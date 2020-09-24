Сегодня «Колос» в третьем раунде квалификации Лиги Европы на выезде играет с хорватской «Риекой». Начало матча – в 21:45 по Киеву.
Составы команд:
«Риека»: Невистич, Цапан, Велкоски, Смолчич, Томачек, Гнезда-Черин, Павчич, Штефул, Мурич, Лончар, Адрияшевич.
Запас: Новлокор, Галович, Лепиница, Распопович, Турчин, Жоау Эсковал, Куленович.
«Колос»: Волынец, Кравченко, Гавриш, Петров, Новак, Емец, Антюх, Задоя, Богданов, Смирный, Лысенко.
Запас: Кучеренко, Черноморец, Костышин, Ориховский, Ильин, Морозко, Селезнев.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Источник — Sport.ua
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