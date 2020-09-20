3-й тур
Рух Львов
1:2
Колос К
20.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Рух – Колос – 1:2. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 3-го тура чемпионата Украины

  • 20.09.2020 19:30
  • 17099 просмотров
  • 54 комментария
Рух – Колос – 1:2. Текстовая трансляция матча

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Рух» – «Колос»– 1:2

 Морозко (4; 20) - Русын (90+4).

 Стаменкович (29), Заставный (61) - Милько (10), Черноморец (90+1).

На 90+4-й минуте Кондраков не реализовал пенальти (вратарь).

«Рух»: Бандура – Заставный, Дуць (Кухарук, 46), Стаменкович, Парамонов, Гилига – Мартынюк, Копына (Русын, 89) – Мысык (Кондраков, 72) – Эрнест (Климчук, 46), Кухаревич.
Запасные: Мысак, Билый, Брикнер, Русын, Кухарук, Бойчук, Климчук, Кондраков, Калюжный.

«Колос»: Волынец – Кравченко, Гавриш, Максименко (Петров, 46), Черноморец – Ориховский (Смирный, 76), Милько, Костышин, Ильин – Морозко (Антюх, 85), Селезнёв (Исаенко, 76).
Запасные: Кучерук, Петров, Емец, Богданов, Мамаду, Антюх, Смирный, Исаенко, Лысенко.

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).

90+7 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!

 90+4 мин. ГОООООООЛ! Кондраков пробил бесхитростно, и Волынец отбил мяч. Но ничего не смог поделать с добиванием Русына.

90+3 мин. ПЕНАЛЬТИ! Мяч попал в руку Гавришу в штрафной Колоса!

 90+1 мин. Черноморец полцучил горчичник за задержку времени.

90 мин. Рефери компенсировал 5 минут.

 89 мин. Русын меняет Копыну.

88 мин. Климчук пробил издали - мимо.

87 мин. Теперь помощь медиков нужна Копыне.

 85 мин. Вместо Морозко вышел Антюх.

84 мин. Навес хозяев слева - кипер поймал мяч.

82 мин. Морозко оказывают помощь.

79 мин. Угловой Руха справа - слишком сильно.

  76 мин. Ориховского и Селезнёва сменили Смирный и Исаенко.

75 мин. Колос откровенно тянет время - спешить гостям некуда.

 72 мин. Кондраков сменил Мысыка.

71 мин. Угловой Колоса справа - мяч выбит.

69 мин. Хозяева готовят очередную замену. Кондраков переодевается.

67 мин. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.

64 мин. Ильин подал угловой справа - мяч выбит. Морозко добивал - выше ворот.

 61 мин. Охххххх... В штрафной Колоса Заставный влетел в Черноморца. Игрок гостей неудачно приземлился, к тому же получил удар локтем в голову. Ему оказывают помощь.

60 мин. Угловой гостей справа - мяч выбит.

58 мин. Два кряду угловых у ворот Руха - без удара.

56 мин. Две подряд подачи хозяев с разных флангов - Колос отбивается.

54 мин. Эхххх... Костышин выводил Ильина один на один, но того на миг опередил голкипер!

52 мин. Заброс в штрафную гостей - Волынец поймал мяч.

49 мин. Селезнёв оказался в офсайде. Похоже, боковой арбитр ошибся. Впрочем, Евгений всё равно не дотянулся до мяча.

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

Эрнеста и Дуця меняют Кухарук и Климчук. А у гостей Петров продолжит игру вместо Максименко.

45+1 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Кухаревич попал в положение вне игры.

43 мин. Момент! Морозко слева выдал идеальный пас во вратарскую, набежавший Селезнёв в прыжке замыкал - мимо дальней штанги!

41 мин. Навес хозяев со штрафного справа - вратарь выбил мяч кулаками. Мысык в касание добивал - Волынец уверенно поймал мяч.

38 мин. Гости уверенно обороняются, а при случае начинают катать мяч на своей половине поля.

35 мин. Морозко забежал в офсайд.

32 мин. Мало что получается у хозяев в атаке. А Колос и подавно никуда не спешит.

 29 мин. Стаменкович на центральной линии пошел на верховой мяч - и свалил Ориховского.

25 мин. Селезнёву оказывают помощь в середине поля - получил по ногам.

23 мин. Ильин с ходу пробил низом - в руки вратарю.

 20 мин. ГОООООООЛ! Навес с правого фланга атаки гостей защитники Руха выбили. Но на повторную подачу Ильина откликнулся Морозко, который в высоком прыжке головой пробил по недоступной для кипера траектории!

17 мин. Упал темп игры, команды поочередно владеют мячом вдали от штрафной.

14 мин. Мяч в основном в середине поля. Без опасных моментов.

11 мин. Кухаревич оказался в офсайде.

 10 мин. В середине поля Милько наказан горчичником за опасную игру.

7 мин. Угловой Руха справа - мяч выбит. Добивание издали - выше ворот.

 4 мин. ГООООООООЛ! Просто шикарная комбинация гостей завершилась пасом Селезнёва слева на Морозко, который с близкого расстояния расстрелял ворота. Справедливости ради нужно сказать, что Селезнёв отдавал пас из офсайда!

2 мин. Селезнёв пробил с ходу - мимо дальнего угла.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Примерные схемы команд:

    

В воскресенье, 20 сентября, состоится встреча 3-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Рух» принимает коваливский «Колос». Поединок пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало в 19:30 по киевскому времени.
 
Команды ранее никогда не встречались в УПЛ, однако их поединки в Первой лиге отличались бескомпромиссностью. Ни разу «Рух» и «Колос» не расписывали ничьи, а последний поединок на поле «Руха» завершился победой гостей. Команда из Коваливки вообще не люит играть вничью: сейчас ее рекордная безничейная серия насчитывает уже 28 игр! Но насколько вымотала «Колос» победа над «Арисом» в Лиге Европы? Ответ на этот вопрос не за горами!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Колос».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 20.09.2020 21:29
    -2
    Давайте тємк ОВЕЦЬ
    .....поржемо))))
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 20.09.2020 21:25
    0
    Президент Руха радуется после гола будто команда выиграла, тотал что ли зашел)
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 20.09.2020 21:25
    -1
    Я на тєму програшу овець)))
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 20.09.2020 21:24
    +1
    Западло для Волынца(
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 20.09.2020 21:24
    -1
    Програли вівці...))) Радіють голу ніби виграли....вівці)))
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 20.09.2020 21:23
    +1
    Оркестр це ПАЛЄВНО...рух і фек@л одні тв@рюка))) без фанатів без традицій....)))
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 20.09.2020 21:22
    0
    Волынец мастер по отбиванию пенальти
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 20.09.2020 21:21
    -1
    Д@ун,який рахунок? В матчі вівці-Колос ?)
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 20.09.2020 21:21
    0
    PFCLviv, 20.09.2020 21:18
    овеча дупа розірвалась !
    Так овец вроде 2-0 ипут. Конечно разорвалась.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 20.09.2020 21:20
    -4
    Dmytro Dmytro, 20.09.2020 21:19
    Д@ун,який рахунок? В матчі вівці-Колос ?)
    вівці з магазином епіцентр грають !
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 20.09.2020 21:19
    -1
    Д@ун,який рахунок? В матчі вівці-Колос ?)
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 20.09.2020 21:18
    -3
    Dmytro Dmytro, 20.09.2020 21:14
    Реальні ВІВЦІ))) І д@ун живий,зд0хни тв@рюка хв0р@))))
    овеча дупа розірвалась !
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.09.2020 21:17
    0
    По ЖК тоже интересные коэфы были, даже тотал меньше 8,5 предлагали
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 20.09.2020 21:16
    0
    Зачем биться головами в центральном круге???
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 20.09.2020 21:14
    0
    Реальні ВІВЦІ))) І д@ун живий,зд0хни тв@рюка хв0р@))))
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 20.09.2020 21:13
    -4
    Ого, яке тут нашестя вівців!
    Дох.лі, я на стадіоні підтримую Рух... А ви ніщєброди грайте з Епіцентром...
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 20.09.2020 21:12
    -2
    olexyn, 20.09.2020 21:06
    тут ще питання, чи Рієка гратиме основою...
    Тут ще питання что бы Колос не подхватил вирус во Львове...
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 20.09.2020 21:12
    0
    Індивідуально гравці Руху сильні але толку з того, якщо тактики нема
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 20.09.2020 21:11
    +2
    Рух вообще не готов к УПЛ, кадровый потенциал очень слабый, еще и тренер не очень
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 20.09.2020 21:09
    -1
    Якщо Львів через 2 тижні буде з Рухом грати так як грав з Динамо то точно переможе але скоріш за все домовлятися і буде нічия
    Ссылка
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 20.09.2020 20:47
    +4
    Dmytro Dmytro, 20.09.2020 20:40
    Де д@ун? 3д0х?)))))
    Ахаха-напевно в черговий раз коньяк з шашликами пробує поєднати ))) хоча його і від кисню знатно шторить
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 20.09.2020 19:55
    +4
    Тут буде десь 1-4 або 0-4
    Взяли б Вернидуба головним тренером, думаю зліпив б сильну команду за 1-2 роки!
    Рух взагалі цікаво вийшов в прем'єр лігу, якщо перед коронавірусом вони цілком заслужено були на першому місці з Кучуком то весною з приходом іншого тренера команда вийшла за рахунок підозрілих пінальті і червоних карток в суперників а Рух гру перестав показувати
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 20.09.2020 19:38
    +4
    Ростик Карпа, 20.09.2020 19:37
    У Руха одна проблема, це тренер і поки Козловський йому довіряє, не бачити Руху перемог, хоча гравці у команді доволі сильні, з правильним наставником 7-8 місце можуть займати
    Я подумал, шото за рэпер у бровки, а то тренер оказывается
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 20.09.2020 20:04
    +3
    Колос удачі! У Львові була, є та дасть Бог буде ОДНА команда, усе решта НЕДОРОЗУМІННЯ!
    .
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 20.09.2020 19:54
    +3
    con clusion, 20.09.2020 19:52
    Это ЕвроКолос!!!
    Зачем вы Иванову деанон сделали. Опять начнет про евротырсу писать, а так долго продержался..
    Ссылка
    Andrey Glory
      Andrey Glory, 20.09.2020 19:43
    +3
    Ой тут все ясно этот Рух обраино в первую лигу, в место со 2й командой из Львова аля Верес.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 20.09.2020 21:11
    +2
    Рух вообще не готов к УПЛ, кадровый потенциал очень слабый, еще и тренер не очень
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 20.09.2020 20:17
    +2
    Колос красавцы и это после тяжелого матча в Греции
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 20.09.2020 20:03
    +2
    Який сенс грати львівським командам з командами з інших регіонів, в них по окремому плану чемпіонат львівської області, вони так гроші економлять. Чувакі, щоб вам платили гроші за здачу матчу то тре трохи грати, а так то будуть просто гамселити задурно
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 20.09.2020 19:52
    +2
    Это ЕвроКолос!!!
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 20.09.2020 19:37
    +2
    У Руха одна проблема, це тренер і поки Козловський йому довіряє, не бачити Руху перемог, хоча гравці у команді доволі сильні, з правильним наставником 7-8 місце можуть займати
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 20.09.2020 21:24
    +1
    Западло для Волынца(
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 20.09.2020 21:23
    +1
    Оркестр це ПАЛЄВНО...рух і фек@л одні тв@рюка))) без фанатів без традицій....)))
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 20.09.2020 20:40
    +1
    Де д@ун? 3д0х?)))))
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.09.2020 20:39
    +1
    ihor7003, 20.09.2020 20:37
    Гаси западенцев!
    О, у ваты обосанной перемога, лол
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 20.09.2020 19:44
    +1
    Костышин - это наш Антонио Конте.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 20.09.2020 21:25
    0
    Президент Руха радуется после гола будто команда выиграла, тотал что ли зашел)
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 20.09.2020 21:22
    0
    Волынец мастер по отбиванию пенальти
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 20.09.2020 21:21
    0
    PFCLviv, 20.09.2020 21:18
    овеча дупа розірвалась !
    Так овец вроде 2-0 ипут. Конечно разорвалась.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.09.2020 21:17
    0
    По ЖК тоже интересные коэфы были, даже тотал меньше 8,5 предлагали
    Ссылка
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