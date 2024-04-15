Определен календарь матчей Украины U23 на турнире Мориса Ревелло во Франции
Команда Руслана Ротаня сыграет с Египтом, Италией, Панамой и Японией
Олимпийская сборная Украины U-23 в июне выступит на международном турнире Мориса Ревелло среди команд U-23 во Франции. Это будет юбилейный, 50-й розыгрыш соревнований.
Участие в турнире примут 10 сборных, разбитых на две группы. На первом этапе подопечные Руслана Ротаня будут противостоять Египту, Италии, Панаме и Японии.
В турнире сыграют будущие участники Олимпиады-2024 – Украина, Франция, Египет. Также выступят потенциальные представители Азии на Играх – Саудовская Аравия, Южная Корея и Япония. С последней украинская команда в марте провела товарищеский матч (0:2).
В марте сборная Украины U-23 также узнала соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024. Находясь в 4-й корзине, сине-желтые получили в оппоненты в группе В сборные Аргентины, Марокко и третью команду Азии. Матчи квартета на ОИ сине-желтые проведут 24–30 июля.
Турнир Мориса Ревелло
Франция, 4–16 июня 2024 г.
Групповой этап
- Группа А: Кот-д'Ивуар, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Корея, Франция.
- Группа В: Египет, Италия, Панама, Украина, Япония.
04.06.2024
- 16:00. Италия – Япония
- 19:00. Египет – Украина
06.06.2024
- 16:00. Украина – Италия
- 19:00. Египет – Панама
08.06.2024
- 15:00. Япония – Египет
- 18:30. Украина – Панама
10.06.2024
- 15:30. Украина – Япония
- 19:15. Италия – Панама
12.06.2024
- 15:30. Япония – Панама
- 19:15. Италия – Египет
Плей-офф
14.06.2024
- 15:00. Матч за 9 место
- 19:00. Матч за 7-е место
15.06.2024
- 16:00. Матч за 5-е место
16.06.2024
- 15:30. Матч за 3-е место
- 19:15. Финал
Время начала матчей – киевское
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