Одна из самых известных теннисных пар рассталась

Экс-вторая ракетка мира Паула Бадоса объявила о расставании со своим теперь уже бывшим бойфрендом, Стефаносом Циципасом:

«После тщательного обдумывания и многих приятных моментов вместе, мы со Стефаносом решили по‑дружески расстаться. Мы вместе прошли путь, наполненный любовью и знаниями, и теперь, как друзья, испытывающие огромное взаимное уважение, решили двигаться вперед каждый своим путем.

Мы благодарны за поддержку нашим друзьям, семьям и всех, кто был частью нашей истории. Вступая в эту новую новую главу нашей жизни, мы продолжаем желать друг другу всего самого лучшего во всех наших начинаниях. Мы убедительно просим вас о конфиденциальности в течение этого времени и благодарим вас за понимание и уважение» – написала Бадоса у себя в соцсетях.

Об отношениях Бадосы и Циципаса стало известно весной прошлого года.