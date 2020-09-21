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Колос К
20.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Руслан КОСТЫШИН: «У меня нет никаких нареканий к Селезневу»

Главный тренер «Колоса» – о победе над «Рухом»

  • 21.09.2020 03:55
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Руслан КОСТЫШИН: «У меня нет никаких нареканий к Селезневу»
© ФК Колос. Руслан Костышин

Наставник «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал победу над «Рухом» (2:1) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.

«Я доволен отношением к игре своих футболистов. Мы провели ротацию состава. Кроме Волынца и Гавриша, вышли футболисты, которые не были задействованы в основном составе в матче против «Ариса».

Командная игра не пострадала. Вышли другие футболисты, и «Колос» выглядел так, как и всегда. Не было хаотических действий на поле.

Игра Селезнева мне понравилась, он сделал голевой пас. Да, он не выглядит в своих лучших кондициях, но вы понимаете - Евгений очень быстро избавился от лишнего веса. Однако, это и потеря сил. Очень трудно за две недели сбросить 5-6 килограммов, и иметь силы. Он молодец, к нему нет никаких нареканий, для меня он сыграл очень качественно.

Мы только вчера прилетели, сегодня была игра, а в среду снова вылетаем на Лигу Европы. Команда впервые работает в таком графике, и у нас много возрастных футболистов, поэтому для нас это такой опыт. Ты готовишь команду, показываешь их состояние с «Риекой», или в следующих играх, и ты готовишь по тому опыту, когда ты сам когда-то играл, как тебя готовили», - сказал Костышин.

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Источник — ФК Колос Ковалевка

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