Перед Олимпиадой. Украина сыграет на престижном турнире, известны соперники
Команда Ротаня проведет 5 матчей
Украинская ассоциация футбола сообщила о том, что сборная Украины U-23 под руководством Руслана Ротаня перед Олимпиадой-2024 примет участие в престижном турнире Мориса Ревелло, который пройдет во Франции с 3 по 16 июня.
На турнире сыграют сборные U-23 Египта, Франции, Италии, Кот-д'Ивуара, Японии, Мексики, Панамы, Саудовской Аравии, Южной Кореи и Украины.
На первом этапе соперниками украинской команды будут сборные Египта, Италии, Панамы и Японии.
На Олимпиаде соперниками Украины стали Аргентина, Марокко и одна из азиатских команд, которая определится по итогам отбора.
Групповой этап
Группа А: Кот-д'Ивуар, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Корея, Франция.
Группа В: Египет, Италия, Панама, Украина, Япония.
04.06.2024
Египет - Украина (19:00)
06.06.2024
Украина - Италия (16:00)
08.06.2024
Украина - Панама (18:30)
10.06.2024
Украина - Япония (15:30)
12.06.2024
Плей-офф
14.06.2024
Матч за 9-е место (15:00)
Матч за 7-е место (19:00)
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