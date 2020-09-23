Гент
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Динамо Киев
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Гент – Динамо – 0:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией первого поединка раунда плей-офф Лиги чемпионов

  • 23.09.2020 21:58
  • 12369 просмотров
  • 43 комментария
Гент – Динамо – 0:1. LIVE
© ФК Динамо Киев

Лига чемпионов. Плей-офф. Первый матч.

«Гент» – «Динамо» – 0:1

Владислав Супряга (9)

«Гент»: Дави Руф, Нуриу Фортуна, Майкл Нгаду-Нгаджуй, Игорь Пластун, Алессио Кастро-Монтес, Никлас Дорш, Элиша Овусу, Вадис Оджиджа-Офоэ, Роман Безус, Роман Яремчук, Лоран Депуатр

Запас: Колин Косеманс, Дино Арсланажич, Жордан Ботака, Милад Мохаммади, Сулайман Маррех, Андерсон Ньянгбо, Тим Кляйндинст

«Динамо»: Георгий Бущан, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Владислав Супряга, Жерсон Родригес

Запас: Денис Бойко, Александр Сирота, Александр Андриевский, Богдан Леднев, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Беньямин Вербич

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Стадион «Геланко Арена» (Гент, Бельгия)

 

9 мин. ГООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Караваев с левого фланга прострелил в центр штрафной. У Буяльского удар не получился, но мяч полетел в направлении Супряги, который переправил сферу в ворота! Арбитр сначала зафиксировал оффсайд, но после совещания с видеоассистентом засчитал гол.

8 мин. Игра идет в центре поля.

6 мин. А теперь Караваев с левого фланга навесил в руки Руфу.

5 мин. Родригес с правого фланга навесил в руки голкиперу.

4 мин. Эх! После скидки Родригеса Супряга из центральной зоны перед штрафной пробил в руки Руфу!

2 мин. Фортуна сбил Родригеса в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 


В Генте идет дождь.

 

  

 

В среду, 23-го сентября, состоится первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором «Гент» будет принимать киевское «Динамо». Поединок пройдет в Генте на стадионе «Геланко Арена», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Киевский клуб ведет борьбу за попадание в групповой турнир главного клубного евротурнира, и на пути к цели у команды Мирчи Луческу находится бельгийский барьер. В 2010 году «Гент» и «Динамо» встречались в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и тогда «бело-синие» дважды обыграли соперников (3:0 и 3:1). Интересно, что Денис Бойко является единственным игроком в составах обеих команд, который принимал участие в тех поединках. Перед противостоянием в Генте киевляне одержали непростую победу над ПФК «Львов» со счетом 3:1, а «буйволы» в своем национальном первенстве одержали минимальную победу над «Мускроном».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Гент» – «Динамо».

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Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

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  • Спрогнозируйте исход матча квалификации Лиги чемпионов между командами Гент и Динамо, который пройдет 23 сентября в Бельгии.
    • 5.26% (17)
      1. Крупная победа Гента
    • 11.46% (37)
      2. Минимальная победа Гента
    • 28.79% (93)
      3. Ничья
    • 42.41% (137)
      4. Минимальная победа Динамо
    • 12.07% (39)
      5. Крупная победа Динамо
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Комментарии
    polesse2000
      polesse2000, 23.09.2020 22:13
    0
    Красиво! Давай еще 3!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 23.09.2020 22:13
    0
    Кто там хотел Супрягу купить? Ставки поднялись.
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 23.09.2020 22:13
    0
    Эй олежка конча выползай
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.09.2020 22:13
    +1
    Резвый старт какой, главное только на свою половину не садится, а развивать успех дальше, пусть и на контрах даже
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
    online
      Roman Chekhovskyi, 23.09.2020 22:13
    0
    Там і френцварош забив, давайте пацани ще жміть
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 23.09.2020 22:13
    0
    Я ж говорил у .гента проблемы с защитой и обыграем их)
    Ссылка
    Макс Максов
      Макс Максов, 23.09.2020 22:13
    +1
    Хорошее начало! Ференцварош тоже кстати на 7 минуте забил)
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 23.09.2020 22:13
    +2
    По ходу перший пішов?)
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 23.09.2020 22:12
    0
    фарт почався. Якщо не зпугнуть... Бо без ВАРу, справді би - офсайд, і все, і всі суперечки лише в тирнеті, але після матчу
    Ссылка
    футфан
      футфан, 23.09.2020 22:12
    +3
    Не хочу забігати наперед, але це величезний крок до групи ЛЧ. Караваєв молодець!!! Ну і Супряга не підвів!!!
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 23.09.2020 22:12
    +3
    Норм. Гент щас никакой. Нужно выигрывать не напрягаясь
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 23.09.2020 22:12
    +3
    Гооооооооооооллллл...
    На виїзді, це надважливо!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 23.09.2020 22:11
    +5
    Єєє, чистий гол, нема базару
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 23.09.2020 22:10
    +4
    Первый пошёл!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 23.09.2020 22:10
    +4
    Кто там на Супрягу гнал?
    Ссылка
    Павел Рева
      Павел Рева, 23.09.2020 22:10
    +1
    Красота.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.09.2020 22:10
    +3
    Супряга добавил в стоимости «»
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.09.2020 22:09
    -1
    Млять, жаль
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 23.09.2020 22:09
    +1
    Направо Коля, налево Вася.. Пащиму нет интершума?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.09.2020 22:09
    +2
    Семен Фонсеко, 23.09.2020 21:58
    шахтер пораша!
    Кыш тут со срачем, ветка по шахте не тут ща
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 23.09.2020 22:11
    +5
    Єєє, чистий гол, нема базару
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 23.09.2020 22:10
    +4
    Первый пошёл!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 23.09.2020 22:10
    +4
    Кто там на Супрягу гнал?
    Ссылка
    футфан
      футфан, 23.09.2020 22:12
    +3
    Не хочу забігати наперед, але це величезний крок до групи ЛЧ. Караваєв молодець!!! Ну і Супряга не підвів!!!
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 23.09.2020 22:12
    +3
    Норм. Гент щас никакой. Нужно выигрывать не напрягаясь
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 23.09.2020 22:12
    +3
    Гооооооооооооллллл...
    На виїзді, це надважливо!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.09.2020 22:10
    +3
    Супряга добавил в стоимости «»
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.09.2020 21:59
    +3
    Удачи !!!Динамо , мы с тобой !
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 23.09.2020 22:13
    +2
    По ходу перший пішов?)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.09.2020 22:09
    +2
    Семен Фонсеко, 23.09.2020 21:58
    шахтер пораша!
    Кыш тут со срачем, ветка по шахте не тут ща
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 23.09.2020 22:09
    +2
    Гоооооооооооооооль
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 23.09.2020 22:06
    +2
    щось в динамо занадто мяч тримається. я аж не привик до такого.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.09.2020 22:13
    +1
    Резвый старт какой, главное только на свою половину не садится, а развивать успех дальше, пусть и на контрах даже
    Ссылка
    Макс Максов
      Макс Максов, 23.09.2020 22:13
    +1
    Хорошее начало! Ференцварош тоже кстати на 7 минуте забил)
    Ссылка
    Павел Рева
      Павел Рева, 23.09.2020 22:10
    +1
    Красота.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 23.09.2020 22:09
    +1
    Направо Коля, налево Вася.. Пащиму нет интершума?
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 23.09.2020 22:09
    +1
    Дождь пошел. Несите полотенце
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 23.09.2020 22:08
    +1
    наверное, уникальный случай...
    так много украинских сборников против украинского клуба ещё никогда не играло?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.09.2020 22:00
    +1
    Семен Фонсеко, 23.09.2020 21:59
    а, ну и спартак москва - пораша
    Насчёт говномяса согласен)))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.09.2020 21:59
    +1
    Семен Фонсеко, 23.09.2020 21:58
    шахтер пораша!
    Хватит тут другая ветка
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