Риека
2:0
Колос К
24.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Дождь не на удачу. Колос в дополнительное время проиграл Риеке

Команда Руслана Костышина выбыла из Лиги Европы

  • 25.09.2020 00:18
  • 1493 просмотра
  • 23 комментария
Дождь не на удачу. Колос в дополнительное время проиграл Риеке
© twitter.com/nkrijeka

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд.

«Риека» – «Колос» – 2:0

Жоау Эсковал (102), Франко Адрияшевич (115)

Момчило Распопович (104), Даниэл Штефул (106), Иван Лепиница (121) – Никита Кравченко (3), Евгений Задоя (37), Андрей Богданов (105+2)

«Риека»: Иван Невистич, Хрвое Смолчич, Дарко Велковски (Жоау Эсковал, 91), Лука Цапан, Даниэл Штефул, Домагой Павичич (Сандро Куленович, 71), Адам Гнезда-Черин (Иван Лепиница, 99), Иван Томечак (Момчило Распопович, 90+1), Стьепан Лончар, Франко Адрияшевич, Роберт Мурич

«Колос»: Евгений Волынец, Владислав Емец, Евгений Новак, Кирилл Петров (Павел Ореховский, 109), Виталий Гавриш, Никита Кравченко, Денис Антюх (Евгений Морозко, 90+5), Евгений Задоя, Андрей Богданов, Евгений Смирный (Денис Костышин, 84), Владимир Лысенко (Евгений Селезнёв, 71)

Арбитр: Тьягу Мартинш (Португалия)

Стадион «Руевица» (Риека, Хорватия)

РИЕКА - КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    kvv1404
    online
      kvv1404, 25.09.2020 00:35
    0
    Як на мене то суддя мав би після основного часу припинити гру і додатковий час догравати вже наступного дня.Бо це був не футбол а водне поло.М*яч практично не катився по полю,особливо на деяких участках поля.Ну і не вистачило досвіду тренеру.Він хотів відіграти цю гру по сценарію з Арисом але дощ і непридатне до футболу поле цей сценарій зруйнували.Селезень то якір команди,хай їде в Тупцію сім*ю годувати.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 25.09.2020 00:35
    0
    kadaad ., 25.09.2020 00:29
    Обосрались, обсыхают! Хорватам дождь не помешал два гола закатить.
    Такая поляна не даёт играть в футбол, тут тупо мощь и физика, а техники, тактики, комбинаций -0. Как было-б в сухую погоду хз, но в таком говнище у более подвижного Колоса шансов небыло.
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 25.09.2020 00:35
    -3
    Молодцы, пацаны боролись все впереди первый евросезон,,жаль что селя не забил,ну если бы ДК играло наверно он и из сорока метров им положил.наверно все голы для рекорда для ДК приготовиллл
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    kadaad .
    online
      kadaad ., 25.09.2020 00:34
    -3
    Сегодня Десна и Колос показали дно уровня команд-лидеров УПЛ.
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    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 25.09.2020 00:33
    -1
    Владимир Коновалец, 25.09.2020 00:30
    Хлопці грали дуже добре, забий Селезньов, але майстерність він свою давно пропив... Навіщо його взяли в команду?
    чем добре-хорваты имели еще 5-6 хороших моментов наши-ни одного
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 25.09.2020 00:32
    +2
    селя сбитый лётчик притом когда вышел только стоял даже не бегал
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 25.09.2020 00:31
    0
    пора начать скакать скакуасы-Тунца на гиляку..... все в Колосе были нулячими в этот вечер и абсолютно посредственный клуб куда слабее Ариса их выбил
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 25.09.2020 00:30
    +1
    Хлопці грали дуже добре, забий Селезньов, але майстерність він свою давно пропив... Навіщо його взяли в команду?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 25.09.2020 00:29
    -1
    Поручик Ржевский, 25.09.2020 00:27
    90-я минута и кормилец выбегает один на один...
    Бл...... ...... .....
    он вышел в конце игры-почему кроме него никто не выбегал один на один... спроси у себя
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 25.09.2020 00:29
    -2
    Обосрались, обсыхают! Хорватам дождь не помешал два гола закатить.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 25.09.2020 00:28
    +3
    Поручик Ржевский, 25.09.2020 00:27
    90-я минута и кормилец выбегает один на один...
    Бл...... ...... .....
    Кульминация и победа классная могла быть, если б не этот кондом старый
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 25.09.2020 00:27
    +3
    90-я минута и кормилец выбегает один на один...
    Бл...... ...... .....
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 25.09.2020 00:26
    -2
    viktor112007, 25.09.2020 00:24
    Селезньов дуже підсилив команди суперників ((
    как тупо-всю игру посредственный клуб имел моменты против колхозников но иноват ток Тунец... остальные играли как Бавария
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 25.09.2020 00:26
    +3
    На равных, могли и пройти если б не старый жирный тунец, ну да ладно и на том спасибо
    Ссылка
    mov4uk
      mov4uk, 25.09.2020 00:26
    +9
    В овертаймах Колос грав в десятьох!!! Селезньова практично не бачив, тільки ходив по полю, замість того, щоб боротися за мяч... Нафіг такого нападаючого в команді!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 25.09.2020 00:24
    +6
    Селезньов дуже підсилив команди суперників ((
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.09.2020 00:23
    +4
    Да поле помешало играть! Но надо было решать в основное время! Если не проходить такую посредственную команду, которая продала всех лидеров и тренер выпустил второй состав, то зачем вообще попадать в еврокубки?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 25.09.2020 00:23
    -5
    Колос сыграл на своем уровне-прошел греков на фарте но фарт не вечен и хорватов не смог.... Риека -клуб уровня середняка УПЛ
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 25.09.2020 00:22
    +7
    А забей деревянное гол было бы совсем по другому.Колосу респект и спасибо за старания.Удачи команде.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 25.09.2020 00:21
    +9
    обидно, но достойно...было два матча Колос бы прошел! Хотя бы один но дома! Ну и тунец конечно просрал щанс
    Ссылка
    mov4uk
      mov4uk, 25.09.2020 00:26
    +9
    В овертаймах Колос грав в десятьох!!! Селезньова практично не бачив, тільки ходив по полю, замість того, щоб боротися за мяч... Нафіг такого нападаючого в команді!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 25.09.2020 00:21
    +9
    обидно, но достойно...было два матча Колос бы прошел! Хотя бы один но дома! Ну и тунец конечно просрал щанс
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 25.09.2020 00:22
    +7
    А забей деревянное гол было бы совсем по другому.Колосу респект и спасибо за старания.Удачи команде.
    Ссылка
    Роман Захарчук
      Роман Захарчук, 25.09.2020 00:21
    +7
    Жаль что в ковалевке не нашлось команды по водному поло.Игали на равных забивать надо было в первом тайме а Селезнев дно((( гоните его
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 25.09.2020 00:24
    +6
    Селезньов дуже підсилив команди суперників ((
    Ссылка
    Макс Максов
      Макс Максов, 25.09.2020 00:20
    +5
    Селя запутался в ногах и запорол выход в плей-офф... Но все равно, спасибо Колосу за борьбу и проявленный характер!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.09.2020 00:23
    +4
    Да поле помешало играть! Но надо было решать в основное время! Если не проходить такую посредственную команду, которая продала всех лидеров и тренер выпустил второй состав, то зачем вообще попадать в еврокубки?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 25.09.2020 00:28
    +3
    Поручик Ржевский, 25.09.2020 00:27
    90-я минута и кормилец выбегает один на один...
    Бл...... ...... .....
    Кульминация и победа классная могла быть, если б не этот кондом старый
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 25.09.2020 00:27
    +3
    90-я минута и кормилец выбегает один на один...
    Бл...... ...... .....
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 25.09.2020 00:26
    +3
    На равных, могли и пройти если б не старый жирный тунец, ну да ладно и на том спасибо
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 25.09.2020 00:21
    +3
    Ржу, победила не ссаная риека, победил дождь, им куда привычнее играть в таком болоте на том поле. Колосу в любом случае только удачи!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 25.09.2020 00:32
    +2
    селя сбитый лётчик притом когда вышел только стоял даже не бегал
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 25.09.2020 00:30
    +1
    Хлопці грали дуже добре, забий Селезньов, але майстерність він свою давно пропив... Навіщо його взяли в команду?
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 25.09.2020 00:35
    0
    Як на мене то суддя мав би після основного часу припинити гру і додатковий час догравати вже наступного дня.Бо це був не футбол а водне поло.М*яч практично не катився по полю,особливо на деяких участках поля.Ну і не вистачило досвіду тренеру.Він хотів відіграти цю гру по сценарію з Арисом але дощ і непридатне до футболу поле цей сценарій зруйнували.Селезень то якір команди,хай їде в Тупцію сім*ю годувати.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 25.09.2020 00:35
    0
    kadaad ., 25.09.2020 00:29
    Обосрались, обсыхают! Хорватам дождь не помешал два гола закатить.
    Такая поляна не даёт играть в футбол, тут тупо мощь и физика, а техники, тактики, комбинаций -0. Как было-б в сухую погоду хз, но в таком говнище у более подвижного Колоса шансов небыло.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 25.09.2020 00:31
    0
    пора начать скакать скакуасы-Тунца на гиляку..... все в Колосе были нулячими в этот вечер и абсолютно посредственный клуб куда слабее Ариса их выбил
    Ссылка
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