Лига чемпионов. Плей-офф. Первый матч.

«Гент» – «Динамо» – 0:1

Владислав Супряга (9)

«Гент»: Дави Руф, Нуриу Фортуна, Майкл Нгаду-Нгаджуй, Игорь Пластун, Алессио Кастро-Монтес, Никлас Дорш, Элиша Овусу, Вадис Оджиджа-Офоэ, Роман Безус, Роман Яремчук, Лоран Депуатр

Запас: Колин Косеманс, Дино Арсланажич, Жордан Ботака, Милад Мохаммади, Сулайман Маррех, Андерсон Ньянгбо, Тим Кляйндинст

«Динамо»: Георгий Бущан, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Владислав Супряга, Жерсон Родригес

Запас: Денис Бойко, Александр Сирота, Александр Андриевский, Богдан Леднев, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Беньямин Вербич

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Стадион «Геланко Арена» (Гент, Бельгия)

9 мин. ГООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Караваев с левого фланга прострелил в центр штрафной. У Буяльского удар не получился, но мяч полетел в направлении Супряги, который переправил сферу в ворота! Арбитр сначала зафиксировал оффсайд, но после совещания с видеоассистентом засчитал гол.

8 мин. Игра идет в центре поля.

6 мин. А теперь Караваев с левого фланга навесил в руки Руфу.

5 мин. Родригес с правого фланга навесил в руки голкиперу.

4 мин. Эх! После скидки Родригеса Супряга из центральной зоны перед штрафной пробил в руки Руфу!

2 мин. Фортуна сбил Родригеса в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В Генте идет дождь.

Ready for the warming up #gntdyn #UCL #kaagent pic.twitter.com/ahXoC36eti