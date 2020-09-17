Арис
1:2
Колос К
17.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Сенсационный дебютант. Колос обыграл Арис в Салониках

Команда Руслана Костышина вышла в следующий раунд Лиги Европы

  • 17.09.2020 22:53
  • 17928 просмотров
  • 129 комментариев
Сенсационный дебютант. Колос обыграл Арис в Салониках
© facebook.com/fckoloskovalivka

За восемь лет от аматорского коллектива – к участнику Лиги Европы. Это не сценарий к фильму, это реальная история ковалевского «Колоса». В прошлом году команда из Киевской области дебютировала в высшем эшелоне отечественного футбола и сразу сумела завоевать путевку на евроарену. Первым экзаменатором команды Руслана Костышина стал греческий «Арис». Конечно, «фермеры» были фаворитом поединка, учитывая домашнее поле и неопытность соперников. Но ковалевцы уж точно не выглядели явными аутсайдерами, коими их считали букмекеры перед противостоянием. Что украинцы и доказали в Салониках.

Матч ожидаемо начался с атак «Ариса», да и ковалевцы заметно мандражировали на стартовых минутах. Все-таки, подопечным Руслана Костышина нужно было какое-то время, чтобы привыкнуть к статусу участника еврокубкового соревнования. Да и качество газона на стадионе «Клеантис Викелидис» было, мягко говоря, не лучшего качества.

Но довольно быстро «колоски» освоились и начали организовывать свои контрмоменты. Особенно много неприятностей доставлял соперникам Смирный, периодически разрывавший своими забеганиями правый фланг. Именно у него был прекрасный шанс открыть счет в матче, когда после прострела Антюха Евгений в падении головой не сумел пробить мимо голкипера. А до этого отличную возможность упустил Зозуля, не сумевший из предделов вратарской замкнуть навес Новака. Греки по первому тайму запомнились штрафным в исполнении Матильи, когда мяч «облизал» перекладину ворот «Колоса».

Начало второй половины встречи стало обескураживающим для хозяев поля. Навес со штрафного от Задои нашел Новака, который из пределов вратарской нанес точный удар. Такое развитие событий заставило «фермеров» добавить в движении, а ковалевцы, наоборот, несколько стушевались. И не смогли уберечь свои ворота. Экс-полузащитник «Днепра» Бруну Гама оказался расторопнее всех на линии штрафной гостей и нанес точный удар под перекладину.

Казалось, греки нащупали свою игру. Они продолжали атаковать, оказывая давление на штрафную ковалевцев. Но у гостей неожиданно прошел контрвыпад, который завершился еще одним результативным ударом. Навес Морозко завершился ударом Емца, после которого ошибся голкипер, отбивший мяч прямо на Антюха – 1:2.

После этого ковалевцы почувствовали уверенность, которой добавил и выход опытного Евгения Селезнева. Экс-форвард «Шахтера» в нескольких эпизодах оказывался на ударных позициях, но не сумел отличиться результативным ударом в дебютном матче за «Колос».

Без нервной концовки не обошлось. Хозяева поля большими силами побежали сравнивать результат и едва не достигли желаемого. В компенсированное время был близок к успеху Манчини, но после удара игрока «Ариса» мяч разминулся со штангой.

«Колос» вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы и через неделю будет противостоять на выезде хорватской «Риеке».

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд.

«Арис» – «Колос» – 1:2

Бруну Гама (55) – Евгений Новак (47), Денис Антюх (62)

Линдси Рос (68) – Андрей Богданов (35), Евгений Задоя (37), Евгений Морозко (76), Виталий Гавриш (86)

«Арис»: Хулиан, Кристиан Ганя (Димитрос Манос, 70), Тони Даткович, Линдси Рос, Лукас Саша (Даниэль Манчини, 78), Хавьер Матилья, Джеймс Джегго, Бруну Гама, Факундо Бертольо, Яннис Фетфацидис, Кристиан Лопес.

«Колос»: Евгений Волынец, Владислав Емец, Евгений Новак, Кирилл Петров, Виталий Гавриш, Алексей Зозуля (Евгений Морозко, 50), Денис Антюх, Евгений Задоя, Андрей Богданов, Евгений Смирный (Денис Костышин, 88), Владимир Лысенко (Евгений Селезнев, 64).

Арбитр: Лионель Чуди (Швейцария)

Стадион «Клеантис Викелидис» (Салоники, Греция)

АРИС - КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(73 голоса)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 17.09.2020 23:41
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 17.09.2020 23:38
    Це кваліфікація яка відбувається з 1 го матчу тому очків у півтора раза більше ніж зазвичай. Тобто якщо в кваліфікації за перемогу зазвичай давали 1 бал то тепер 1,5 причому за поразку також 9,5 бала нараховують....
    9,5= 0.5 пишу з телефону випадково замість нуля дев'ятку натиснув...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 17.09.2020 23:39
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 17.09.2020 23:38
    Це кваліфікація яка відбувається з 1 го матчу тому очків у півтора раза більше ніж зазвичай. Тобто якщо в кваліфікації за перемогу зазвичай давали 1 бал то тепер 1,5 причому за поразку також 9,5 бала нараховують....
    Тобто Колос приніс до загальної скриньки 1,5:5=0.3 бала
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 17.09.2020 23:38
    -2
    a.fedorenko1953, 17.09.2020 23:33
    За перемогу 3 : 5 = 0,6
    Це кваліфікація яка відбувається з 1 го матчу тому очків у півтора раза більше ніж зазвичай. Тобто якщо в кваліфікації за перемогу зазвичай давали 1 бал то тепер 1,5 причому за поразку також 9,5 бала нараховують....
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 17.09.2020 23:38
    0
    Denmark1107, 17.09.2020 23:24
    Їм би потрапити до групи, щоб досвіду набратися, а то пацани дуже необтесані, що було помітно навіть після забитого голу
    Маючи ігрову перевагу, бідолахи, наче не знають, що далі ообити.
    А так... на ІЗІ могли б забити 3-4.
    Ну да, они же все коренные жители Коваливки, сейчас им колхоз выдаст премию трудоднями.
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 17.09.2020 23:33
    0
    Антон Пашко, 17.09.2020 22:57
    Кто знает, сколько очков в рейтинг УЕФА засчитают нам за выигрыш?
    За перемогу 3 : 5 = 0,6
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.09.2020 23:32
    0
    jekаfunny, 17.09.2020 23:29
    Блин может ты реально не жена Форевки а он сам?
    Так же убого ворвёшь приколы , которыми чмырят тебя и твоего дурноватого муженька
    Ничего нового, у шизофреника очередной приступ. Ты бы уже определилось.
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 17.09.2020 23:32
    +2
    SEMIRAMID, 17.09.2020 23:23
    Браво, Колос! Порадовали Земляки! С победным почином! Когда-то в Греции до новой эры на острове Родос гордо возвышалась громадная статуя КОЛОСА РОДОСКОГО- одного из Семи Чудес Света! Впоследствии от воздействия природных стихий она была разрушена. А сегодня в Греции украинские футболисты возвели новую Статую - КОЛОС КОВАЛИВСКИЙ! Молодцы! Так держать! Удачи в следующем этапе
    Лиги Европы с хорватами!
    Не Колос, а Колосс - статуя Солнца
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 17.09.2020 23:31
    0
    Andriy Bilozir, 17.09.2020 23:21
    Арис 42 лет в Европе на своем поле не проигрывал
    мне лень искать, но для полной картины тут не мешало бы указать сколько раз он не проигрывал, и сколько раз хотя бы выходил из группы
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 17.09.2020 23:29
    -2
    Олег Тимофеюк, 17.09.2020 23:25
    О, ты вылезло из под очередного дальнобойщика?
    Блин может ты реально не жена Форевки а он сам?
    Так же убого ворвёшь приколы , которыми чмырят тебя и твоего дурноватого муженька
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.09.2020 23:28
    -1
    Denmark1107, 17.09.2020 23:27

    Ти диви... кАзлітонАвякаюча балалайка надчудово мій текст ЗРОЗУМІВ. Невже, щось в собі від слов'янського маєш, напівлаптенога істота?
    Ты скучный, придумай прыгун что-то новое, слито.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 17.09.2020 23:27
    -2
    Олег Тимофеюк, 17.09.2020 23:21
    Прыгун, за дерьнамку задел? Ну ничего, правда она такая, у того же Колоса реально игра, а не поезд. Ты главное не переживай, попрыгай ещё разок и спатоньки.

    Ти диви... кАзлітонАвякаюча балалайка надчудово мій текст ЗРОЗУМІВ. Невже, щось в собі від слов'янського маєш, напівлаптенога істота?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.09.2020 23:25
    0
    jekаfunny, 17.09.2020 23:23
    Фуфлыжник тебя снова унижаться все кому не лень ?
    О, ты вылезло из под очередного дальнобойщика?
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 17.09.2020 23:24
    -1
    Barsa_che, 17.09.2020 23:17
    Колос! Молодцы! Так держать! Особая благодарность тренеру Костышину!
    Їм би потрапити до групи, щоб досвіду набратися, а то пацани дуже необтесані, що було помітно навіть після забитого голу
    Маючи ігрову перевагу, бідолахи, наче не знають, що далі ообити.
    А так... на ІЗІ могли б забити 3-4.
    Ссылка
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 17.09.2020 23:23
    0
    Браво, Колос! Порадовали Земляки! С победным почином! Когда-то в Греции до новой эры на острове Родос гордо возвышалась громадная статуя КОЛОСА РОДОСКОГО- одного из Семи Чудес Света! Впоследствии от воздействия природных стихий она была разрушена. А сегодня в Греции украинские футболисты возвели новую Статую - КОЛОС КОВАЛИВСКИЙ! Молодцы! Так держать! Удачи в следующем этапе
    Лиги Европы с хорватами!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 17.09.2020 23:23
    0
    Олег Тимофеюк, 17.09.2020 23:21
    Прыгун, за дерьнамку задел? Ну ничего, правда она такая, у того же Колоса реально игра, а не поезд. Ты главное не переживай, попрыгай ещё разок и спатоньки.
    Фуфлыжник тебя снова унижаться все кому не лень ?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 17.09.2020 23:23
    0
    dima.krot, 17.09.2020 23:21
    Так у тебя теперь денег много? Купи слона? Все говорят "денег нет", а ты возьми и купи.
    Ну, больше чем ожидалось просто.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.09.2020 23:23
    -2
    dima.krot, 17.09.2020 23:21
    Так у тебя теперь денег много? Купи слона? Все говорят "денег нет", а ты возьми и купи.
    Какие деньги, оно по 5 грн ставит обычно, ещё видать не проспался, всё мерещится.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 17.09.2020 23:21
    +1
    Я согласен, что сенсации тут нет. Но составчик у Колоса чуть послабее, о чем говорит даже количество желтых карточек. Но тренер зато топчик, дающий результат.
    Ссылка
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 17.09.2020 23:21
    +1
    Олег Мандрівник, 17.09.2020 23:19
    почему сенсационный?
    потому что буки так решили?
    Колос заряжен на игру нормально, первый раз на Евротурнире, а Арис там изредка поигрывает без особых успехов.
    тут "молодость" победила "опыт"
    Арис 42 лет в Европе на своем поле не проигрывал
    Ссылка
    ppYu741111
      ppYu741111, 17.09.2020 23:21
    +6
    Я рад за ребят из Колоса . Массу положительных эмоций подарили болельщикам Украины.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 17.09.2020 22:54
    +30
    Вся Ковалёвка гуляла в клубе до утра ))
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 17.09.2020 22:54
    +29
    Супергерои! Что еще сказать?)))
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 17.09.2020 22:58
    +25
    Кацапы вылетели,Колос идет дальше.День удался!!!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 17.09.2020 22:55
    +19
    трохи пощастило, але агонь! Колосу респект!
    і до речі, Селезень корисно зіграв)
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 17.09.2020 23:03
    +17
    Отримав задоволення.
    Поперше, команда цілком українська.
    По-друге, дуже гарно до останніх хвилин впоралися з нейтралізації суперника.
    Втретє, дуже гарно ковалівці переходили з оборони в атаку, суперник розумів, що справа скінчиться голами.
    Ну, й наприкінці, я дужа бажав знов побачити Селезньова в дії - та й він не схибив. Непогано тиснув в атаці, та 2 рази владо розрядив стандарти суперника в захисті.
    Дякую Костишину - твої хлопці вміють грати в футбол.
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    Alexandr Rozovyk
      Alexandr Rozovyk, 17.09.2020 22:56
    +16
    Ай, мододцы!!! С победой, Колос! Настоящие бойцы! Кстати, Селезнев неплохо освежил игру!
    Так держать, ждем в групповом этапе!)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.09.2020 22:58
    +15
    Супер - молодцы! Безнадёжный аутсайдер по версии буков были
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 17.09.2020 22:58
    +15
    Молодцы не сгорели. С выходом дальше.держим кулаки за выход в группу.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 17.09.2020 22:56
    +15
    А дальше нужно Риеку обыгрывать, верим)))
    Ссылка
    Дмитрий Украинский
      Дмитрий Украинский, 17.09.2020 22:55
    +15
    Наши клубы должны все матчи выигрывать! Надо много очков заработать для рейтинга!!!
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 17.09.2020 22:57
    +14
    Молодці!!! І без жодного легіонера
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 17.09.2020 22:55
    +14
    Какие молодцы. Желаем пробиться в ЛЕ.
    Ссылка
    Интересный Паца
      Интересный Паца, 17.09.2020 22:55
    +14
    Молодцы, Колос!!! 💪💪💪
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 17.09.2020 22:57
    +13
    Ковалівка!!
    Дивно, але кармілєц вийшов суперкорисно.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 17.09.2020 22:57
    +13
    КолОсС и отнюдь не на глиняных ногах!
    Самый лучший дебют украинского клуба за последнее время в еврокубках!!!!
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 17.09.2020 22:56
    +13
    С победой!!!
    Ссылка
    uge-madrid
      uge-madrid, 17.09.2020 23:06
    +12
    Просто зверюги! З перемогою і очками в копилку!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 17.09.2020 23:00
    +12
    Колос понравился еще с времен матчей плей-офф за ЛЕ... Костышин красава, собрал боеспособный коллектив. Ни одна ланка, особо не проседала! Понравился Антюх, Волынець тоже уверенно, пригодился и Селезнев(чисто на опыте вывозил). Что тут еще скажешь МОЛОДЦІ!!! Костышин метит в топы!
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 17.09.2020 22:56
    +12
    И настал грекам полный попандопулос! Теперь они могут идти загоракис!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 17.09.2020 23:09
    +11
    Когда Костышин в самом конце послал Селезня в оборону, то он из 3-х стандартов в 2-х занял правильную позицию и вынес мяч.
    Учитесь.
    Ссылка
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