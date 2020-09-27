Украинская Премьер-лига. 4-й тур.
«Колос» – «Ингулец» – 0:0
Евгений Селезнёв (20).
«Колос»: Евгений Волынец - Александр Черноморец, Максим Максименко, Евгений Новак - Денис Костышин (Евгений Исаенко, 61), Никита Кравченко, Евгений Морозко (Денис Антюх, 61), Павел Ореховский, Вадим Милько, Олег Ильин - Евгений Селезнёв.
Запасные: Владислав Кучерук, Владислав Емец, Кирилл Петров, Евгений Задоя, Евгений Смирный, Андрей Богданов, Денис Антюх, Евгений Исаенко, Владимир Лысенко.
«Ингулец»: Богдан Шуст - Максим Ковалёв, Денис Балан, Александр Кучеренко - Александр Козак, Виталий Павлов, Евгений Запорожец, Илья Коваленко, Владислав Лупашко, Олег Сынёгуб (Николай Квасный, 41) - Ника Сичинава.
Запасные: Владимир Кринский, Николай Квасный, Младен Бартулович, Андрей Семенко, Артём Щедрый, Михаил Шишка, Александр Мишуренко, Оскар Мкомола.
Стадион: «Колос» (Коваливка).
Арбитр: Александр Дердо (Черноморск).
69 мин. Угловой хозяев слева - мяч выбит; повторная подача - Селезнёв оказался вне игры.
68 мин. Сеоезнёв получил мяч в штрафной, пробил - мимо дальней девятки.
64 мин. Ничего не меняется на поле. Во втором тайме пока не было ни одного удара в сторону тех или других ворот.
61 мин. Антюх и Исаенко меняют Морозко и Костышина.
61 мин. Павлову оказывают помощь в штрафной гостей.
60 мин. Подача Колоса со штрафного справа - мяч выбит.
58 мин. Две подачи гостей справа - защитники выигрывают второй этаж.
55 мин. Козак в центральном круге в борьбе за верховой мяч столкнулся с Максименко. Игроку Ингульца оказывают помощь.
54 мин. Угловой Колоса справа - Шуст выбил мяч кулаком.
53 мин. Костышин фолит на подступах к чужой штрафной.
50 мин. Игра в середине поля без моментов.
47 мин. Селезнёв упал в штрафной Ингульца - рефери молчит.
46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
45+4 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45+2 мин. Ковалев со штрафного пробил по трибунам. В ответной атаке Костышин пробил издали - тоже неточно.
45 мин. Рефери компенсировал три минуты.
44 мин. Команды доигрывают первую половину встречи.
41 мин. Вместо Сынёгуба, которого увезли с поля, вышел Квасный.
40 мин. И снова Сынёгуб на газоне - похоже, на этом его выступление закончено.
38 мин. Сынёгуб неудачно приземлился, ему оказывают помощь.
35 мин. Ильин бил справа с острого угла под ближнюю штангу - голкипер накрыл мяч!
33 мин. Запорожец справа ворвался в штрафную хозяев - и сфолил.
29 мин. Балан навесил справа - Волынец поймал мяч.
28 мин. Наконец-то! Козак справа ворвался в штрафную и пробил под ближнюю штангу - вратарь уверенно поймал мяч.
27 мин. По-прежнему без ударов: игра проходит в чередине поля.
24 мин. Угловой Ингульца справа - защитник выбил мяч головой.
23 мин. Опасный прострел гостей слева - защитник выбил мяч на угловой.
20 мин. Павлову оказывают помощь - получил по ногам от Селезнёва возле своей штрафной. А игрок Колоса получил карточку!
19 мин. Селезнёв оказался в офсайде.
17 мин. Пока что ни ударов, ни моментов не могут создать соперники.
14 мин. Два подряд угловых Колоса слева - без удара.
11 мин. Навес хозяев со штрафного справа - защитник выбил мяч головой.
10 мин. Ильина сбили неподалеку от угла штрафной гостей.
8 мин. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.
5 мин. Пока равная игра между штрафными.
2 мин. Момент! После подачи справа Селезнёв бил с лёта с острого угла - мимо ближней девятки!
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в белом, гости - в желтом.
Примерные схемы команд:
В воскресенье, 27 сентября, состоится встреча 4-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Колос» принимает «Ингулец». Поединок пройдет в Коваливке на поле стадиона «Колос», начало в 19:30 по киевскому времени.
«Ингулец» пока еще не знает вкуса побед в элитном дивизионе. В трех стартовых турах команда потерпела поражение и дважды сыграла вничью. Так что «казаки» полны решимости добыть первую победу в Премьер-лиге. Тем более, что «Колос» наверняка вымотан и физически, и психологически неудачные вояжем в Хорватию на матч Лиги Европы.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Ингулец».
Источник — Sport.ua
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