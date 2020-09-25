Руслан КОСТЫШИН: «Эпизоды решили игру с Риекой»

Наставник «Колоса» - о поражении «Риеке» в квалификации Лиги Европы

  • 25.09.2020 13:08
  • 1436 просмотров
  • 2 комментария
Руслан КОСТЫШИН: «Эпизоды решили игру с Риекой»
© ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» после поражения «Риеке» в дополнительное время был очень разочарован, но нашел правильные слова.

«Считаю, что «Риека» выглядела лучше в первые полчаса матча, но потом мы держали все под контролем. Первый гол в экстра-тайме все решил.

Ребята разочарованы, ведь поединок был равным, и здесь все решают моменты. Стандарт не доиграли, получили 0:1, и при такой погоде очень трудно отыграть гол. Очень трудно было подойти к штрафной хозяев - погода внесла свои коррективы. Обе команды достаточно качественные. «Риека» лучше приспособилась, когда начался дождь. Они перестали играть в комбинационный футбол низом, а нам нужно было сделать то же самое.

Это для нас первый еврокубковий опыт. Мы переиграли «Арис», мы достойно выглядели с «Риекой». Просто эпизоды решили игру. Но для нашей молодой команды это очень дорого стоит. Я могу только поблагодарить моих футболистов за те счастливые моменты, которые мы переживали вместе в Лиге Европы. Сейчас мы переключаемся на внутренний чемпионат, потом на Кубок Украины, и я могу только поддержать ребят несмотря на их ошибки, поэтому команда «Колос» движется дальше», - сказал Костышин после матча.

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Источник — ФК Колос Ковалевка

(5 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.09.2020 13:26
    +1
    Як на мене, то Колос вчора зіграв слабенько. Можуть набагато краще. Риека трохи краще, за рахунок свого поля і була трошки більш везучою.
    Сподобалася вчора Десна. Хоч і програли, але грали більш змістовно за Колос.
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    con clusion
      con clusion, 25.09.2020 13:12
    +1
    Не беда и не всё сразу.
    В Ковалёвке было бы наоборот...
    Ещё встретятся.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.09.2020 13:26
    +1
    Як на мене, то Колос вчора зіграв слабенько. Можуть набагато краще. Риека трохи краще, за рахунок свого поля і була трошки більш везучою.
    Сподобалася вчора Десна. Хоч і програли, але грали більш змістовно за Колос.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 25.09.2020 13:12
    +1
    Не беда и не всё сразу.
    В Ковалёвке было бы наоборот...
    Ещё встретятся.
    Ссылка
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