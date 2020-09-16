17 сентября в Салониках пятая команда по итогам минувшего сезона Греции – «Арис» – встретится с шестой командой по итогам последнего сезона УПЛ – «Колосом». Встреча состоится в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Если для «богов войны» попадание в еврокубки можно считать едва ли не обыденным делом (хотя они там и не преуспевают), то для наших «богов полей» нынешняя еврокампания станет дебютной. В сезоне 2019/2020 команда из Ковалевки впервые пробилась в УПЛ, и смогла сходу завоевать путевку в квалификацию Лиги Европы. «Под Европу» ковалевцы не только прилично усилились в нынешнее межсезонье (пришли Селезнев, Исаенко, Кравченко, Кучерук и Новак), но и открыли новый пятитысячный стадион, отвечающий требованиям УЕФА.

Однако не сидели сложа руки во время паузы между сезонами и соперники нашей команды. «Арис» по традиции последних лет агрессивно провел трансферную кампанию. Команду, возглавляемую немецким специалистом Михаэлем Эннингом, пополнили сразу восемь новых исполнителей. Среди относительно знакомых лиц – левофланговый защитник сборной Румынии Кристиан Ганя и бывший футболист киевского «Динамо» Факундо Бертольо. Перед Михаэлем Эннингом клубное руководство поставило четкую задачу: пробиться в групповой этап Лиги Европы. Кстати, подобную задачу «боги войны» ставили и в прошлом году, но «влетели» в первом же раунде квалифайна – датскому «Мольде», что стоило рабочего места тогдашнему рулевому «Ариса» Пантелидису. Ему на смену и пришел Эннинг.

11 сентября «Арис» стартовал в новом чемпионате Греции с победы. В родных стенах «боги войны» в непростом поединке одолели «Ламию» - 3:1. Гости первыми открыли счет и выигрывали до середины второго тайма, пока новобранец команды из Салоник Кристиан Лопес не сравнял счет. После этого гости «посыпались». С интервалом в десять минут два наших старых знакомых – Бруну Гама (бывший полузащитник «Днепра») и Факундо Бертольо (экс-нападающий «Динамо») – забили еще два мяча, похоронив надежды «Ламии» на позитивный итог. После первого тура «Арис» расположился во главе турнирной таблицы, имея одинаковое количество очков с «Волосом», «Астерасом» и ПАОКом, но лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.

«Колос», в отличие от своего соперника, провел уже два поединка в рамках внутреннего первенства. В первом туре ковалевцы проиграли «Шахтеру» 1:3, однако с точки зрения качества игры оставили приятное впечатление. Второй тур для команды Руслана Костышина получился во всех смыслах запоминающимся. Матчем против «Львова» команда открыла свой новый стадион, презентовала посредством поединка некоторых новичков – Новака, Кравченко и Исаенко, и разгромила неказистого оппонента 4:0. Единственным минусом в матче можно назвать травму Никиты Кравченко, который покинул поле на 50 минуте. Однако Руслан Костышин включил полузащитника в состав делегации «Колоса», отбывший в Элладу. Среди вылетевших в Салоники – и звездный новобранец «аграриев» Евгений Селезнев, который не смог дебютировать в матче против «Львова» из-за небольшого повреждения. Но, как заверил Костышин, «Селя» может дебютировать в игре против «Ариса».

Михаэль ЭННИНГ, главный тренер «Ариса»:

- Мы играем дома, так что жеребьевку можно считать удачной. Здесь мы чувствуем себя в безопасности, это важно. С другой стороны, жребий выпал непростой, потому что мало знаем о сопернике. Мы не должны недооценивать «Колос», должны быть начеку. Я верю в своих ребят, к 17 сентября мы будем готовы показать максимум и выйти в следующий раунд. Наша цель – играть в Лиге Европы как можно дольше.

Руслан КОСТЫШИН, главный тренер «Колоса»:

- Соперник для нас серьезный, но игра уже покажет, кто сильнее.



Согласен, что «Арис» – фаворит. Команда с очень сильным подбором футболистов, особенно в группе атаки. Но мы тоже не были фаворитами в плей-офф УПЛ за выход в Лигу Европы. Игра состоит из одного матча, и в нем может случиться все что угодно.

Ориентировочные составы:

«Арис»: Куэста, Шакич, Роуз, Даткович, Ганя, Джегго, Матилья, Саша, Фетфацидис, Гама, Бертольо

«Колос»: Волынец, Зозуля, Гавриш, Петров, Новак, Емец, Задоя, Богданов, Антюх, Смирный, Лысенко

17 сентября, четверг