Арис – Колос. Селезнев остался в запасе. Стартовые составы команд

В 21:00 начнется матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы

  • 17.09.2020 20:00
  • 2995 просмотров
  • 8 комментариев
Арис – Колос. Селезнев остался в запасе. Стартовые составы команд
© ФК Колос Ковалевка

Сегодня, 17 сентября, пройдет матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

На поле в 21:00 выйдут греческий «Арис» и «Колос» из Ковалевки.

Противостояние состоит из одного матча. Игра пройдет в Салониках.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

В составе гостей Евгений Селезнев остался в запасе.

«Арис»: Хулиан – Лукаш Саша, Рос, Даткович, Ганя – Джегго, Матилья – Фетфацидис, Бертольо, Бруну Гама – Лопес.

Запас: Буше, Делизисис, Манчини, Манос, Багалианис, Шакич, Панайотис.

«Колос»: Волынец – Зозуля, Гавриш, Петров, Новак, Емец – Смирный, Богданов, Задоя, Антюх – Лысенко.

Запас: Кучеренко, Морозко, Селезнев, Милько, Черноморец, Костышин, Ильин.

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Источник — УЕФА

(9 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.09.2020 20:28
    0
    kvv1404, 17.09.2020 20:22
    На когось з балканців-чи Рієка чи Осієк,щось таке. Але головне сьогодні пройти!
    Головне что б наконец наши клубы уже доросли хотя бы до группового этапа ЛЕ, окромя ДК с шахтой, а то зае позор вечный с вылетами от ноунеймов или погромы всех кто участвует в еврокубках
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.09.2020 20:24
    +1
    kvv1404, 17.09.2020 20:22
    На когось з балканців-чи Рієка чи Осієк,щось таке. Але головне сьогодні пройти!
    И после попадут в ле?
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 17.09.2020 20:22
    +1
    Alex86 1, 17.09.2020 20:19
    А на кого колос выходит если пройдет?
    На когось з балканців-чи Рієка чи Осієк,щось таке. Але головне сьогодні пройти!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.09.2020 20:19
    +2
    А на кого колос выходит если пройдет?
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 17.09.2020 20:18
    +2
    Тримаємо кулаки за Колос!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 17.09.2020 20:10
    0
    Artem Gurin, 17.09.2020 20:09
    ...в 5 защитников......?)
    В 11.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.09.2020 20:10
    0
    Хм, увалень этот прорашинский и тут в запасе уже? о_О занятно
    Ссылка
    Artem Gurin
      Artem Gurin, 17.09.2020 20:09
    +1
    ...в 5 защитников......?)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.09.2020 20:19
    +2
    А на кого колос выходит если пройдет?
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 17.09.2020 20:18
    +2
    Тримаємо кулаки за Колос!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.09.2020 20:24
    +1
    kvv1404, 17.09.2020 20:22
    На когось з балканців-чи Рієка чи Осієк,щось таке. Але головне сьогодні пройти!
    И после попадут в ле?
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 17.09.2020 20:22
    +1
    Alex86 1, 17.09.2020 20:19
    А на кого колос выходит если пройдет?
    На когось з балканців-чи Рієка чи Осієк,щось таке. Але головне сьогодні пройти!
    Ссылка
    Artem Gurin
      Artem Gurin, 17.09.2020 20:09
    +1
    ...в 5 защитников......?)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.09.2020 20:28
    0
    kvv1404, 17.09.2020 20:22
    На когось з балканців-чи Рієка чи Осієк,щось таке. Але головне сьогодні пройти!
    Головне что б наконец наши клубы уже доросли хотя бы до группового этапа ЛЕ, окромя ДК с шахтой, а то зае позор вечный с вылетами от ноунеймов или погромы всех кто участвует в еврокубках
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 17.09.2020 20:10
    0
    Artem Gurin, 17.09.2020 20:09
    ...в 5 защитников......?)
    В 11.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.09.2020 20:10
    0
    Хм, увалень этот прорашинский и тут в запасе уже? о_О занятно
    Ссылка
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