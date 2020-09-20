Украинская Премьер-лига. 3-й тур.
«Рух» – «Колос»– 1:2
Морозко (4; 20) - Русын (90+4).
Стаменкович (29), Заставный (61) - Милько (10), Черноморец (90+1).
На 90+4-й минуте Кондраков не реализовал пенальти (вратарь).
«Рух»: Бандура – Заставный, Дуць (Кухарук, 46), Стаменкович, Парамонов, Гилига – Мартынюк, Копына (Русын, 89) – Мысык (Кондраков, 72) – Эрнест (Климчук, 46), Кухаревич.
Запасные: Мысак, Билый, Брикнер, Русын, Кухарук, Бойчук, Климчук, Кондраков, Калюжный.
«Колос»: Волынец – Кравченко, Гавриш, Максименко (Петров, 46), Черноморец – Ориховский (Смирный, 76), Милько, Костышин, Ильин – Морозко (Антюх, 85), Селезнёв (Исаенко, 76).
Запасные: Кучерук, Петров, Емец, Богданов, Мамаду, Антюх, Смирный, Исаенко, Лысенко.
Стадион: «Арена Львов» (Львов).
Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).
90+7 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!
90+4 мин. ГОООООООЛ! Кондраков пробил бесхитростно, и Волынец отбил мяч. Но ничего не смог поделать с добиванием Русына.
90+3 мин. ПЕНАЛЬТИ! Мяч попал в руку Гавришу в штрафной Колоса!
90+1 мин. Черноморец полцучил горчичник за задержку времени.
90 мин. Рефери компенсировал 5 минут.
89 мин. Русын меняет Копыну.
88 мин. Климчук пробил издали - мимо.
87 мин. Теперь помощь медиков нужна Копыне.
85 мин. Вместо Морозко вышел Антюх.
84 мин. Навес хозяев слева - кипер поймал мяч.
82 мин. Морозко оказывают помощь.
79 мин. Угловой Руха справа - слишком сильно.
76 мин. Ориховского и Селезнёва сменили Смирный и Исаенко.
75 мин. Колос откровенно тянет время - спешить гостям некуда.
72 мин. Кондраков сменил Мысыка.
71 мин. Угловой Колоса справа - мяч выбит.
69 мин. Хозяева готовят очередную замену. Кондраков переодевается.
67 мин. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.
64 мин. Ильин подал угловой справа - мяч выбит. Морозко добивал - выше ворот.
61 мин. Охххххх... В штрафной Колоса Заставный влетел в Черноморца. Игрок гостей неудачно приземлился, к тому же получил удар локтем в голову. Ему оказывают помощь.
60 мин. Угловой гостей справа - мяч выбит.
58 мин. Два кряду угловых у ворот Руха - без удара.
56 мин. Две подряд подачи хозяев с разных флангов - Колос отбивается.
54 мин. Эхххх... Костышин выводил Ильина один на один, но того на миг опередил голкипер!
52 мин. Заброс в штрафную гостей - Волынец поймал мяч.
49 мин. Селезнёв оказался в офсайде. Похоже, боковой арбитр ошибся. Впрочем, Евгений всё равно не дотянулся до мяча.
46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
Эрнеста и Дуця меняют Кухарук и Климчук. А у гостей Петров продолжит игру вместо Максименко.
45+1 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45 мин. Кухаревич попал в положение вне игры.
43 мин. Момент! Морозко слева выдал идеальный пас во вратарскую, набежавший Селезнёв в прыжке замыкал - мимо дальней штанги!
41 мин. Навес хозяев со штрафного справа - вратарь выбил мяч кулаками. Мысык в касание добивал - Волынец уверенно поймал мяч.
38 мин. Гости уверенно обороняются, а при случае начинают катать мяч на своей половине поля.
35 мин. Морозко забежал в офсайд.
32 мин. Мало что получается у хозяев в атаке. А Колос и подавно никуда не спешит.
29 мин. Стаменкович на центральной линии пошел на верховой мяч - и свалил Ориховского.
25 мин. Селезнёву оказывают помощь в середине поля - получил по ногам.
23 мин. Ильин с ходу пробил низом - в руки вратарю.
20 мин. ГОООООООЛ! Навес с правого фланга атаки гостей защитники Руха выбили. Но на повторную подачу Ильина откликнулся Морозко, который в высоком прыжке головой пробил по недоступной для кипера траектории!
17 мин. Упал темп игры, команды поочередно владеют мячом вдали от штрафной.
14 мин. Мяч в основном в середине поля. Без опасных моментов.
11 мин. Кухаревич оказался в офсайде.
10 мин. В середине поля Милько наказан горчичником за опасную игру.
7 мин. Угловой Руха справа - мяч выбит. Добивание издали - выше ворот.
4 мин. ГООООООООЛ! Просто шикарная комбинация гостей завершилась пасом Селезнёва слева на Морозко, который с близкого расстояния расстрелял ворота. Справедливости ради нужно сказать, что Селезнёв отдавал пас из офсайда!
2 мин. Селезнёв пробил с ходу - мимо дальнего угла.
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!
Примерные схемы команд:
В воскресенье, 20 сентября, состоится встреча 3-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Рух» принимает коваливский «Колос». Поединок пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало в 19:30 по киевскому времени.
Команды ранее никогда не встречались в УПЛ, однако их поединки в Первой лиге отличались бескомпромиссностью. Ни разу «Рух» и «Колос» не расписывали ничьи, а последний поединок на поле «Руха» завершился победой гостей. Команда из Коваливки вообще не люит играть вничью: сейчас ее рекордная безничейная серия насчитывает уже 28 игр! Но насколько вымотала «Колос» победа над «Арисом» в Лиге Европы? Ответ на этот вопрос не за горами!
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Колос».
Клим Лавренюк, Sport.ua
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.....поржемо))))
Дох.лі, я на стадіоні підтримую Рух... А ви ніщєброди грайте з Епіцентром...
Взяли б Вернидуба головним тренером, думаю зліпив б сильну команду за 1-2 роки!
Рух взагалі цікаво вийшов в прем'єр лігу, якщо перед коронавірусом вони цілком заслужено були на першому місці з Кучуком то весною з приходом іншого тренера команда вийшла за рахунок підозрілих пінальті і червоних карток в суперників а Рух гру перестав показувати
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