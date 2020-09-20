Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Рух» – «Колос»– 1:2



Морозко (4; 20) - Русын (90+4).



Стаменкович (29), Заставный (61) - Милько (10), Черноморец (90+1).



На 90+4-й минуте Кондраков не реализовал пенальти (вратарь).

«Рух»: Бандура – Заставный, Дуць (Кухарук, 46), Стаменкович, Парамонов, Гилига – Мартынюк, Копына (Русын, 89) – Мысык (Кондраков, 72) – Эрнест (Климчук, 46), Кухаревич.

Запасные: Мысак, Билый, Брикнер, Русын, Кухарук, Бойчук, Климчук, Кондраков, Калюжный.

«Колос»: Волынец – Кравченко, Гавриш, Максименко (Петров, 46), Черноморец – Ориховский (Смирный, 76), Милько, Костышин, Ильин – Морозко (Антюх, 85), Селезнёв (Исаенко, 76).

Запасные: Кучерук, Петров, Емец, Богданов, Мамаду, Антюх, Смирный, Исаенко, Лысенко.

Стадион: «Арена Львов» (Львов).



Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).



90+7 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+4 мин. ГОООООООЛ! Кондраков пробил бесхитростно, и Волынец отбил мяч. Но ничего не смог поделать с добиванием Русына.



90+3 мин. ПЕНАЛЬТИ! Мяч попал в руку Гавришу в штрафной Колоса!



90+1 мин. Черноморец полцучил горчичник за задержку времени.



90 мин. Рефери компенсировал 5 минут.



89 мин. Русын меняет Копыну.



88 мин. Климчук пробил издали - мимо.



87 мин. Теперь помощь медиков нужна Копыне.



85 мин. Вместо Морозко вышел Антюх.



84 мин. Навес хозяев слева - кипер поймал мяч.



82 мин. Морозко оказывают помощь.



79 мин. Угловой Руха справа - слишком сильно.



76 мин. Ориховского и Селезнёва сменили Смирный и Исаенко.



75 мин. Колос откровенно тянет время - спешить гостям некуда.



72 мин. Кондраков сменил Мысыка.



71 мин. Угловой Колоса справа - мяч выбит.



69 мин. Хозяева готовят очередную замену. Кондраков переодевается.



67 мин. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.



64 мин. Ильин подал угловой справа - мяч выбит. Морозко добивал - выше ворот.



61 мин. Охххххх... В штрафной Колоса Заставный влетел в Черноморца. Игрок гостей неудачно приземлился, к тому же получил удар локтем в голову. Ему оказывают помощь.



60 мин. Угловой гостей справа - мяч выбит.



58 мин. Два кряду угловых у ворот Руха - без удара.



56 мин. Две подряд подачи хозяев с разных флангов - Колос отбивается.



54 мин. Эхххх... Костышин выводил Ильина один на один, но того на миг опередил голкипер!



52 мин. Заброс в штрафную гостей - Волынец поймал мяч.



49 мин. Селезнёв оказался в офсайде. Похоже, боковой арбитр ошибся. Впрочем, Евгений всё равно не дотянулся до мяча.



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



Эрнеста и Дуця меняют Кухарук и Климчук. А у гостей Петров продолжит игру вместо Максименко.



45+1 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Кухаревич попал в положение вне игры.



43 мин. Момент! Морозко слева выдал идеальный пас во вратарскую, набежавший Селезнёв в прыжке замыкал - мимо дальней штанги!



41 мин. Навес хозяев со штрафного справа - вратарь выбил мяч кулаками. Мысык в касание добивал - Волынец уверенно поймал мяч.



38 мин. Гости уверенно обороняются, а при случае начинают катать мяч на своей половине поля.



35 мин. Морозко забежал в офсайд.



32 мин. Мало что получается у хозяев в атаке. А Колос и подавно никуда не спешит.



29 мин. Стаменкович на центральной линии пошел на верховой мяч - и свалил Ориховского.



25 мин. Селезнёву оказывают помощь в середине поля - получил по ногам.



23 мин. Ильин с ходу пробил низом - в руки вратарю.



20 мин. ГОООООООЛ! Навес с правого фланга атаки гостей защитники Руха выбили. Но на повторную подачу Ильина откликнулся Морозко, который в высоком прыжке головой пробил по недоступной для кипера траектории!



17 мин. Упал темп игры, команды поочередно владеют мячом вдали от штрафной.



14 мин. Мяч в основном в середине поля. Без опасных моментов.



11 мин. Кухаревич оказался в офсайде.



10 мин. В середине поля Милько наказан горчичником за опасную игру.



7 мин. Угловой Руха справа - мяч выбит. Добивание издали - выше ворот.



4 мин. ГООООООООЛ! Просто шикарная комбинация гостей завершилась пасом Селезнёва слева на Морозко, который с близкого расстояния расстрелял ворота. Справедливости ради нужно сказать, что Селезнёв отдавал пас из офсайда!



2 мин. Селезнёв пробил с ходу - мимо дальнего угла.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!



Примерные схемы команд:

В воскресенье, 20 сентября, состоится встреча 3-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Рух» принимает коваливский «Колос». Поединок пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало в 19:30 по киевскому времени.



Команды ранее никогда не встречались в УПЛ, однако их поединки в Первой лиге отличались бескомпромиссностью. Ни разу «Рух» и «Колос» не расписывали ничьи, а последний поединок на поле «Руха» завершился победой гостей. Команда из Коваливки вообще не люит играть вничью: сейчас ее рекордная безничейная серия насчитывает уже 28 игр! Но насколько вымотала «Колос» победа над «Арисом» в Лиге Европы? Ответ на этот вопрос не за горами!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Колос».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА