Сенсационный дебютант. Колос обыграл Арис в Салониках

За восемь лет от аматорского коллектива – к участнику Лиги Европы. Это не сценарий к фильму, это реальная история ковалевского «Колоса». В прошлом году команда из Киевской области дебютировала в высшем эшелоне отечественного футбола и сразу сумела завоевать путевку на евроарену. Первым экзаменатором команды Руслана Костышина стал греческий «Арис». Конечно, «фермеры» были фаворитом поединка, учитывая домашнее поле и неопытность соперников. Но ковалевцы уж точно не выглядели явными аутсайдерами, коими их считали букмекеры перед противостоянием. Что украинцы и доказали в Салониках.

Матч ожидаемо начался с атак «Ариса», да и ковалевцы заметно мандражировали на стартовых минутах. Все-таки, подопечным Руслана Костышина нужно было какое-то время, чтобы привыкнуть к статусу участника еврокубкового соревнования. Да и качество газона на стадионе «Клеантис Викелидис» было, мягко говоря, не лучшего качества.

Но довольно быстро «колоски» освоились и начали организовывать свои контрмоменты. Особенно много неприятностей доставлял соперникам Смирный, периодически разрывавший своими забеганиями правый фланг. Именно у него был прекрасный шанс открыть счет в матче, когда после прострела Антюха Евгений в падении головой не сумел пробить мимо голкипера. А до этого отличную возможность упустил Зозуля, не сумевший из предделов вратарской замкнуть навес Новака. Греки по первому тайму запомнились штрафным в исполнении Матильи, когда мяч «облизал» перекладину ворот «Колоса».

Начало второй половины встречи стало обескураживающим для хозяев поля. Навес со штрафного от Задои нашел Новака, который из пределов вратарской нанес точный удар. Такое развитие событий заставило «фермеров» добавить в движении, а ковалевцы, наоборот, несколько стушевались. И не смогли уберечь свои ворота. Экс-полузащитник «Днепра» Бруну Гама оказался расторопнее всех на линии штрафной гостей и нанес точный удар под перекладину.

Казалось, греки нащупали свою игру. Они продолжали атаковать, оказывая давление на штрафную ковалевцев. Но у гостей неожиданно прошел контрвыпад, который завершился еще одним результативным ударом. Навес Морозко завершился ударом Емца, после которого ошибся голкипер, отбивший мяч прямо на Антюха – 1:2.

После этого ковалевцы почувствовали уверенность, которой добавил и выход опытного Евгения Селезнева. Экс-форвард «Шахтера» в нескольких эпизодах оказывался на ударных позициях, но не сумел отличиться результативным ударом в дебютном матче за «Колос».

Без нервной концовки не обошлось. Хозяева поля большими силами побежали сравнивать результат и едва не достигли желаемого. В компенсированное время был близок к успеху Манчини, но после удара игрока «Ариса» мяч разминулся со штангой.

«Колос» вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы и через неделю будет противостоять на выезде хорватской «Риеке».

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд.

«Арис» – «Колос» – 1:2

Бруну Гама (55) – Евгений Новак (47), Денис Антюх (62)

Линдси Рос (68) – Андрей Богданов (35), Евгений Задоя (37), Евгений Морозко (76), Виталий Гавриш (86)

«Арис»: Хулиан, Кристиан Ганя (Димитрос Манос, 70), Тони Даткович, Линдси Рос, Лукас Саша (Даниэль Манчини, 78), Хавьер Матилья, Джеймс Джегго, Бруну Гама, Факундо Бертольо, Яннис Фетфацидис, Кристиан Лопес.

«Колос»: Евгений Волынец, Владислав Емец, Евгений Новак, Кирилл Петров, Виталий Гавриш, Алексей Зозуля (Евгений Морозко, 50), Денис Антюх, Евгений Задоя, Андрей Богданов, Евгений Смирный (Денис Костышин, 88), Владимир Лысенко (Евгений Селезнев, 64).

Арбитр: Лионель Чуди (Швейцария)

Стадион «Клеантис Викелидис» (Салоники, Греция)

АРИС - КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА