Риека
2:0
Колос К
24.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Риека – Колос – 2:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

  • 24.09.2020 21:41
  • 49864 просмотра
  • 133 комментария
Риека – Колос – 2:0. Текстовая трансляция матча
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Лига Европы. 3-й квалификационный раунд.

«Риека» – «Колос» – 2:0

Жоау Эсковал (102), Франко Адрияшевич (115)

Момчило Распопович (104), Даниэл Штефул (106), Иван Лепиница (121) – Никита Кравченко (3), Евгений Задоя (37), Андрей Богданов (105+2)

«Риека»: Иван Невистич, Хрвое Смолчич, Дарко Велковски (Жоау Эсковал, 91), Лука Цапан, Даниэл Штефул, Домагой Павичич (Сандро Куленович, 71), Адам Гнезда-Черин (Иван Лепиница, 99), Иван Томечак (Момчило Распопович, 90+1), Стьепан Лончар, Франко Адрияшевич, Роберт Мурич

Запас: Дэвид Нволокор, Никол Галович, Томислав Турчин

«Колос»: Евгений Волынец, Владислав Емец, Евгений Новак, Кирилл Петров (Павел Ореховский, 109), Виталий Гавриш, Никита Кравченко, Денис Антюх (Евгений Морозко, 90+5), Евгений Задоя, Андрей Богданов, Евгений Смирный (Денис Костышин, 84), Владимир Лысенко (Евгений Селезнёв, 71)

Запас: Евгений Кучеренко, Александр Черноморец, Олег Ильин

Арбитр: Тьягу Мартинш (Португалия)

Стадион «Руевица» (Риека, Хорватия)

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

121 мин. Лепиница сыграл грубо.

120 мин. После навеса с фланга Невистич поймал мяч.

118 мин. Неудачная атака Риеки.

115 мин. 115мин. ГОЛ! 2:0! После навеса с фланга Волынец поймал мяч, но выпустил его из рук. Куленович нанес удар в пустые ворота - сфера застряла в воде перед линией, и Адрияшевич добил его в ворота!

113 мин. Мурич навесил с углового, и мяч в воздухе пересек линию поля.

110 мин. Неудачная атака Риеки.

109 мин. Замена у Колоса. Вместо Петрова на поле вышел Ореховский.

106 мин. Штефул грубо сыграл в центре поля.

ВТОРОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

105+2 мин. Богданову.

105 мин. Арбитр компенсировал 3 минуты.

104 мин. Распопович грубо сыграл на фланге.

102 мин. ГОЛ! 1:0! После навеса с углового последовала скидка во вратарскую, и Эсковал с лёта расстрелял ворота!

101 мин. Адрияшевич пробил изали - мяч попал в Новака и вылетел на угловой.

99 мин. Вынужденная замена у Риеки. Вместо Гнезды-Черина вышел Лепиница.

95 мин. На очень тяжелом газоне после дождя играют команды.

93 мин. Неудачная атака Риеки.

91 мин. Замена у Риеки. Вместо Велкоски на поле вышел Эсковал.

ПЕРВЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ВТОРОЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

90+5 мин. Замена у Колоса. Вместо Антюха вышел Морозко.

90+4 мин. Игра идет в центре поля.

90+2 мин. После острого прострела в штрафную Колоса отбились ковалевцы!

90+1 мин. Замена у Риеки. Вместо Томечака на поле вышел Распопович.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.

90 мин. МОМЕЕЕНТ! После прострела Антюха Селезнев принял мяч перед воротами, а потом в падении из пределов вратарской пробил выше цели!

88 мин. Неудачная атака Колоса.

86 мин. Задоя из-за пределов штрафной пробил неточно.

84 мин. Замена у Колоса. Вместо Смирного на поле вышел Костышин.

84 мин. ОПАСНО! После навеса с углового Волынец неуверенно сыграл на выходе, и Куленович пробил выше ворот!

82 мин. Игра идет в центре поля.

80 мин. Кравченко прострелил из правого угла штрафной, и защитник Риеки не дал пробить Смирному!

78 мин. Оффсайд у Селезнева.

77 мин. Хозяева контролируют мяч.

75 мин. Лончар нарушил правила в штрафной Колоса.

73 мин. ОПАСНО! После навеса с углового забытый защитниками Куленович пробил выше ворот!

71 мин. Замена у Риеки. Вместо Павичича вышел Куленович.

71 мин. Замена у Колоса. Вместо Лысенко на поле вышел Селезнев.

70 мин. ОПАСНО! Лончар пробил с линии штрафной и мяч пролетел немного выше перекладины!

68 мин. Оффсайд у Лысенко.

66 мин. Отбились ковалевцы после углового Риеки.

64 мин. Оффсайд у Лысенко.

63 мин. Лысенко со штрафного метров с 30-ти пробил в стенку.

60 мин. Кравченко слишком сильно сделал передачу по правому флангу на ход Смирному.

58 мин. После скидки Лысенко Богданов пробил выше ворот!

57 мин. ОПАСНО! После сольного прохода Павичич пробил в руки Волынцу!

55 мин. Антюх прострелил с левого фланга, но Кравченко не сумел зацепиться за мяч.

53 мин. Богданову оказывают медицинскую помощь.

52 мин. Руслан Костышин получил горчичник за чрезмерную эмоциональность.

51 мин. Богданов подал два угловых, но пробить по воротам Риеки не удалось.

49 мин. Ковалевцы контролируют мяч.

47 мин. Богданов грамотно сыграл в центре штрафной Колоса, не дав пробить сопернику.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

45 мин. Павичич из-за пределов штрафной пробил неточно.

43 мин. МОМЕНТ! Богданов навесил со штрафного с левого фланга, Антюх скинул на линию вратарской, и Новак пробил выше ворот!

41 мин. Смирный с правого фланга навесил в руки голкиперу.

39 мин. Лончару оказывают медицинскую помощь.

37 мин. Задоя в верховой борьбе локтем задел оппонента.

35 мин. Адрияшевич из-за пределов штрафной пробил неточно.

34 мин. Гавриш неточно навесил с правого фланга.

33 мин. ЭХ! Богданов навесил с левого фланга, и Антюх немного не дотянулся до мяча!

32 мин. Ковалевцы контролируют мяч.

30 мин. Лысенко выиграл подбор перед штрафной Риеки, но сделал слишком сильную передачу на ход Антюху.

28 мин. Богданов навесил со штрафного с правого фланга, но эта передача не нашла партнеров.

27 мин. Удар Лысенко из левого угла штрафной заблокировали защитники.

26 мин. После навеса со штрафного Волынец поймал мяч.

24 мин. Петров грубо ошибся перед своей штрафной, и повезло, что момент завершился  фолом Адрияшевича!

23 мин. Оффсайд у Лысенко.

21 мин. Богданов навесил со штрафного с правого фланга, и защитник Риеки выбил мяч.

20 мин. Оффсайд у Мурича.

18 мин. Павичич нарушил правила в центре поля.

16 мин. Еще один угловой Мурича - Кравченко выбил мяч.

15 мин. УХ! Мурич с углового закрутил мяч в ворота, и Волынец в падении выбил сферу!

13 мин. ОПАСНО! После навеса с углового Волынец кулаком выбил мяч, а затем Гнезда-Черич нанес удар, и мяч не долетел до ворот!

12 мин. Хозяева поля владеют территориальным преимуществом.

10 мин. Оффсайд у Штефула.

9 мин. После прострела с фланга Волынец поймал мяч.

5 мин. Богданов неточно навесил с левого фланга.

5 мин. Адрияшевич нарушил правила в центре поля.

3 мин. Кравченко сорвал атаку Риеки.

2 мин. Оффсайд у Адрияшевича.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В четверг, 24-го сентября, состоится поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором хорватская «Риека» будет принимать «Колос». Матч пройдет в Риеке на стадионе «Руевица», начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Неделю назад ковалевский клуб дебютировал в еврокубках и удивил футбольную Европу гостевой победой над греческим «Арисом» (2:1). Теперь команду Руслана Костышина ждет очередное испытание – противостояние в Риеке с местным клубом, который в прошлом чемпионате Хорватии занял третье место. После выезда в Салоники ковалёвцы во Львове обыграли «Рух» со счетом 2:1 и после трех туров занимают шестое место в национальном первенстве (2 победы и 1 поражение). Что ж, будем надеяться, что амбиций футболистов коллектива из Киевской области хватит для очередного успеха на евроарене.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Риека» – «Колос».

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Александр Снитко, Sport.ua

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    • 4.49% (4)
      1. Крупная победа Риеки
    • 16.85% (15)
      2. Минимальная победа Риеки
    • 2.25% (2)
      3. Победа Риеки по пенальти
    • 19.1% (17)
      4. Победа Колоса по пенальти
    • 50.56% (45)
      5. Минимальная победа Колоса
    • 6.74% (6)
      6. Крупная победа Колоса
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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 25.09.2020 00:32
    -1
    Олег Тимофеюк, 25.09.2020 00:25
    Собака не спит все лает)))пора загнать ее в будку)))
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 25.09.2020 00:31
    -1
    dd dent, 25.09.2020 00:23
    И ты тут опять со своей шахтой и 5 коп
    Собака что ты лаеш залезь в будку ,я про шахтер и сллово не сказал ,Я поблагодарил колос за хорошую игру что на уровень выросли,заакройся собака
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 25.09.2020 00:25
    -2
    Maks7777, 25.09.2020 00:22
    Колос вы молодцы!Вы за два месяца вышли на новый уровень после того как загнали Динамо в будку на олимпийском ,немного не хватило сегодня,,,,,,удачи вам В Чемпионате Украины в борьбе за втрое третье место с Динамо Киев и с другими клубами!!!
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 25.09.2020 00:24
    +4
    Колос не опозорився це добре,а от цар всране бігало,гнать нахрен разом з лавочкою нехай дома полірує.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 25.09.2020 00:23
    0
    Maks7777, 25.09.2020 00:22
    Колос вы молодцы!Вы за два месяца вышли на новый уровень после того как загнали Динамо в будку на олимпийском ,немного не хватило сегодня,,,,,,удачи вам В Чемпионате Украины в борьбе за втрое третье место с Динамо Киев и с другими клубами!!!
    И ты тут опять со своей шахтой и 5 коп
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 25.09.2020 00:23
    +1
    Алексей Романенко, 25.09.2020 00:21
    По сегодняшней игре, сыграй с Риекой Десна, а не Колос, думаю было бы -1 на сегодня. Но спасибо реформаторам от УЕФА, тут если не в 3, так в 4 бы вылетели. Чего стоит издевательство над Зарёй, которая чудом прошла Брагу, а дальше жопа, а дальше Лейпциг был перед групповым этапом.
    Как для ле да, что заре что десне это уже пздц, а не жребий, а там ещё целая стадия впереди была бы, но уже не увидим, не узнаём как оно
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 25.09.2020 00:22
    -4
    Колос вы молодцы!Вы за два месяца вышли на новый уровень после того как загнали Динамо в будку на олимпийском ,немного не хватило сегодня,,,,,,удачи вам В Чемпионате Украины в борьбе за втрое третье место с Динамо Киев и с другими клубами!!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 25.09.2020 00:21
    +1
    Рейтинг 1, а баллы как всегда будут набирать дк и шд, увы, а остальные наши представители героически просирать путевки
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 25.09.2020 00:21
    -1
    dd dent, 25.09.2020 00:19
    Оно то да, но колос если б не тюлень то хз мб и прошёл бы ещё шаг, в Риека довольна будто они Милан прошли, а не наш клуб сельский
    По сегодняшней игре, сыграй с Риекой Десна, а не Колос, думаю было бы -1 на сегодня. Но спасибо реформаторам от УЕФА, тут если не в 3, так в 4 бы вылетели. Чего стоит издевательство над Зарёй, которая чудом прошла Брагу, а дальше жопа, а дальше Лейпциг был перед групповым этапом.
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 25.09.2020 00:20
    +1
    Ну помечтали и ладно. В душе каждый понимал чем сегодня день закончится
    Еще есть 3 патрона и калибр довольно приличный
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 25.09.2020 00:19
    0
    Алексей Романенко, 25.09.2020 00:17
    И это закономерно. Колос и с Арисом не был фаворитом, но смог их пройти. Сегодня была таже ситуация. Про Десну вообще не о чем говорить. Вот Динамо удивило, изначально я думал у нас будет -2 в ле и -1 в лч.
    Оно то да, но колос если б не тюлень то хз мб и прошёл бы ещё шаг, в Риека довольна будто они Милан прошли, а не наш клуб сельский
    Ссылка
    Konstantin Osipenko
    online
      Konstantin Osipenko, 25.09.2020 00:19
    +6
    Селезень, вали на отдых, шо ты там показывал?? Слил команду, молодец, нахиба было выходить?? Лучше бы Лысенко доигрывал! Супер-бомбардир? Дно ты!
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 25.09.2020 00:19
    +1
    В общем всё как и каждый год. 2 клуба будут и в этом сезоне тащить общий рейтинг пока не останеться один Шахтёр.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 25.09.2020 00:18
    +2
    Если б не Луческу щас бы и мы наблюдали как Кравец радостно лупит мимо ворот с метра...
    Ссылка
    Максим Коваленко
      Максим Коваленко, 25.09.2020 00:18
    +5
    Пристрелить селезня
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 25.09.2020 00:18
    0
    Всё хорошо. Теперь займутся плотно чемпионатом.
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 25.09.2020 00:17
    -1
    dd dent, 25.09.2020 00:15
    Вот так вечерок, -2 клуба
    И это закономерно. Колос и с Арисом не был фаворитом, но смог их пройти. Сегодня была таже ситуация. Про Десну вообще не о чем говорить. Вот Динамо удивило, изначально я думал у нас будет -2 в ле и -1 в лч.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 25.09.2020 00:16
    +7
    SportsMan, 25.09.2020 00:14
    Что за придурковатое поле? Хорваты только что картошку выкопали? Они вообще знают, что такое дренаж?
    Недоделанные европейцы пытаются задеть Колос его сельским базированием, но будет не удивительно, если у Колоса поле лучше, чем у Риеки.
    Вы ещё сомневаетесь?????????
    У Колоса поле в миллион раз лучше!!!!!!!!
    В принципе любое поле будет лучше, чем эта хорватская помойка!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 25.09.2020 00:16
    +7
    FidanFCCO, 25.09.2020 00:15
    Забил бы Селезнёв гол,прошли бы дальше
    Нах его вообще было брать, тюлень старый, только запорол все
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 25.09.2020 00:16
    -8
    Молодцы пацаны кто бы что не говорил, немного нехватило...вы молодцыыыы.Спасибо И в Европе порадовали неможко и под хвост дали Динамо Киев в последнем туре чу !!!Вы молодцы!!!Особенно За под хвост Динамо Киев на олимпийском этого много стоит !!А евросезоны придут и придут победы!!!
    Ссылка
    FidanFCCO
      FidanFCCO, 25.09.2020 00:15
    +8
    Забил бы Селезнёв гол,прошли бы дальше
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 25.09.2020 00:16
    +7
    SportsMan, 25.09.2020 00:14
    Что за придурковатое поле? Хорваты только что картошку выкопали? Они вообще знают, что такое дренаж?
    Недоделанные европейцы пытаются задеть Колос его сельским базированием, но будет не удивительно, если у Колоса поле лучше, чем у Риеки.
    Вы ещё сомневаетесь?????????
    У Колоса поле в миллион раз лучше!!!!!!!!
    В принципе любое поле будет лучше, чем эта хорватская помойка!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 25.09.2020 00:16
    +7
    FidanFCCO, 25.09.2020 00:15
    Забил бы Селезнёв гол,прошли бы дальше
    Нах его вообще было брать, тюлень старый, только запорол все
    Ссылка
    Konstantin Osipenko
    online
      Konstantin Osipenko, 25.09.2020 00:19
    +6
    Селезень, вали на отдых, шо ты там показывал?? Слил команду, молодец, нахиба было выходить?? Лучше бы Лысенко доигрывал! Супер-бомбардир? Дно ты!
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 25.09.2020 00:14
    +6
    Вспоминаем удар выше ворот на 90-й в исполнении перекормыша. Результат делают люди
    Ссылка
    Евгений Шовкун
    online
      Евгений Шовкун, 25.09.2020 00:13
    +6
    селезнев все порешал.Кормилец ХЕРОВ
    Ссылка
    mayjumanji
    online
      mayjumanji, 24.09.2020 23:56
    +6
    селезнев - кусок бесполезного гавна
    Ссылка
    Максим Коваленко
      Максим Коваленко, 25.09.2020 00:18
    +5
    Пристрелить селезня
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 24.09.2020 22:21
    +5
    удачі селу! їбаште далі, творіть історію!
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 25.09.2020 00:24
    +4
    Колос не опозорився це добре,а от цар всране бігало,гнать нахрен разом з лавочкою нехай дома полірує.
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 25.09.2020 00:14
    +4
    Что за придурковатое поле? Хорваты только что картошку выкопали? Они вообще знают, что такое дренаж?
    Недоделанные европейцы пытаются задеть Колос его сельским базированием, но будет не удивительно, если у Колоса поле лучше, чем у Риеки.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 25.09.2020 00:14
    +4
    Я бы на месте Колоса, не вышел на второй овертайм!!!!!!!!!!
    Это было полнейшее издевательство над всеми!!!!!!!!!!
    Повесить за зайца тех с у к а аттестаторов стадиона!!!!!!!!!!
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 25.09.2020 00:13
    +4
    Олег Тимофеюк, 25.09.2020 00:11
    Ржу, победила не ссаная риека, победил дождь. Колосу в любом случае только удачи!
    погодные условия для обоих команд одинаковые
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 25.09.2020 00:10
    +4
    якщо не забивати з метра перед воротами - то фарт покарає. Геть тунця!
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 24.09.2020 23:54
    +4
    Вот у нас и минус два
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 25.09.2020 00:16
    +3
    Al Zolo, 25.09.2020 00:11
    не смеши-Ростов-банкрот.... скачи дальше
    Во первых, скакать это россияне придумали: https://www.youtube.com/watch?v=WrUW7ywVjPA&t=7s
    Во вторых, состав Ростова глянь, клоун и глянь состав Колоса. Да вы закрытыми глазами должны были проходить Маккаби! А Колос ещё от греков должен был вылететь.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 25.09.2020 00:13
    +3
    Ко всему прочему хочется отметить гениальные решения УЕФА и самый слепой жребий. Где в ЛЕ мы играем только на выезде.
    Были бы шансы и с Вольфсбургом и тем более с клячной Риекой
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 25.09.2020 00:13
    +3
    Ну что ж, как я и писал, это не трагедия. Шансы были 50 на 50. Вчера чуть повезло и смогли пройти греков, сегодня чуть не повезло и Риека идёт дальше. Вот и всё. С таким бюджетом как у наших середняков, квалификацию пройти практически нереально.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 25.09.2020 00:08
    +3
    Al Zolo, 25.09.2020 00:06
    минус два.... и не зачем скакать так радостно-Риека никак не сильнее Хайфы
    От Колоса никто чудес особо и не ждал. Команда набирается опыта еще, в отличие от Ростова. Да и Вольфсбург это как бэ не Локомотив грузинский
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    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 24.09.2020 23:55
    +3
    Селезнев мог выводить команду теперь домой.
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