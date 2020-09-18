КОСТЫШИН: «Для нас это историческая победа. Мы сделали все по плану»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал победу над «Арисом» (2:1) в матче второго раунда квалификации Лиги Европы.

«Я горжусь и счастлив, потому что это была наша первая игра в еврокубках. И победа пришла. Для нас это историческая игра, и победа доставляет нам двойную радость.

Я не могу сказать, в чем был ключ к победе. Мы сделали все, как запланировали. Ничего особенного, наш план получился таким, как мы и планировали.

«Арис» – техничная команда, в которой много хороших игроков. Но состояние поля им не помогало. Они не могли показать свои качества, а это оказалось выгодно для нас».