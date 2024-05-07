4 мая мадридский футбольный клуб «Реал» досрочно стал чемпионом Испании 2023/24.

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти после завершения встречи присоединился к диким празднованиям в раздевалке, подбадривая игроков своей команды.

Это был шестой титул итальянского специалиста его карьере в элитных дивизиона, причем в пяти разных лигах.

«Нам нужно подождать [чтобы отпраздновать], но мы провели впечатляющий сезон в лиге. Мы допустили мало ошибок, и преимущество заслуженное.

Судя по тому, что я вижу, в раздевалке все спокойно. У нас есть отличная возможность сыграть в другом финале, и нет большей мотивации, чем эта. Возможность хорошо завершить сезон, который и так был впечатляющим.

Это сдерживает радость, у нас впереди самая важная игра в сезоне. Все думают об игре в среду. Игроки, которые играют меньше, выкладываются на 100 процентов. Мы должны ждать и быть терпеливыми. Мы должны хорошо восстановиться и показать свою лучшую версию в среду», – сказал тренер.

В среду, 8 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария». Первая встреча команд закончилась вничью (2:2).

ВИДЕО. Как Анчелотти праздновал в раздевалке досрочное чемпионство Реала