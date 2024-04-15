Определен календарь матчей Украины U23 на турнире Мориса Ревелло во Франции

Олимпийская сборная Украины U-23 в июне выступит на международном турнире Мориса Ревелло среди команд U-23 во Франции. Это будет юбилейный, 50-й розыгрыш соревнований.

Участие в турнире примут 10 сборных, разбитых на две группы. На первом этапе подопечные Руслана Ротаня будут противостоять Египту, Италии, Панаме и Японии.

В турнире сыграют будущие участники Олимпиады-2024 – Украина, Франция, Египет. Также выступят потенциальные представители Азии на Играх – Саудовская Аравия, Южная Корея и Япония. С последней украинская команда в марте провела товарищеский матч (0:2).

В марте сборная Украины U-23 также узнала соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024. Находясь в 4-й корзине, сине-желтые получили в оппоненты в группе В сборные Аргентины, Марокко и третью команду Азии. Матчи квартета на ОИ сине-желтые проведут 24–30 июля.

Турнир Мориса Ревелло

Франция, 4–16 июня 2024 г.

Групповой этап

Группа А: Кот-д'Ивуар, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Корея, Франция.

Группа В: Египет, Италия, Панама, Украина, Япония.

04.06.2024

16:00. Италия – Япония

19:00. Египет – Украина

06.06.2024

16:00. Украина – Италия

19:00. Египет – Панама

08.06.2024

15:00. Япония – Египет

18:30. Украина – Панама

10.06.2024

15:30. Украина – Япония

19:15. Италия – Панама

12.06.2024

15:30. Япония – Панама

19:15. Италия – Египет

Плей-офф

14.06.2024

15:00. Матч за 9 место

19:00. Матч за 7-е место

15.06.2024

16:00. Матч за 5-е место

16.06.2024

15:30. Матч за 3-е место

19:15. Финал

Время начала матчей – киевское