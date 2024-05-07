Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Анчелотти праздновал в раздевалке досрочное чемпионство Реала
Испания
07 мая 2024, 10:56 |
1841
0

ВИДЕО. Как Анчелотти праздновал в раздевалке досрочное чемпионство Реала

Карло присоединился к танцам футболистов

07 мая 2024, 10:56 |
1841
0
ВИДЕО. Как Анчелотти праздновал в раздевалке досрочное чемпионство Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

4 мая мадридский футбольный клуб «Реал» досрочно стал чемпионом Испании 2023/24.

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти после завершения встречи присоединился к диким празднованиям в раздевалке, подбадривая игроков своей команды.

Это был шестой титул итальянского специалиста его карьере в элитных дивизиона, причем в пяти разных лигах.

«Нам нужно подождать [чтобы отпраздновать], но мы провели впечатляющий сезон в лиге. Мы допустили мало ошибок, и преимущество заслуженное.

Судя по тому, что я вижу, в раздевалке все спокойно. У нас есть отличная возможность сыграть в другом финале, и нет большей мотивации, чем эта. Возможность хорошо завершить сезон, который и так был впечатляющим.

Это сдерживает радость, у нас впереди самая важная игра в сезоне. Все думают об игре в среду. Игроки, которые играют меньше, выкладываются на 100 процентов. Мы должны ждать и быть терпеливыми. Мы должны хорошо восстановиться и показать свою лучшую версию в среду», – сказал тренер.

В среду, 8 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария». Первая встреча команд закончилась вничью (2:2).

ВИДЕО. Как Анчелотти праздновал в раздевалке досрочное чемпионство Реала

По теме:
ВИДЕО. Ла Лига смакует гол Довбика Барсе после шикарной комбинации Жироны
Реал отказался от трансфера звезды АПЛ. Какие планы у сливочных?
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Переход в Реал – лучшее, что со мной случалось»
Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига
Владимир Клепач Источник: talkSPORT
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Футбол | 07 мая 2024, 06:01 2
ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

Источник: Довбик может остаться в Ла Лиге, но сменить клуб. Есть 2 варианта
Футбол | 07 мая 2024, 10:01 0
Источник: Довбик может остаться в Ла Лиге, но сменить клуб. Есть 2 варианта
Источник: Довбик может остаться в Ла Лиге, но сменить клуб. Есть 2 варианта

Артемом интересуются «Атлетико» и «Барселона»

Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
Футбол | 06.05.2024, 23:25
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Футбол | 06.05.2024, 23:14
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
Теннис | 06.05.2024, 15:15
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
05.05.2024, 21:13 2
Футбол
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
06.05.2024, 18:53 10
Футбол
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
06.05.2024, 09:50 1
Футбол
Плотницкий собирается променять сборную Украины на Аль-Араби?
Плотницкий собирается променять сборную Украины на Аль-Араби?
06.05.2024, 18:00 11
Волейбол
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
06.05.2024, 20:36 7
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
06.05.2024, 06:30 1
Футбол
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
05.05.2024, 19:43 17
Футбол
Стало известно, сколько полуфиналист ЛЧ готов предложить Реалу за Лунина
Стало известно, сколько полуфиналист ЛЧ готов предложить Реалу за Лунина
05.05.2024, 15:51 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем