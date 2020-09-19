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20.09.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Рух – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Дебютный домашний бой «Руха» в УПЛ против добившегося исторического успеха «Колоса»

  • 19.09.2020 16:19
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Рух – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Рух

В воскресенье, 20 сентября, «Рух» на стадионе «Арена Львов» проведет свой первый в Премьер-лиге домашний матч - против ковалевского «Колоса», с которым ранее встречались только в Первой лиге.

Первая домашняя игра «Руха» в УПЛ должна была состояться раньше с «Шахтером», однако из-за вспышки коронавируса у игроков львовского клуба этот матч был перенесен на среду, 23 сентября. На домашних матчах «Руха» смогут побывать и болельщики, однако их общее количество не должно превышать 25 процентов от общего количества мест на «Арене Львов» - около 7000 человек. Кстати, «Рух» ранее уже проводил один матч на «Арене Львов», когда 18 марта 2017 года в рамках второй лиги разгромил запорожский «Металлург» - 6:1. Перед первым домашним поединком львовский клуб объявил о подписании двух защитников – серба Милоша Стаменковича и словенца Эрика Глига.

«Рух» и «Колос» ранее встречались только в рамках Первой лиги, где провели четыре игры, в которых по два раза победы праздновал каждый из соперников. В первой встрече на поле «желто-черных», которая состоялась 15 июля 2017 года, победу праздновали игроки «Руха» со счетом 1:0 - после точного удара Владимира Заставного. Предыдущий домашний матч с ковалевской командой «Рух» провел 1 сентября 2018 года и на этот раз победа была на стороне гостей - 2:0 (отличились Александр Бондаренко и Денис Костышин).

Во Львов подопечные Руслана Костышина отправятся с тремя действующими клубными рекордными сериалами в УПЛ. «Колос» обходится без ничьих в чемпионатах с сентября прошлого года на протяжении 28-ти игр: десять побед и восемнадцать поражений. Ковалевцы забивают голы в 5-ти подряд матчах, а на выезде «черно-белые» проигрывают уже на протяжении 7-ми игр.

В целом же настроение у игроков «Колоса» приподнятое - после исторической победы в Лиге Европы над греческим «Арисом». Это подтвердил после игры в Салониках и Руслан Костышин: «Я горжусь и счастлив, потому что это была наша первая игра в еврокубках. И победа пришла. Для нас это историческая игра, и победа доставляет нам двойную радость». А до памятного выезда в Салоники ковалёвцы провели долгожданный первый официальный матч на обновленном домашнем стадионе, в котором уверенно разобрались с ПФК «Львов» (4:0).

Выведет соперников на поле одессит Дмитрий Бондаренко, для которого это будет юбилейная, 20-я, игра в УПЛ. Ранее Бондаренко провел лишь одну игру с участием «Колоса», который в прошлом сезоне дома победил «Александрию». Запомнит этот матч и ассистент арбитра Юрий Синишин (Ивано-Франковск), который до этого провел в Первой лиге 16 игр, а в воскресенье дебютирует в Премьер-лиге.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Мысак, Билый, Дуць, Парамонов, Копина, Мартынюк, Федорчук, Калюжный, Русин, Бойчук, Кухаревич.

«Колос»: Волынец, Кравченко, Гавриш, Петров, Новак, Емец, Задоя, Богданов, Антюх, Смирный, Лысенко.

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20 сентября, воскресенье

«Рух» — «Колос»
Львов. Стадион «Арена Львов». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
РУХ – КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Юрий Назаркевич, Sport.ua

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