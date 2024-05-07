Началась продажа билетов на спарринг сборной Украины против Польши
Стоимость тикета на товарищеский матч 7 мая в Варшаве составляет 180 злотых
7 мая стартовала продажа билетов на товарищеский матч перед чемпионатом Европы 2024 между национальными сборными Польши и Украины.
Поединок состоится на Национальном стадионе в Варшаве (Польша) и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Билеты можно будет приобрести на сайте МTicket по ссылке.
Билеты по ссылке будут продаваться только в секторах для украинских болельщиков, а именно – в секторах G9, G10, G11. Билеты будут продаваться до 17:00 по СЭТ 19 мая.
Все болельщики должны пройти через системную верификацию болельщика при регистрации и покупке билетов. Верификация осуществляется путем проверки IP-адреса, мобильного номера телефона и банковской карты. Приоритет в продаже билетов будет предоставляться украинским болельщикам с украинским IP-адресом, украинским номером телефона и банковской картой, зарегистрированной по украинскому адресу.
Для покупки билета необходимо: выбрать билет (стоимость одного билета – 180 злотых), выбрать количество билетов. Один болельщик может приобрести до четырех билетов. Следует внести латиницей все необходимые корректные данные покупателя и каждого болельщика, после чего произвести оплату.
Для детей всех возрастов также необходимо покупать билет. Для болельщиков на колёсных креслах следует писать запросы на покупку билетов на электронную почту УАФ с соответствующими документами.
Запросы принимаются до 17:00 CET 19 мая. Стоимость билета и места для сопровождающего – 90 злотых.
Билеты будут бумажными. Доставка билетов будет осуществляться курьерской службой. Следует внимательно указывать адрес доставки и контакты получателя билетов. Доставка билетов будет производиться за счет болельщика.
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