4-й тур
Колос К
0:0
Ингулец
27.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Колос и Ингулец сыграли без забитых мячей

Команды расписали невыразительную «нулёвку»

  • 27.09.2020 21:27
  • 550 просмотров
  • 9 комментариев
Колос и Ингулец сыграли без забитых мячей
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После изнурительного выездного поединка Лиги Европы коваливский «Колос» вынужден был возвращаться к украинским реалиям. В матче 4-го тура Премьер-лиги команда принимала «Ингулец».

Напомним, в четверг под проливным дождем подопечные Руслана Костышина выстояли 90 мин в Хорватии против «Риеки». Но уступили, дважды пропустив в овертайме. Поэтому было интересно: как быстро команда восстановится после обидного поражения.

Наставник «Колоса» решил проблему кардинально. На поле против «Ингульца» вышли только три футболиста, начинавшие поединок Лиги Европы. Насколько такой состав «основной», сказать тяжело. Соперником-то был «Ингулец», сделавший ставку на оборону.

В итоге весь первый тайм прошел в борьбе за центр поля. Ни одна из команд не преуспела. Ну разве что «Колос» на правах хозяев заработал небольшое преимущество. 55:45% по владению мячом, 3:2 по угловым. При этом гости нанесли свой первый и единственный удар в створ на 28-й минуте – вратарь без проблем поймал мяч после выстрела Козака. В активе хозяев тоже был только один точный удар – на 35-й минуте Ильин пробил низом, и голкипер также легко справился с ударом. Поэтому 0:0 к перерыву выглядели вполне справедливым результатом.

И вторая половина встречи прошла в схожем ключе. Тренеры начали проводить замены после часа игрового времени, а до этого футболисты не создали ничего, что даже отдаленно напоминало бы опасный момент. Однако когда на поле появились свежие исполнители, посвежела и игра! В течение минуты команды обменялись острыми выпадами. Запорожец замыкал опасный прострел вышедшего на замену Щедрого – и послал мяч чуть выше ворот. В ответной атаке сменивший Селезнёва Лысенко с лёта пробили з полукружия штрафной под перекладину – вратарь потянул непростой удар. 

Можно сказать, что за последние минут 10-12 встречи команды создали больше, чем за всё предыдущее время. Однако всё равно недостаточно для того, чтобы забить. В целом можно констатировать, что победы не заслужили ни хозяева, ни гости. 0:0 при минимуме ударов – вполне справедливый исход встречи.

«Колос» набрал 7 очков и поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице. 4 октября команда принимает «Мариуполь». «Ингулец» с тремя баллами на 10-м месте, а 3 октября «казаки» ждут в гости «Минай».

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Колос» – «Ингулец» – 0:0

 Евгений Селезнёв (20) - Владислав Лупашко (83), Николай Квасный (85).

«Колос»: Евгений Волынец - Александр Черноморец, Максим Максименко, Евгений Новак - Денис Костышин (Евгений Исаенко, 61), Никита Кравченко, Евгений Морозко (Денис Антюх, 61), Павел Ореховский, Вадим Милько, Олег Ильин (Евгений Смирный, 73) - Евгений Селезнёв (Владимир Лысенко, 73).

«Ингулец»: Богдан Шуст - Максим Ковалёв, Денис Балан, Александр Кучеренко - Александр Козак (Оскар Мкомола, 72), Виталий Павлов, Евгений Запорожец (Владимир Белоцерковец, 87), Илья Коваленко (Артём Щедрый, 72), Владислав Лупашко, Олег Сынёгуб (Николай Квасный, 41) - Ника Сичинава (Александр Мишуренко, 87).

Стадион: «Колос» (Коваливка).

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Andre066
    online
      Andre066, 27.09.2020 22:03
    0
    Maks7777, 27.09.2020 21:43
    Учитесь у ингульца как надо хотябы не. Проигратьь Колосу с села!!!
    А вы учитесь у колоса и десны танцоры первые 25 минут рух ломать пока вы лидеры Донецкой области младших бьёте братьев Это всё что вы можете
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 27.09.2020 21:56
    0
    Ингулец побьет все рекорды по количеству ничьих за сезон!
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 27.09.2020 21:45
    +1
    Вопрос только 1 для тренерского штаба "Колоса": вы Исаенка для чего брали в аренду?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 27.09.2020 21:43
    -2
    JulikoB, 27.09.2020 21:32
    Пока тунец в составе, не будет побед.
    Учитесь у ингульца как надо хотябы не. Проигратьь Колосу с села!!!
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 27.09.2020 21:40
    0
    Молодший Дердо знову в прольоті - ніхто не виграв, а за нічію ніхто не плате. Так людина з голоду може померти.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 27.09.2020 21:38
    +3
    axylinam, 27.09.2020 21:36
    А "царь" почему молчит,пора бить рекорд
    Рекорд бережет на матч с Шахтарем
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 27.09.2020 21:36
    +3
    А "царь" почему молчит,пора бить рекорд
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 27.09.2020 21:33
    0
    На Берию сыграли....
    могли доболтаться на домашние победы колхозов
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 27.09.2020 21:32
    +5
    Пока тунец в составе, не будет побед.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 27.09.2020 21:32
    +5
    Пока тунец в составе, не будет побед.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 27.09.2020 21:38
    +3
    axylinam, 27.09.2020 21:36
    А "царь" почему молчит,пора бить рекорд
    Рекорд бережет на матч с Шахтарем
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 27.09.2020 21:36
    +3
    А "царь" почему молчит,пора бить рекорд
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 27.09.2020 21:45
    +1
    Вопрос только 1 для тренерского штаба "Колоса": вы Исаенка для чего брали в аренду?
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 27.09.2020 22:03
    0
    Maks7777, 27.09.2020 21:43
    Учитесь у ингульца как надо хотябы не. Проигратьь Колосу с села!!!
    А вы учитесь у колоса и десны танцоры первые 25 минут рух ломать пока вы лидеры Донецкой области младших бьёте братьев Это всё что вы можете
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 27.09.2020 21:56
    0
    Ингулец побьет все рекорды по количеству ничьих за сезон!
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 27.09.2020 21:40
    0
    Молодший Дердо знову в прольоті - ніхто не виграв, а за нічію ніхто не плате. Так людина з голоду може померти.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 27.09.2020 21:33
    0
    На Берию сыграли....
    могли доболтаться на домашние победы колхозов
    Ссылка
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