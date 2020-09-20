3-й тур
Рух Львов
1:2
Колос К
20.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Рух – Колос – 1:2. Дубль Морозко, пас Селезнева. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 20.09.2020 22:14
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Рух – Колос – 1:2. Дубль Морозко, пас Селезнева. Видео голов и обзор матча
© ФК Колос Ковалевка. Евгений Морозко

Сегодня, 20 сентября, состоялся матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» проиграл «Колосу» (1:2). Дубль у гостей сделал Евгений Морозко.

Смотрите видео голов и обзор матча «Рух» – «Колос» – 1:2.

ГОЛ! 0:1. Евгений Морозко, 4 мин.

ГОЛ! 0:2. Евгений Морозко, 20 мин.

Видеофрагменты первого тайма.

ГОЛ! 1:2. Ростислав Русин, 90+5 мин.

Видеофрагменты второго тайма.

Лучшие моменты матча Рух Львов - Колос К
90' ГОЛ ! Мяч забил Ростислав Русин (Рух Львов).
21' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Морозко (Колос К).
4' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Морозко (Колос К).
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Источник — Sport.ua

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