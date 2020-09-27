4-й тур
Колос К
0:0
Ингулец
27.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Колос – Ингулец – 0:0. Нули на новом стадионе. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 27.09.2020 21:37
  • 352 просмотра
  • 1 комментарий
Колос – Ингулец – 0:0. Нули на новом стадионе. Видеообзор матча
© ФК Колос Ковалевка

В матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги «Колос» и «Ингулец» разошлись миром.

Смотрите видео голов и обзор матча «Колос» – «Ингулец» – 0:0.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Josyp_1927
      Josyp_1927, 27.09.2020 22:01
    0
    Это остатки чемпионата 2012 года, я здесь забил бы 50 голов если не уехал бы, - говорил он. А оказалось что паренек себя переоценил.
    Ссылка
    Josyp_1927
    online
      Josyp_1927, 27.09.2020 22:01
    0
    Это остатки чемпионата 2012 года, я здесь забил бы 50 голов если не уехал бы, - говорил он. А оказалось что паренек себя переоценил.
    Ссылка
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