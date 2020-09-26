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27.09.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Колос - Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

За 15 дней футболистам из Ковалевки придется провести пятый официальный матч

  • 26.09.2020 19:45
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Колос - Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Колос

Еще совсем недавно ровно год назад «Колос» был дебютантом украинской Премьер-Лиги и только набирался опыта выступления среди элиты украинского футбола. Но за прошедшее время подопечные Руслана Костышина превратились не только в достаточно крепкую и одну из ведущих команд в нашей стране, а уже и имеют за своими плечами матчи в двух квалификационных раундах Лиги Европы.    

Кстати, именно из-за участия в еврокубковом турнире ковалевскому клубу приходится за 15 дней проводить уже пятую встречу подряд. Надо отдать должное, что три из них «Колос» выиграл и только хорватской «Риеке» уступил, причем лишь в дополнительное время. Возможно в овертайме как раз и сказалась некоторая усталость игроков, совершивших за этот период довольно серьезный вояж по маршруту Ковалевка - Салоники - Львов - Риека. И вот снова родной стадион, где команда будет проводить свой второй официальный поединок. 

А первый состоялся 12 сентября, когда прошло торжественное открытие новой арены в присутствии 1261 зрителя. Тогда «Колос» порадовал болельщиков и отблагодарил за поддержу четырьмя забитыми голами в ворота «Львова». Дважды отличился Владимир Лысенко и по одному разу Виталий Гавриш и Евгений Исаенко. И в матче с «Ингульцом», наверняка, хозяева поля постараются продолжить приятную для себя серию домашних побед. Лишь бы хватило сил. 

Что касается дебютантов Премьер-Лиги из поселка Петрово, то они делают лишь первые шаги в самом главном дивизионе украинского футбола. И надо сказать, что это у них получается совсем неплохо. Так, дважды «Ингулец» сыграл вничью с «Днепром-1» и «Десной» с одинаковым счетом 1:1, и только в Полтаве подопечные Сергея Лавриненко уступили «Ворскле» 0:2. Возможно команда задумывается уже и о своей первой победе, если она строго сыграет в обороне и воспользуется своими шансами в атаке. Тем более на фоне некоторой усталости футболистов «Колоса». 

Ранее соперники встречались друг с другом только на уровне второй и первой лиг, также провели один матч на ранней стадии Кубка Украины. Всего таких матчей было 9. Две победы у «Колоса», три у «Ингульца» и еще четыре раза соперники расходились миром. 

Предстоящий матч доверено судить опытному арбитру Александру Дердо из Черноморска. В прошлом сезоне дважды при нем «Колос» добивался домашних побед над «Мариуполем» 2:1 и над «Десной» 2:0. Знаком он и с «Ингульцом». Тоже в прошлом году в матче 1/8 финала Кубка Украины петровские футболисты победили «Днепр-1» со счетом 2:1.    

Ориентировочные составы: 

«Колос»: Волынец, Кравченко, Гавриш, Петров, Черноморец, Смирный, Милько, Костышин, Ильин, Антюх, Лысенко

«Ингулец»: Крынский, Синегуб, Ковалев, Павлов, Балан, Кучеренко, Бартулович,  Запорожец, Лупашко, Коваленко, Сичинава

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27 сентября, воскресенье

«Колос» — «Ингулец»
Ковалевка. Стадион «Колос». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
КОЛОС - ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)
Прогноз Sport.ua — 2:1

 

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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