Руслан КОСТЫШИН: «Эпизоды решили игру с Риекой»

Главный тренер «Колоса» после поражения «Риеке» в дополнительное время был очень разочарован, но нашел правильные слова.

«Считаю, что «Риека» выглядела лучше в первые полчаса матча, но потом мы держали все под контролем. Первый гол в экстра-тайме все решил.

Ребята разочарованы, ведь поединок был равным, и здесь все решают моменты. Стандарт не доиграли, получили 0:1, и при такой погоде очень трудно отыграть гол. Очень трудно было подойти к штрафной хозяев - погода внесла свои коррективы. Обе команды достаточно качественные. «Риека» лучше приспособилась, когда начался дождь. Они перестали играть в комбинационный футбол низом, а нам нужно было сделать то же самое.

Это для нас первый еврокубковий опыт. Мы переиграли «Арис», мы достойно выглядели с «Риекой». Просто эпизоды решили игру. Но для нашей молодой команды это очень дорого стоит. Я могу только поблагодарить моих футболистов за те счастливые моменты, которые мы переживали вместе в Лиге Европы. Сейчас мы переключаемся на внутренний чемпионат, потом на Кубок Украины, и я могу только поддержать ребят несмотря на их ошибки, поэтому команда «Колос» движется дальше», - сказал Костышин после матча.