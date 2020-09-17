Лига Европы. 2-й квалификационный раунд.

«Арис» – «Колос» – 1:2

Бруну Гама (55) – Евгений Новак (47), Денис Антюх (62)

Линдси Рос (68) – Андрей Богданов (35), Евгений Задоя (37), Евгений Морозко (76), Виталий Гавриш (86)

«Арис»: Хулиан, Кристиан Ганя (Димитрос Манос, 70), Тони Даткович, Линдси Рос, Лукас Саша (Даниэль Манчини, 78), Хавьер Матилья, Джеймс Джегго, Бруну Гама, Факундо Бертольо, Яннис Фетфацидис, Кристиан Лопес.

Запас: Закари Буше, Гиоргос Делизисис, Панайотис Сенгергис, Петрос Багалианис, Эмануэль Шакич

«Колос»: Евгений Волынец, Владислав Емец, Евгений Новак, Кирилл Петров, Виталий Гавриш, Алексей Зозуля (Евгений Морозко, 50), Денис Антюх, Евгений Задоя, Андрей Богданов, Евгений Смирный (Денис Костышин, 88), Владимир Лысенко (Евгений Селезнев, 64).

Запас: Евгений Кучеренко, Вадим Милько, Александр Черноморец, Олег Ильин

Арбитр: Лионель Чуди (Швейцария)

Стадион «Клеантис Викелидис» (Салоники, Греция)

ВСЕ! МАТЧ ОКОНЧЕН!

92 мин. ПОВЕЗЛО! После прострела с левого фланга Манчини из центра штрафной пробил рядом со штангой!

90 мин. Арбитр компенсировал 3 минуты.

88 мин. Замена у Колоса. Вместо Смирного на поле вышел Костышин.

86 мин. Гавриш слишком долго вводил мяч в игру.

85 мин. ОПАСНО! Манчини пробил из правого угла штрафной, и Волынец отбил мяч!

83 мин. МОМЕЕЕНТ! Антюх слева вышел один на один с Хулианом, но не сумел пробить голкипера!

82 мин. Лопес со штрафного с левого фланга навесил в руки Волынцу.

79 мин. Неуверенно сыграл Волынец, и Новак подстраховал голкипера!

78 мин. Замена у Ариса. Вместо Саши на поле вышел Манчини.

76 мин. Морозко слишком долго вбрасывал мяч из аута.

75 мин. МОМЕНТ! Селезнев из правого угла штрафной пробил именно в то место, где стоял голкипер!

74 мин. После навеса с углового Селезнев головой не попал в ворота!

73 мин. После навеса с фланга Волынец поймал мяч.

71 мин. Манос из центра штрафной пробил в руки Волынцу!

70 мин. Замена у Ариса. Вместо Гани на поле вышел Манос.

69 мин. Богданов со штрафного с левого фланга пробил немного выше перекладины!

68 мин. Рос грубо сыграл против Антюха.

67 мин. Игра идет в центре поля.

64 мин. Замена у Колоса. Вместо Лысенко на поле вышел Селезнев.

62 мин. ГООООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:2!!! Смирный на правом фланге подключил Морозко, который сделал навес - мяч долетел до Емца, пробившего с полулёта из левого угла штрафной. Хулиан в падении отбил мяч на ногу Антюху, который отправил сферу в пустые ворота!

60 мин. Неудачная атака Ариса.

58 мин. Емец у левого угла штрафной Ариса не прошел оппонента.

55 мин. ГОЛ! 1:1! Бруну Гама выиграл подбор на линии штрафной Колоса, подготовил себе удар и пробил точно в девятку!

54 мин. УХ! Фетфацидис обыгрался в стенку со штрафной и из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой!

52 мин. Лопес прострелил с правого фланга, и Новак выбил мяч.

50 мин. Вынужденная замена у Колоса. Вместо Зозули на поле вышел Морозко.

49 мин. Хозяева поля контролируют мяч.

47 мин. ГОООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Задоя навесил со штрафного с левого фланга и мяч долетел до дальнего угла вратарской, откуда набежавший Новак головой нанес точный удар!

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Бертольо из левого угла штрафной Колоса пробил неудачно.

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

42 мин. Ганя навесил с левого фланга, а Лопес решил упасть в единоборстве с Новаком.

41 мин. Оффсайд у Фетфацидиса.

40 мин. Греки контролируют мяч.

37 мин. Задоя грубо сыграл в центре поля.

36 мин. ОПАСНО! Матилья пробил со штрафного, и мяч зацепил перекладину в районе девятки!

35 мин. Богданов сбил Бертольо и сорвал атаку Ариса.

33 мин. КАКОЙ ШАНС!!! Антюх слева вошел в штрафную Ариса и сделал прострел - мяч долетел до Смирного, который в падении головой не пробил голкипера!

31 мин. Емцу оказывают медицинскую помощь.

30 мин. Гама навесил с углового, и защитник Колоса выбил мяч.

28 мин. Игра идет в центре поля.

26 мин. Мантилья со штрафного сделал заброс, но никто из игроков Ариса не добрался до мяча.

24 мин. Хозяева поля контролируют мяч.

22 мин. МОМЕНТ! Новак навесил с левого фланга, и Зозуля из пределов вратарской не сумел попасть по мячу!

21 мин. Опасно! Бертольо и Гама разыграли комбинацию на правом фланге, последовал прострел и защитник заблокировал удар Лопеса!

19 мин. Неудачная атака Ариса.

18 мин. Смирному оказывают медицинскую помощь.

15 мин. Бертольо нарушил правила против Волынца в штрафной Колоса.

14 мин. Бертольо навесил с углового, и ковалевцы не дали пробить по своим воротам.

12 мин. Богданов сыграл на подборе перед штрафной Ариса, но удар у полузащитника точным не получился.

10 мин. Гама от левого угла штрафной пробил в руки Волынцу.

8 мин. Даткович нарушил правила в центре поля.

6 мин. Фетфацидис справа ворвался в штрафную Колоса и сделал прострел - Новак выбил мяч на угловой.

4 мин. Смирный сделал рывок по правому флангу, но неточно навесил на партнера.

1 мин. Гавриш и Лопес столкнулись головами в верховом единоборстве. У форварда Ариса появилась кровь.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!



Фото - ФК Колос



Стадион «Клеантис Викелидис» перед матчем. Фото - ФК Колос



Болельщики Ариса перед стадионом. Фото - ФК Колос

В четверг, 17-го сентября, состоится поединок 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Арис» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Салониках на стадионе «Клеантис Викелидис», начало – в 21:00 по киевскому времени.

Прошлый сезон стал историческим для ковалевского коллектива, который дебютировал среди элиты украинского футбола. И с первой попытки подопечные Руслана Костышина сумели пробиться на евроарену, что является огромным успехом для команды из Киевской области. Но аппетит приходит во время еды, и «колоски», без сомнений, намерены преодолеть греческий барьер. К ответственному поединку ковалевцы подошли в хорошем настроении. В прошлый уик-энд они провели первый матч на своем обновленном стадионе и одержали уверенную победу над ПФК «Львов» – 4:0. «Арис» в первом туре стартовавшего чемпионата Греции со счетом 3:1 обыграл «Ламию». В прошлом национальном первенстве команда из Салоников заняла шестое место.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арис» – «Колос».