Лига Европы. 3-й квалификационный раунд.

«Риека» – «Колос» – 2:0

Жоау Эсковал (102), Франко Адрияшевич (115)

Момчило Распопович (104), Даниэл Штефул (106), Иван Лепиница (121) – Никита Кравченко (3), Евгений Задоя (37), Андрей Богданов (105+2)

«Риека»: Иван Невистич, Хрвое Смолчич, Дарко Велковски (Жоау Эсковал, 91), Лука Цапан, Даниэл Штефул, Домагой Павичич (Сандро Куленович, 71), Адам Гнезда-Черин (Иван Лепиница, 99), Иван Томечак (Момчило Распопович, 90+1), Стьепан Лончар, Франко Адрияшевич, Роберт Мурич

Запас: Дэвид Нволокор, Никол Галович, Томислав Турчин

«Колос»: Евгений Волынец, Владислав Емец, Евгений Новак, Кирилл Петров (Павел Ореховский, 109), Виталий Гавриш, Никита Кравченко, Денис Антюх (Евгений Морозко, 90+5), Евгений Задоя, Андрей Богданов, Евгений Смирный (Денис Костышин, 84), Владимир Лысенко (Евгений Селезнёв, 71)

Запас: Евгений Кучеренко, Александр Черноморец, Олег Ильин

Арбитр: Тьягу Мартинш (Португалия)

Стадион «Руевица» (Риека, Хорватия)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

121 мин. Лепиница сыграл грубо.

120 мин. После навеса с фланга Невистич поймал мяч.

118 мин. Неудачная атака Риеки.

115 мин. 115мин. ГОЛ! 2:0! После навеса с фланга Волынец поймал мяч, но выпустил его из рук. Куленович нанес удар в пустые ворота - сфера застряла в воде перед линией, и Адрияшевич добил его в ворота!

113 мин. Мурич навесил с углового, и мяч в воздухе пересек линию поля.

110 мин. Неудачная атака Риеки.

109 мин. Замена у Колоса. Вместо Петрова на поле вышел Ореховский.

106 мин. Штефул грубо сыграл в центре поля.

ВТОРОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

105+2 мин. Богданову.

105 мин. Арбитр компенсировал 3 минуты.

104 мин. Распопович грубо сыграл на фланге.

102 мин. ГОЛ! 1:0! После навеса с углового последовала скидка во вратарскую, и Эсковал с лёта расстрелял ворота!

101 мин. Адрияшевич пробил изали - мяч попал в Новака и вылетел на угловой.

99 мин. Вынужденная замена у Риеки. Вместо Гнезды-Черина вышел Лепиница.

95 мин. На очень тяжелом газоне после дождя играют команды.

93 мин. Неудачная атака Риеки.

91 мин. Замена у Риеки. Вместо Велкоски на поле вышел Эсковал.

ПЕРВЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ВТОРОЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

90+5 мин. Замена у Колоса. Вместо Антюха вышел Морозко.

90+4 мин. Игра идет в центре поля.

90+2 мин. После острого прострела в штрафную Колоса отбились ковалевцы!

90+1 мин. Замена у Риеки. Вместо Томечака на поле вышел Распопович.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.

90 мин. МОМЕЕЕНТ! После прострела Антюха Селезнев принял мяч перед воротами, а потом в падении из пределов вратарской пробил выше цели!

88 мин. Неудачная атака Колоса.

86 мин. Задоя из-за пределов штрафной пробил неточно.

84 мин. Замена у Колоса. Вместо Смирного на поле вышел Костышин.

84 мин. ОПАСНО! После навеса с углового Волынец неуверенно сыграл на выходе, и Куленович пробил выше ворот!

82 мин. Игра идет в центре поля.

80 мин. Кравченко прострелил из правого угла штрафной, и защитник Риеки не дал пробить Смирному!

78 мин. Оффсайд у Селезнева.

77 мин. Хозяева контролируют мяч.

75 мин. Лончар нарушил правила в штрафной Колоса.

73 мин. ОПАСНО! После навеса с углового забытый защитниками Куленович пробил выше ворот!

71 мин. Замена у Риеки. Вместо Павичича вышел Куленович.

71 мин. Замена у Колоса. Вместо Лысенко на поле вышел Селезнев.

70 мин. ОПАСНО! Лончар пробил с линии штрафной и мяч пролетел немного выше перекладины!

68 мин. Оффсайд у Лысенко.

66 мин. Отбились ковалевцы после углового Риеки.

64 мин. Оффсайд у Лысенко.

63 мин. Лысенко со штрафного метров с 30-ти пробил в стенку.

60 мин. Кравченко слишком сильно сделал передачу по правому флангу на ход Смирному.

58 мин. После скидки Лысенко Богданов пробил выше ворот!

57 мин. ОПАСНО! После сольного прохода Павичич пробил в руки Волынцу!

55 мин. Антюх прострелил с левого фланга, но Кравченко не сумел зацепиться за мяч.

53 мин. Богданову оказывают медицинскую помощь.

52 мин. Руслан Костышин получил горчичник за чрезмерную эмоциональность.

51 мин. Богданов подал два угловых, но пробить по воротам Риеки не удалось.

49 мин. Ковалевцы контролируют мяч.

47 мин. Богданов грамотно сыграл в центре штрафной Колоса, не дав пробить сопернику.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

45 мин. Павичич из-за пределов штрафной пробил неточно.

43 мин. МОМЕНТ! Богданов навесил со штрафного с левого фланга, Антюх скинул на линию вратарской, и Новак пробил выше ворот!

41 мин. Смирный с правого фланга навесил в руки голкиперу.

39 мин. Лончару оказывают медицинскую помощь.

37 мин. Задоя в верховой борьбе локтем задел оппонента.

35 мин. Адрияшевич из-за пределов штрафной пробил неточно.

34 мин. Гавриш неточно навесил с правого фланга.

33 мин. ЭХ! Богданов навесил с левого фланга, и Антюх немного не дотянулся до мяча!

32 мин. Ковалевцы контролируют мяч.

30 мин. Лысенко выиграл подбор перед штрафной Риеки, но сделал слишком сильную передачу на ход Антюху.

28 мин. Богданов навесил со штрафного с правого фланга, но эта передача не нашла партнеров.

27 мин. Удар Лысенко из левого угла штрафной заблокировали защитники.

26 мин. После навеса со штрафного Волынец поймал мяч.

24 мин. Петров грубо ошибся перед своей штрафной, и повезло, что момент завершился фолом Адрияшевича!

23 мин. Оффсайд у Лысенко.

21 мин. Богданов навесил со штрафного с правого фланга, и защитник Риеки выбил мяч.

20 мин. Оффсайд у Мурича.

18 мин. Павичич нарушил правила в центре поля.

16 мин. Еще один угловой Мурича - Кравченко выбил мяч.

15 мин. УХ! Мурич с углового закрутил мяч в ворота, и Волынец в падении выбил сферу!

13 мин. ОПАСНО! После навеса с углового Волынец кулаком выбил мяч, а затем Гнезда-Черич нанес удар, и мяч не долетел до ворот!

12 мин. Хозяева поля владеют территориальным преимуществом.

10 мин. Оффсайд у Штефула.

9 мин. После прострела с фланга Волынец поймал мяч.

5 мин. Богданов неточно навесил с левого фланга.

5 мин. Адрияшевич нарушил правила в центре поля.

3 мин. Кравченко сорвал атаку Риеки.

2 мин. Оффсайд у Адрияшевича.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В четверг, 24-го сентября, состоится поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором хорватская «Риека» будет принимать «Колос». Матч пройдет в Риеке на стадионе «Руевица», начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Неделю назад ковалевский клуб дебютировал в еврокубках и удивил футбольную Европу гостевой победой над греческим «Арисом» (2:1). Теперь команду Руслана Костышина ждет очередное испытание – противостояние в Риеке с местным клубом, который в прошлом чемпионате Хорватии занял третье место. После выезда в Салоники ковалёвцы во Львове обыграли «Рух» со счетом 2:1 и после трех туров занимают шестое место в национальном первенстве (2 победы и 1 поражение). Что ж, будем надеяться, что амбиций футболистов коллектива из Киевской области хватит для очередного успеха на евроарене.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Риека» – «Колос».