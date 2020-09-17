Арис
1:2
Колос К
17.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Арис – Колос – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видео голов и обзор матча 2-го раунда квалификации Лиги Европы

  • 17.09.2020 22:58
  • 16750 просмотров
  • 2 комментария
Арис – Колос – 1:2. Видео голов и обзор матча
© ФК Колос

Сегодня, 17 сентября, проходит матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

На поле стадиона в Салониках в 21:00 вышли греческий «Арис» и «Колос» из Ковалевки.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

См. также: стартовые составы команд.

Смотрите видео голов и обзор матча.

Удар Бруну Гамы, 10 мин.

Удар Лопеса по воротам, 21 мин.

Удар Смирного, 33 мин.

Удар в крестовину от Матильи, 36 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 0:1. Новак, 47 мин.

ГОЛ! 1:1. Бруну Гама, 55 мин.

ГОЛ! 1:2. Денис Антюх, 63 мин.

Удар Селезнева, 75 мин.

Удар Антюха, 83 мин.

Удар Манчини, 85 мин.

Удар Манчини, 90+2 мин.

Видеообзор второго тайма.

Лучшие моменты матча Арис - Колос К
62' ГОЛ ! Мяч забил Денис Антюх (Колос К).
55' ГОЛ ! Мяч забил Бруну Гама (Арис).
47' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Новак (Колос К).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 17.09.2020 23:39
    0
    Достойно смотрелись и вполне заслуженно выиграли! С победой!
    Ссылка
    n.tkach
      n.tkach, 17.09.2020 23:11
    +2
    Колос, парни вы сделали ПРАЗДНИК. Уважение Вам Руслан Володимирович.
    Ссылка
    n.tkach
      n.tkach, 17.09.2020 23:11
    +2
    Колос, парни вы сделали ПРАЗДНИК. Уважение Вам Руслан Володимирович.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 17.09.2020 23:39
    0
    Достойно смотрелись и вполне заслуженно выиграли! С победой!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности