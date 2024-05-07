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Молодежные турниры
07 мая 2024, 22:34 | Обновлено 07 мая 2024, 22:38
232
0

У сборной Украины U-23 сменился соперник на летнем турнире во Франции

Соперники: Индонезия (заменила Египет), Италия, Панама, Япония

07 мая 2024, 22:34 | Обновлено 07 мая 2024, 22:38
232
0
У сборной Украины U-23 сменился соперник на летнем турнире во Франции
УАФ

Олимпийская сборная Украины U-23 в июне выступит на международном турнире Мориса Ревелло среди команд U-23, который пройдет в июне во Франции. Это будет юбилейный, 50-й розыгрыш соревнований.

Участие в турнире примут 10 сборных, разбитых на 2 группы. На первом этапе подопечные Руслана Ротаня будут противостоять командам Индонезии (заменившая Египет), Италии, Панаме и Японии.

В турнире сыграют будущие участники Олимпиады-2024 – Украина, Франция, Япония. С последней украинская команда в марте провела выездной товарищеский матч (0:2). Также на Играх может выступить Индонезия, если одолеет в межконтинентальном плей-офф Гвинею.

Ранее Украина U-23 узнала соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024. Оппонентами по группе В будут Аргентина, Марокко и третья команда Азии, которой оказался Ирак. Матчи квартета сине-желтые проведут 24, 27 и 30 июля.

Турнир Мориса Ревелло 2024

Международный турнир для сборных U-23

Франция, 4–16 июня

Групповой этап

  • Группа А: Кот-д'Ивуар, Мексика, Южная Корея, Саудовская Аравия, Франция.
  • Группа В: Индонезия, Италия, Панама, Украина, Япония.

1-й тур, 04.06.2024

  • 16:00. Италия – Япония
  • 19:00. Индонезия – Украина

2-й тур, 06.06.2024

  • 16:00. Украина – Италия
  • 19:00. Индонезия – Панама

3-й тур, 08.06.2024

  • 15:00. Япония – Индонезия
  • 18:30. Украина – Панама

4-й тур, 10.06.2024

  • 15:30. Украина – Япония
  • 19:15. Италия – Панама

5-й тур, 12.06.2024

  • 15:30. Япония – Панама
  • 19:15. Италия – Индонезия

Плей-оф

14.06.2024

  • 15:00. Матч за 9-е место
  • 19:00. Матч за 7-е место
  • 18:00. Матч за 5-е место

16.06.2024

  • 15:30. Матч за 3-е место
  • 19:15. Финал

Время начала матчей – киевское.

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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