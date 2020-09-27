Украинская Премьер-лига. 4-й тур.



«Колос» – «Ингулец» – 0:0



Евгений Селезнёв (20).

«Колос»: Евгений Волынец - Александр Черноморец, Максим Максименко, Евгений Новак - Денис Костышин (Евгений Исаенко, 61), Никита Кравченко, Евгений Морозко (Денис Антюх, 61), Павел Ореховский, Вадим Милько, Олег Ильин - Евгений Селезнёв.

Запасные: Владислав Кучерук, Владислав Емец, Кирилл Петров, Евгений Задоя, Евгений Смирный, Андрей Богданов, Денис Антюх, Евгений Исаенко, Владимир Лысенко.

«Ингулец»: Богдан Шуст - Максим Ковалёв, Денис Балан, Александр Кучеренко - Александр Козак, Виталий Павлов, Евгений Запорожец, Илья Коваленко, Владислав Лупашко, Олег Сынёгуб (Николай Квасный, 41) - Ника Сичинава.

Запасные: Владимир Кринский, Николай Квасный, Младен Бартулович, Андрей Семенко, Артём Щедрый, Михаил Шишка, Александр Мишуренко, Оскар Мкомола.

Стадион: «Колос» (Коваливка).

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск).



69 мин. Угловой хозяев слева - мяч выбит; повторная подача - Селезнёв оказался вне игры.



68 мин. Сеоезнёв получил мяч в штрафной, пробил - мимо дальней девятки.



64 мин. Ничего не меняется на поле. Во втором тайме пока не было ни одного удара в сторону тех или других ворот.



61 мин. Антюх и Исаенко меняют Морозко и Костышина.



61 мин. Павлову оказывают помощь в штрафной гостей.



60 мин. Подача Колоса со штрафного справа - мяч выбит.



58 мин. Две подачи гостей справа - защитники выигрывают второй этаж.



55 мин. Козак в центральном круге в борьбе за верховой мяч столкнулся с Максименко. Игроку Ингульца оказывают помощь.



54 мин. Угловой Колоса справа - Шуст выбил мяч кулаком.



53 мин. Костышин фолит на подступах к чужой штрафной.



50 мин. Игра в середине поля без моментов.



47 мин. Селезнёв упал в штрафной Ингульца - рефери молчит.



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



45+4 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+2 мин. Ковалев со штрафного пробил по трибунам. В ответной атаке Костышин пробил издали - тоже неточно.



45 мин. Рефери компенсировал три минуты.



44 мин. Команды доигрывают первую половину встречи.



41 мин. Вместо Сынёгуба, которого увезли с поля, вышел Квасный.



40 мин. И снова Сынёгуб на газоне - похоже, на этом его выступление закончено.



38 мин. Сынёгуб неудачно приземлился, ему оказывают помощь.



35 мин. Ильин бил справа с острого угла под ближнюю штангу - голкипер накрыл мяч!



33 мин. Запорожец справа ворвался в штрафную хозяев - и сфолил.



29 мин. Балан навесил справа - Волынец поймал мяч.



28 мин. Наконец-то! Козак справа ворвался в штрафную и пробил под ближнюю штангу - вратарь уверенно поймал мяч.



27 мин. По-прежнему без ударов: игра проходит в чередине поля.



24 мин. Угловой Ингульца справа - защитник выбил мяч головой.



23 мин. Опасный прострел гостей слева - защитник выбил мяч на угловой.



20 мин. Павлову оказывают помощь - получил по ногам от Селезнёва возле своей штрафной. А игрок Колоса получил карточку!



19 мин. Селезнёв оказался в офсайде.



17 мин. Пока что ни ударов, ни моментов не могут создать соперники.



14 мин. Два подряд угловых Колоса слева - без удара.



11 мин. Навес хозяев со штрафного справа - защитник выбил мяч головой.



10 мин. Ильина сбили неподалеку от угла штрафной гостей.



8 мин. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.



5 мин. Пока равная игра между штрафными.



2 мин. Момент! После подачи справа Селезнёв бил с лёта с острого угла - мимо ближней девятки!



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в белом, гости - в желтом.



Примерные схемы команд:



В воскресенье, 27 сентября, состоится встреча 4-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Колос» принимает «Ингулец». Поединок пройдет в Коваливке на поле стадиона «Колос», начало в 19:30 по киевскому времени.



«Ингулец» пока еще не знает вкуса побед в элитном дивизионе. В трех стартовых турах команда потерпела поражение и дважды сыграла вничью. Так что «казаки» полны решимости добыть первую победу в Премьер-лиге. Тем более, что «Колос» наверняка вымотан и физически, и психологически неудачные вояжем в Хорватию на матч Лиги Европы.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Ингулец».

