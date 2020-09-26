В субботу, 26-го сентября, состоится поединок 4-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Минай» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 14:00.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Динамо».
Украинская Премьер-лига. 4-й тур
«Минай» – «Динамо» – 0:0
Удаление Павлиша
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Источник — Sport.ua
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