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  4. РУММЕНИГГЕ: «Прошу Переса похоронить планы относительно Суперлиги»
Европейская Суперлига
07 мая 2024, 22:24 |
459
2

РУММЕНИГГЕ: «Прошу Переса похоронить планы относительно Суперлиги»

Глава правления «Баварии» по-прежнему против создания Суперлиги

07 мая 2024, 22:24 |
459
2
РУММЕНИГГЕ: «Прошу Переса похоронить планы относительно Суперлиги»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карл-Хайнц Румменигге

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге снова выступил против создания европейской Суперлиги:

«У меня всегда были отличные отношения с мадридским «Реалом», особенно с Флорентино Пересом и вице-президентом Педро Лопесом. Я по-прежнему ценю и уважаю их, единственное, о чем я их прошу, – это похоронить свои планы относительно Суперлиги, только об этом. Вот и все. Вы знаете, что происходит?

У нас общая проблема, но у нас разные решения. Мы живем в мире, где все больше и больше клубов попадают в руки инвесторов. И заметьте: речь идет уже не о миллионерах, а о миллиардерах, которых АПЛ продолжает принимать с распростертыми объятиями.

Кроме того, есть еще доходы от телевидения в Англии. Они в разы выше, чем в Испании или Германии. Для таких клубов, как «Реал Мадрид» или «Бавария», это серьезная проблема, поскольку мы изначально находимся не в равных условиях с английскими клубами.

И я убежден, что в этом кроется проблема Флорентино. Он ведет войну не против УЕФА, а против неравенства, от которого мы страдаем уже много лет из-за АПЛ».

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Карл-Хайнц Румменигге Бавария Реал Мадрид Флорентино Перес Европейская Суперлига
Олег Дидух Источник: AS
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Комментарии 2
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BekXan
Уєфа так дорвалися до корита і так спаплюжили саме поняття футболу що будь яке утворення на перевіс цим мафіозі питання часу.Клуби вже замахалися.
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Saar
Ага, всьому винна АПЛ. Шановний, це ринкова конкуренція. Вони змогли зробити таку лігу, що не дає вам !? АПЛ-не монополіст!
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