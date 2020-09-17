Арис – Колос – 1:2. Видео голов и обзор матча

Сегодня, 17 сентября, проходит матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
На поле стадиона в Салониках в 21:00 вышли греческий «Арис» и «Колос» из Ковалевки.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча.
Удар Бруну Гамы, 10 мин.
Удар Лопеса по воротам, 21 мин.
Удар Смирного, 33 мин.
Удар в крестовину от Матильи, 36 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 0:1. Новак, 47 мин.
ГОЛ! 1:1. Бруну Гама, 55 мин.
ГОЛ! 1:2. Денис Антюх, 63 мин.
Удар Селезнева, 75 мин.
Удар Антюха, 83 мин.
Удар Манчини, 85 мин.
Удар Манчини, 90+2 мин.
Видеообзор второго тайма.
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Антюх (Колос К).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Гама (Арис).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Новак (Колос К).
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.