4-й тур
Колос К
0:0
Ингулец
'72   ТВ-трансляция: 

Колос – Ингулец – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура УПЛ

  • 27.09.2020 19:30
  • 3586 просмотров
  • 5 комментариев
Колос – Ингулец – 0:0. LIVE

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Колос» – «Ингулец» – 0:0

 Евгений Селезнёв (20).

«Колос»: Евгений Волынец - Александр Черноморец, Максим Максименко, Евгений Новак - Денис Костышин (Евгений Исаенко, 61), Никита Кравченко, Евгений Морозко (Денис Антюх, 61), Павел Ореховский, Вадим Милько, Олег Ильин - Евгений Селезнёв.
Запасные: Владислав Кучерук, Владислав Емец, Кирилл Петров, Евгений Задоя, Евгений Смирный, Андрей Богданов, Денис Антюх, Евгений Исаенко, Владимир Лысенко.

«Ингулец»: Богдан Шуст - Максим Ковалёв, Денис Балан, Александр Кучеренко - Александр Козак, Виталий Павлов, Евгений Запорожец, Илья Коваленко, Владислав Лупашко, Олег Сынёгуб (Николай Квасный, 41) - Ника Сичинава.
Запасные: Владимир Кринский, Николай Квасный, Младен Бартулович, Андрей Семенко, Артём Щедрый, Михаил Шишка, Александр Мишуренко, Оскар Мкомола.

Стадион: «Колос» (Коваливка).

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск).

69 мин. Угловой хозяев слева - мяч выбит; повторная подача - Селезнёв оказался вне игры.

68 мин. Сеоезнёв получил мяч в штрафной, пробил - мимо дальней девятки.

64 мин. Ничего не меняется на поле. Во втором тайме пока не было ни одного удара в сторону тех или других ворот.

  61 мин. Антюх и Исаенко меняют Морозко и Костышина.

61 мин. Павлову оказывают помощь в штрафной гостей.

60 мин. Подача Колоса со штрафного справа - мяч выбит.

58 мин. Две подачи гостей справа - защитники выигрывают второй этаж.

55 мин. Козак в центральном круге в борьбе за верховой мяч столкнулся с Максименко. Игроку Ингульца оказывают помощь.

54 мин. Угловой Колоса справа - Шуст выбил мяч кулаком.

53 мин. Костышин фолит на подступах к чужой штрафной.

50 мин. Игра в середине поля без моментов.

47 мин. Селезнёв упал в штрафной Ингульца - рефери молчит.

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

45+4 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. Ковалев со штрафного пробил по трибунам. В ответной атаке Костышин пробил издали - тоже неточно.

45 мин. Рефери компенсировал три минуты.

44 мин. Команды доигрывают первую половину встречи.

 41 мин. Вместо Сынёгуба, которого увезли с поля, вышел Квасный.

40 мин. И снова Сынёгуб на газоне - похоже, на этом его выступление закончено.

38 мин. Сынёгуб неудачно приземлился, ему оказывают помощь.

35 мин. Ильин бил справа с острого угла под ближнюю штангу - голкипер накрыл мяч!

33 мин. Запорожец справа ворвался в штрафную хозяев - и сфолил.

29 мин. Балан навесил справа - Волынец поймал мяч.

28 мин. Наконец-то! Козак справа ворвался в штрафную и пробил под ближнюю штангу - вратарь уверенно поймал мяч.

27 мин. По-прежнему без ударов: игра проходит  в чередине поля.

24 мин. Угловой Ингульца справа - защитник выбил мяч головой.

23 мин. Опасный прострел гостей слева - защитник выбил мяч на угловой.

 20 мин. Павлову оказывают помощь - получил по ногам от Селезнёва возле своей штрафной. А игрок Колоса получил карточку!

19 мин. Селезнёв оказался в офсайде.

17 мин. Пока что ни ударов, ни моментов не могут создать соперники.

14 мин. Два подряд угловых Колоса слева - без удара.

11 мин. Навес хозяев со штрафного справа - защитник выбил мяч головой.

10 мин. Ильина сбили неподалеку от угла штрафной гостей.

8 мин. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.

5 мин. Пока равная игра между штрафными.

2 мин. Момент! После подачи справа Селезнёв бил с лёта с острого угла - мимо ближней девятки!

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в белом, гости - в желтом.

Примерные схемы команд:

    


В воскресенье, 27 сентября, состоится встреча 4-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Колос» принимает «Ингулец». Поединок пройдет в Коваливке на поле стадиона «Колос», начало в 19:30 по киевскому времени.
 
«Ингулец» пока еще не знает вкуса побед в элитном дивизионе. В трех стартовых турах команда потерпела поражение и дважды сыграла вничью. Так что «казаки» полны решимости добыть первую победу в Премьер-лиге. Тем более, что «Колос» наверняка вымотан и физически, и психологически неудачные вояжем в Хорватию на матч Лиги Европы.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Ингулец».
 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 27.09.2020 20:46
    -1
    Наверно Колос только грандов Как Динамо Киев может обыгрывать колос молодец переписал историю Динамо!!Вот тебе и село!!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 27.09.2020 20:31
    +2
    Похоже Колос ещё не высох от хорватского болота.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 27.09.2020 20:27
    -2
    Ну Первая команда Донецкой области это ваш максимум сегодня
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 27.09.2020 20:01
    0
    Интересно, висит ли над тунцом домоклов меч?
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 27.09.2020 19:34
    -3
    Никогда не думал что так скажу: Колос - ГРОЗА 100личного курятника
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 27.09.2020 20:31
    +2
    Похоже Колос ещё не высох от хорватского болота.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 27.09.2020 20:01
    0
    Интересно, висит ли над тунцом домоклов меч?
    Ссылка
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