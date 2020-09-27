Колос – Ингулец – 0:0. Нули на новом стадионе. Видеообзор матча

В матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги «Колос» и «Ингулец» разошлись миром.
Смотрите видео голов и обзор матча «Колос» – «Ингулец» – 0:0.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
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Источник — Футбол 1/2/3
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