У сборной Украины U-23 сменился соперник на летнем турнире во Франции
Соперники: Индонезия (заменила Египет), Италия, Панама, Япония
Олимпийская сборная Украины U-23 в июне выступит на международном турнире Мориса Ревелло среди команд U-23, который пройдет в июне во Франции. Это будет юбилейный, 50-й розыгрыш соревнований.
Участие в турнире примут 10 сборных, разбитых на 2 группы. На первом этапе подопечные Руслана Ротаня будут противостоять командам Индонезии (заменившая Египет), Италии, Панаме и Японии.
В турнире сыграют будущие участники Олимпиады-2024 – Украина, Франция, Япония. С последней украинская команда в марте провела выездной товарищеский матч (0:2). Также на Играх может выступить Индонезия, если одолеет в межконтинентальном плей-офф Гвинею.
Ранее Украина U-23 узнала соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024. Оппонентами по группе В будут Аргентина, Марокко и третья команда Азии, которой оказался Ирак. Матчи квартета сине-желтые проведут 24, 27 и 30 июля.
Турнир Мориса Ревелло 2024
Международный турнир для сборных U-23
Франция, 4–16 июня
Групповой этап
- Группа А: Кот-д'Ивуар, Мексика, Южная Корея, Саудовская Аравия, Франция.
- Группа В: Индонезия, Италия, Панама, Украина, Япония.
1-й тур, 04.06.2024
- 16:00. Италия – Япония
- 19:00. Индонезия – Украина
2-й тур, 06.06.2024
- 16:00. Украина – Италия
- 19:00. Индонезия – Панама
3-й тур, 08.06.2024
- 15:00. Япония – Индонезия
- 18:30. Украина – Панама
4-й тур, 10.06.2024
- 15:30. Украина – Япония
- 19:15. Италия – Панама
5-й тур, 12.06.2024
- 15:30. Япония – Панама
- 19:15. Италия – Индонезия
Плей-оф
14.06.2024
- 15:00. Матч за 9-е место
- 19:00. Матч за 7-е место
- 18:00. Матч за 5-е место
16.06.2024
- 15:30. Матч за 3-е место
- 19:15. Финал
Время начала матчей – киевское.
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