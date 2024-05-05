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05 мая 2024, 16:51 |
2499
0

Одна из самых известных теннисных пар рассталась

Стефанос Циципас и Паула Бадоса больше не вместе

05 мая 2024, 16:51 |
2499
0
Одна из самых известных теннисных пар рассталась
Instagram. Паула Бадоса и Стефанос Циципас

Экс-вторая ракетка мира Паула Бадоса объявила о расставании со своим теперь уже бывшим бойфрендом, Стефаносом Циципасом:

«После тщательного обдумывания и многих приятных моментов вместе, мы со Стефаносом решили по‑дружески расстаться. Мы вместе прошли путь, наполненный любовью и знаниями, и теперь, как друзья, испытывающие огромное взаимное уважение, решили двигаться вперед каждый своим путем.

Мы благодарны за поддержку нашим друзьям, семьям и всех, кто был частью нашей истории. Вступая в эту новую новую главу нашей жизни, мы продолжаем желать друг другу всего самого лучшего во всех наших начинаниях. Мы убедительно просим вас о конфиденциальности в течение этого времени и благодарим вас за понимание и уважение» – написала Бадоса у себя в соцсетях.

Об отношениях Бадосы и Циципаса стало известно весной прошлого года.

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Паула Бадоса Стефанос Циципас lifestyle
Олег Дидух Источник: Instagram
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