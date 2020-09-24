Последние две недели «Колос» проводит в сверхнасыщенном, но в то же время очень интересном графике. Открыв домашний стадион победой над «Львовом», ковалевцы отправились на первый евровыезд в Салоники, где в роли фаворита их ждал «Арис». На парней Руслана Костышина мало кто ставил, но ковалевцы, совладав с эмоциями на старте, наглядно показали, за счет чего пробились в еврокубки. Непрекословное выполнение установки, самоотдача при игре в обороне и быстрый выход в контратаки. Действиями партнеров по команде после матча восхищался даже искушенный поединками высокого уровня новичок - Евгений Селезнев.

Из Греции ковалевцы сразу отправились во Львов, где добыли третью победу кряду, обыграв «Рух». В понедельник Руслан Костышин дал игрокам заслуженный выходной, а уже в среду утром «Колос» взял курс на Риеку. В Хорватию наставник «Колоса» взял 21 игрока: вратари – Волынец, Кучерук, Кучеренко; защитники – Гавриш, Петров, Новак, Емец, Максименко, Черноморец; полузащитники – Задоя, Богданов, Милько, Костышин, Смирный, Ильин, Ориховский, Кравченко, Антюх, Морозко; нападающие – Лысенко, Селезнев. Из тех, кто был в Греции, не оказалось защитника Зозули и нападающего Исаенко.

В аэропорту «Борисполь» ковалевцы, к слову, пересеклись с еще одним еврокубковым дебютантом - «Десной», которая отправлялась в Вольфсбург. Футболисты, обсудив последние новости и предстоящих соперников, пожелали друг другу квалифицироваться в раунд плей-офф. Нужно признать, что задача «Колоса» изначально выглядит проще: все-таки «Риека» - это отнюдь не «Вольфсбург». Проведший много лет в Украине хорват Младен Бартулович в интервью Sport.ua отметил, что по классу «Риека» и «Колос» вполне сопоставимы. Разве что опыта у хорватского клуба, что и неудивительно, больше.

«Риека» - опытный еврокубковый боец и завсегдатай Лиги Европы. В прошлом сезоне «Риека» не смогла преодолеть квалификацию. Обыграв в двух матчах шотландский «Абердин», хорваты в раунде плей-офф уступили «Генту», который затем отправился в группу к «Александрии». Памятной для «Риеки» является кампания в сезоне 2016/17, когда в групповом турнире в компании с «Миланом», «Аустрией» и АЕКом хорваты заняли третье место, обыграв по разу «Милан» и «Аустрию», а также сыграв вничью с греками.

Прошлый сезон команда завершила на третьем месте в чемпионате, отстав от загребского «Динамо» на 16 очков. Но без трофеев команда не осталась: в финале Кубка Хорватии «Риека» добыла победу над «Локомотивом». В этом сезоне соперник «Колоса» пока не может найти свою игру: в четырех турах две победы и два поражения. Последний матч «Риека» сыграла еще 12 сентября, уступив 0:3 «Осиеку».

Накануне матча с «Колосом» «Риека» понесла ощутимую кадровую потерю. Антонио Чолак, наколотивший 26 голов во всех турнирах и ставший лучшим бомбардиром чемпионата, был продан в ПАОК. На смену ему был арендован у загребского «Динамо» Сандро Куленович, но сможет ли он сходу заменить форварда сборной Хорватии – большой вопрос.

«Риека» к матчу с «Колосом» готовится с большой ответственностью. «Впереди две игры полуфинала и финала чемпионата мира нашей мечты. Вот как мы готовимся», - сказал накануне наставник хорватов Симон Рожман. «У нас достаточно опытных игроков, которые знают, что нас ждет, и в то же время у нас много молодости, энергии и игроков, которые хотят проявить себя. «Колос» одержал шесть побед в последних семи играх. Победить «Арис» в Греции – это дорогого стоит, но мы уверены в себе и думаем о своей игре», - добавил наставник.

Наставник «Колоса» Руслан Костышин отметил силу соперника, а также заверил, что времени на подготовку к матчу достаточно: ««Риека» - бронзовый призер чемпионата, выиграли Кубок Хорватии. Думаю, командная игра у «Риеки» намного лучше, чем у «Ариса», у которого были индивидуально сильные исполнители».

«Никакого давления не чувствуем, не переживаем. Игра покажет, чего мы стоим на самом деле. Спокойно готовимся. Физическое состояние у нас хорошее. Особых нагрузок не было, было три дня на восстановление, чего вполне достаточно».

Отметим, что в 2009-м году «Риека» в Кубке УЕФА противостояла украинскому клубу – «Металлисту». Харьковчане в обоих встречах переиграли соперника – 2:1 на выезде и 2:0 дома. Интересно, что победный мяч на легендарной домашней арене «Кантриде» забил Владимир Лысенко. «Риека» примет «Колос» на другой арене – «Руевица» («Кантрида» на реконструкции), но надеемся, что автор победного гола будет тот же, что и 11 лет назад…

Ориентировочные составы:

«Риека»: Невистич, Смольчиц, Арсенич, Галович, Галешич, Распопович, Томечак, Гнезда Черин, Андрияшевич, Мурич, Ристовски.

«Колос»: Волынец, Емец, Новак, Петров, Гавриш, Кравченко, Задоя. Богданов, Антюх, Смирный, Лысенко.

24 сентября, четверг