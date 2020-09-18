Арис
1:2
Колос К
17.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

КОСТЫШИН: «Для нас это историческая победа. Мы сделали все по плану»

Главный тренер «Колоса» прокомментировал победу над греческим «Арисом»

  • 18.09.2020 00:59
  • 685 просмотров
  • 4 комментария
КОСТЫШИН: «Для нас это историческая победа. Мы сделали все по плану»
© ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал победу над «Арисом» (2:1) в матче второго раунда квалификации Лиги Европы.

«Я горжусь и счастлив, потому что это была наша первая игра в еврокубках. И победа пришла. Для нас это историческая игра, и победа доставляет нам двойную радость.

Я не могу сказать, в чем был ключ к победе. Мы сделали все, как запланировали. Ничего особенного, наш план получился таким, как мы и планировали.

«Арис» – техничная команда, в которой много хороших игроков. Но состояние поля им не помогало. Они не могли показать свои качества, а это оказалось выгодно для нас».

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Источник — SDNA

(4 голоса)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 18.09.2020 01:43
    0
    И хорошего жребия в 4,раунде завтра,ну конечно не прошли ещё третий ну думаю колосс и десна нас попадают и пройдут!!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.09.2020 01:26
    0
    *Один из
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.09.2020 01:26
    0
    Из топ тренеров нашего чемпионата
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.09.2020 01:22
    +1
    Подставил конечно тренер колоса коллегу с ариса, клуб ноунейм из села - дебютант и выбил их, почаще бы так
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.09.2020 01:22
    +1
    Подставил конечно тренер колоса коллегу с ариса, клуб ноунейм из села - дебютант и выбил их, почаще бы так
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 18.09.2020 01:43
    0
    И хорошего жребия в 4,раунде завтра,ну конечно не прошли ещё третий ну думаю колосс и десна нас попадают и пройдут!!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.09.2020 01:26
    0
    *Один из
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.09.2020 01:26
    0
    Из топ тренеров нашего чемпионата
    Ссылка
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