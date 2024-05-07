У сборной Украины U-23 сменился соперник на летнем турнире во Франции

Олимпийская сборная Украины U-23 в июне выступит на международном турнире Мориса Ревелло среди команд U-23, который пройдет в июне во Франции. Это будет юбилейный, 50-й розыгрыш соревнований.

Участие в турнире примут 10 сборных, разбитых на 2 группы. На первом этапе подопечные Руслана Ротаня будут противостоять командам Индонезии (заменившая Египет), Италии, Панаме и Японии.

В турнире сыграют будущие участники Олимпиады-2024 – Украина, Франция, Япония. С последней украинская команда в марте провела выездной товарищеский матч (0:2). Также на Играх может выступить Индонезия, если одолеет в межконтинентальном плей-офф Гвинею.

Ранее Украина U-23 узнала соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024. Оппонентами по группе В будут Аргентина, Марокко и третья команда Азии, которой оказался Ирак. Матчи квартета сине-желтые проведут 24, 27 и 30 июля.

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Турнир Мориса Ревелло 2024

Международный турнир для сборных U-23

Франция, 4–16 июня

Групповой этап

Группа А: Кот-д'Ивуар, Мексика, Южная Корея, Саудовская Аравия, Франция.

Группа В: Индонезия, Италия, Панама, Украина, Япония.

1-й тур, 04.06.2024

16:00. Италия – Япония

19:00. Индонезия – Украина

2-й тур, 06.06.2024

16:00. Украина – Италия

– Италия 19:00. Индонезия – Панама

3-й тур, 08.06.2024

15:00. Япония – Индонезия

18:30. Украина – Панама

4-й тур, 10.06.2024

15:30. Украина – Япония

– Япония 19:15. Италия – Панама

5-й тур, 12.06.2024

15:30. Япония – Панама

19:15. Италия – Индонезия

Плей-оф

14.06.2024

15:00. Матч за 9-е место

19:00. Матч за 7-е место

18:00. Матч за 5-е место

16.06.2024

15:30. Матч за 3-е место

19:15. Финал

Время начала матчей – киевское.