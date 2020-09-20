Колос на выезде без проблем одолел Рух

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Украинская Премьер-лига. 3-й тур.
«Рух» – «Колос»– 1:2
Морозко (4; 20) - Русын (90+4).
Стаменкович (29), Заставный (61) - Милько (10), Черноморец (90+1), Костышин (90+6).
На 90+4-й минуте Кондраков не реализовал пенальти (вратарь).
«Рух»: Бандура – Заставный, Дуць (Кухарук, 46), Стаменкович, Парамонов, Гилига – Мартынюк, Копына (Русын, 89) – Мысык (Кондраков, 72) – Эрнест (Климчук, 46), Кухаревич.
«Колос»: Волынец – Кравченко, Гавриш, Максименко (Петров, 46), Черноморец – Ориховский (Смирный, 76), Милько, Костышин, Ильин – Морозко (Антюх, 85), Селезнёв (Исаенко, 76).
Стадион: «Арена Львов» (Львов).
Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).
ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Источник — Sport.ua
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