Даяна Ястремская – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№34 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче 3-го раунда украинка сразится с американкой Коко Гофф (№3 WTA). Встреча состоится в рамках вечерней сессии на корте имени Маноло Сантаны. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 21:00 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Мэдисон Киз (№20 WTA) или Людмилой Самсоновой (№17 WTA).

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