Рух – Колос – 1:2. Дубль Морозко, пас Селезнева. Видео голов и обзор матча

Сегодня, 20 сентября, состоялся матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» проиграл «Колосу» (1:2). Дубль у гостей сделал Евгений Морозко.
Смотрите видео голов и обзор матча «Рух» – «Колос» – 1:2.
ГОЛ! 0:1. Евгений Морозко, 4 мин.
ГОЛ! 0:2. Евгений Морозко, 20 мин.
Видеофрагменты первого тайма.
ГОЛ! 1:2. Ростислав Русин, 90+5 мин.
Видеофрагменты второго тайма.
Лучшие моменты матча Рух Львов - Колос К
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Ростислав Русин (Рух Львов).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Морозко (Колос К).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Морозко (Колос К).
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Источник — Sport.ua
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