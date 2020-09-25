Дождь не на удачу. Колос в дополнительное время проиграл Риеке

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Лига Европы. 3-й квалификационный раунд.
«Риека» – «Колос» – 2:0
Жоау Эсковал (102), Франко Адрияшевич (115)
Момчило Распопович (104), Даниэл Штефул (106), Иван Лепиница (121) – Никита Кравченко (3), Евгений Задоя (37), Андрей Богданов (105+2)
«Риека»: Иван Невистич, Хрвое Смолчич, Дарко Велковски (Жоау Эсковал, 91), Лука Цапан, Даниэл Штефул, Домагой Павичич (Сандро Куленович, 71), Адам Гнезда-Черин (Иван Лепиница, 99), Иван Томечак (Момчило Распопович, 90+1), Стьепан Лончар, Франко Адрияшевич, Роберт Мурич
«Колос»: Евгений Волынец, Владислав Емец, Евгений Новак, Кирилл Петров (Павел Ореховский, 109), Виталий Гавриш, Никита Кравченко, Денис Антюх (Евгений Морозко, 90+5), Евгений Задоя, Андрей Богданов, Евгений Смирный (Денис Костышин, 84), Владимир Лысенко (Евгений Селезнёв, 71)
Арбитр: Тьягу Мартинш (Португалия)
Стадион «Руевица» (Риека, Хорватия)
Александр Снитко, Sport.ua
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