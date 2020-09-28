ЛАВРИНЕНКО: «Это справедливый результат как для нас, так и для Колоса»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал ничью с «Колосом» (0:0) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.
«Мы понимали, что Колос будет проводить ротацию, поэтому готовились к выходу свежих игроков, потому что основные футболисты потратили много сил в еврокубковых матчах. Мы к этому готовились и в целом нам удалось многое, кроме забитого мяча.
У нас мало было моментов, но в концовке была хорошая контратака, могли реализовать момент, но, к сожалению, не удалось этого сделать. Но в целом мы остались игрой довольны. В принципе, результат закономерный. Команда, которая забила бы, одержала бы победу. Так как не забил никто, это справедливый результат как для нас, так и для Колоса», - сказал Лавриненко.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.