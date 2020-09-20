3-й тур
Рух Львов
1:2
Колос К
20.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Колос на выезде без проблем одолел Рух

Команда из Коваливки поднялась на третье место в турнирной таблице

  • 20.09.2020 21:25
  • 1139 просмотров
  • 7 комментариев
Колос на выезде без проблем одолел Рух
© ФК Колос. Евгений Морозко

Отчет о матче ожидайте позже…
 

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Рух» – «Колос»– 1:2

 Морозко (4; 20) - Русын (90+4).

 Стаменкович (29), Заставный (61) - Милько (10), Черноморец (90+1), Костышин (90+6).

На 90+4-й минуте Кондраков не реализовал пенальти (вратарь).

«Рух»: Бандура – Заставный, Дуць (Кухарук, 46), Стаменкович, Парамонов, Гилига – Мартынюк, Копына (Русын, 89) – Мысык (Кондраков, 72) – Эрнест (Климчук, 46), Кухаревич.

«Колос»: Волынец – Кравченко, Гавриш, Максименко (Петров, 46), Черноморец – Ориховский (Смирный, 76), Милько, Костышин, Ильин – Морозко (Антюх, 85), Селезнёв (Исаенко, 76).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 20.09.2020 21:39
    +1
    Колос звичайно сильніший за Рух, але я би не сказав, що перемогли без проблем, та ще й перший гол лівий.
    Ссылка
    Ivan-Bogun
      Ivan-Bogun, 20.09.2020 21:37
    +1
    А понтів медійних скількі було від "Руха" перед стартом в УПЛ...."Буде бій" і тому подібне..."Рух" і в "вишку" вийшов теж зі скрипом ...Якщо б обставини склались по іншому на фініші сезону,то не бачити їм УПЛ...
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 20.09.2020 21:36
    0
    Цікаво коли козел проплатить тіпа фанатів і ЩОСЬ буде на виїзді...
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 20.09.2020 21:35
    0
    Aleks04, 20.09.2020 21:28
    Рух — главный претендент на вылет. Никогда ни Фекал, ни Рух не заменят Карпаты
    Красивый стадион, красочная картинка которая притягивает даже нейтральных болельщиков и заставляет переживать за такие команды, очень не хочется чтоб команды с ИНФРАСТРУКТУРОЙ вылетали, наоборот опускались в пердив те что играют разрухе. Черноморец и Металист 1925 ждут
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 20.09.2020 21:33
    +1
    Вівці є вівці! Ні пасу,ні удару,ні вболівання,ні фанатів....
    Ссылка
    Andrey Glory
      Andrey Glory, 20.09.2020 21:30
    +1
    - До старшої Львівської вівці цого року приєднаются ще дві... Рух і Львів.. ото компанія зі Львова збереться.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 20.09.2020 21:28
    0
    Рух — главный претендент на вылет. Никогда ни Фекал, ни Рух не заменят Карпаты
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 20.09.2020 21:39
    +1
    Колос звичайно сильніший за Рух, але я би не сказав, що перемогли без проблем, та ще й перший гол лівий.
    Ссылка
    Ivan-Bogun
      Ivan-Bogun, 20.09.2020 21:37
    +1
    А понтів медійних скількі було від "Руха" перед стартом в УПЛ...."Буде бій" і тому подібне..."Рух" і в "вишку" вийшов теж зі скрипом ...Якщо б обставини склались по іншому на фініші сезону,то не бачити їм УПЛ...
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 20.09.2020 21:33
    +1
    Вівці є вівці! Ні пасу,ні удару,ні вболівання,ні фанатів....
    Ссылка
    Andrey Glory
      Andrey Glory, 20.09.2020 21:30
    +1
    - До старшої Львівської вівці цого року приєднаются ще дві... Рух і Львів.. ото компанія зі Львова збереться.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 20.09.2020 21:36
    0
    Цікаво коли козел проплатить тіпа фанатів і ЩОСЬ буде на виїзді...
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 20.09.2020 21:35
    0
    Aleks04, 20.09.2020 21:28
    Рух — главный претендент на вылет. Никогда ни Фекал, ни Рух не заменят Карпаты
    Красивый стадион, красочная картинка которая притягивает даже нейтральных болельщиков и заставляет переживать за такие команды, очень не хочется чтоб команды с ИНФРАСТРУКТУРОЙ вылетали, наоборот опускались в пердив те что играют разрухе. Черноморец и Металист 1925 ждут
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 20.09.2020 21:28
    0
    Рух — главный претендент на вылет. Никогда ни Фекал, ни Рух не заменят Карпаты
    Ссылка
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