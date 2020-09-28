4-й тур
Колос К
0:0
Ингулец
27.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ЛАВРИНЕНКО: «Это справедливый результат как для нас, так и для Колоса»

Наставник «Ингульца» – о ничьей в 4-м туре УПЛ

  • 28.09.2020 03:43
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ЛАВРИНЕНКО: «Это справедливый результат как для нас, так и для Колоса»
© Футбол 1/2/3. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал ничью с «Колосом» (0:0) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы понимали, что Колос будет проводить ротацию, поэтому готовились к выходу свежих игроков, потому что основные футболисты потратили много сил в еврокубковых матчах. Мы к этому готовились и в целом нам удалось многое, кроме забитого мяча.

У нас мало было моментов, но в концовке была хорошая контратака, могли реализовать момент, но, к сожалению, не удалось этого сделать. Но в целом мы остались игрой довольны. В принципе, результат закономерный. Команда, которая забила бы, одержала бы победу. Так как не забил никто, это справедливый результат как для нас, так и для Колоса», - сказал Лавриненко.

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Источник — Sport.ua

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