Арис – Колос. Селезнев остался в запасе. Стартовые составы команд

Сегодня, 17 сентября, пройдет матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
На поле в 21:00 выйдут греческий «Арис» и «Колос» из Ковалевки.
Противостояние состоит из одного матча. Игра пройдет в Салониках.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стали известны стартовые составы команд.
В составе гостей Евгений Селезнев остался в запасе.
«Арис»: Хулиан – Лукаш Саша, Рос, Даткович, Ганя – Джегго, Матилья – Фетфацидис, Бертольо, Бруну Гама – Лопес.
Запас: Буше, Делизисис, Манчини, Манос, Багалианис, Шакич, Панайотис.
«Колос»: Волынец – Зозуля, Гавриш, Петров, Новак, Емец – Смирный, Богданов, Задоя, Антюх – Лысенко.
Запас: Кучеренко, Морозко, Селезнев, Милько, Черноморец, Костышин, Ильин.
Источник — УЕФА
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