бразильский вингер Виллиан. Об их игре Артета рассказал отдельно.
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Источник — Sport.ua
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