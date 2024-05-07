РУММЕНИГГЕ: «Прошу Переса похоронить планы относительно Суперлиги»

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге снова выступил против создания европейской Суперлиги:

«У меня всегда были отличные отношения с мадридским «Реалом», особенно с Флорентино Пересом и вице-президентом Педро Лопесом. Я по-прежнему ценю и уважаю их, единственное, о чем я их прошу, – это похоронить свои планы относительно Суперлиги, только об этом. Вот и все. Вы знаете, что происходит?

У нас общая проблема, но у нас разные решения. Мы живем в мире, где все больше и больше клубов попадают в руки инвесторов. И заметьте: речь идет уже не о миллионерах, а о миллиардерах, которых АПЛ продолжает принимать с распростертыми объятиями.

Кроме того, есть еще доходы от телевидения в Англии. Они в разы выше, чем в Испании или Германии. Для таких клубов, как «Реал Мадрид» или «Бавария», это серьезная проблема, поскольку мы изначально находимся не в равных условиях с английскими клубами.

И я убежден, что в этом кроется проблема Флорентино. Он ведет войну не против УЕФА, а против неравенства, от которого мы страдаем уже много лет из-за АПЛ».