Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
26 апреля 2024, 22:57 |
188
0

Даяна Ястремская – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на турнире в Мадриде

26 апреля 2024, 22:57 |
188
0
Даяна Ястремская – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

27 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№34 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче 3-го раунда украинка сразится с американкой Коко Гофф (№3 WTA). Встреча состоится в рамках вечерней сессии на корте имени Маноло Сантаны. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Мэдисон Киз (№20 WTA) или Людмилой Самсоновой (№17 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Калинина и Ястремская разгромно проиграли в паре на супертурнире в Мадриде
Калинина / Ястремская – Уотсон / Сюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Людмила Киченок успешно стартовала в паре на турнире в Мадриде
WTA Мадрид Даяна Ястремская смотреть онлайн Коко Гофф
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Футбол | 26 апреля 2024, 12:40 14
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре

На украинского вратаря в свое время претендовали «Наполи» и «Ливерпуль»

Игрок сборной Украины попал в громкий расистский скандал за границей
Футбол | 26 апреля 2024, 16:11 19
Игрок сборной Украины попал в громкий расистский скандал за границей
Игрок сборной Украины попал в громкий расистский скандал за границей

Даниила Игнатенко обвинили в расистских высказываниях

Кепа или Лунин? В Испании шокировали именем вратаря Реала на следующую игру
Футбол | 25.04.2024, 22:27
Кепа или Лунин? В Испании шокировали именем вратаря Реала на следующую игру
Кепа или Лунин? В Испании шокировали именем вратаря Реала на следующую игру
Стародубцева пробилась в полуфинал 100-тысячника ITF в Португалии
Теннис | 26.04.2024, 15:08
Стародубцева пробилась в полуфинал 100-тысячника ITF в Португалии
Стародубцева пробилась в полуфинал 100-тысячника ITF в Португалии
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Футбол | 26.04.2024, 08:01
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кубок Азии U-23. Южная Корея не сыграет на Олимпиаде, трудная победа Японии
Кубок Азии U-23. Южная Корея не сыграет на Олимпиаде, трудная победа Японии
26.04.2024, 02:55
Футбол
Стало известно, кто в Украине будет транслировать бой Усик – Фьюри
Стало известно, кто в Украине будет транслировать бой Усик – Фьюри
25.04.2024, 14:53 6
Бокс
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
25.04.2024, 00:08 4
Футбол
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
25.04.2024, 10:00 7
Хоккей
Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
25.04.2024, 03:55 2
Футбол
Топ-10 ветеранов в возрасте 35+, которые продолжают карьеру в Европе
Топ-10 ветеранов в возрасте 35+, которые продолжают карьеру в Европе
24.04.2024, 18:08 1
Футбол
Лунин удивил Реал условием, при котором он останется в команде
Лунин удивил Реал условием, при котором он останется в команде
25.04.2024, 00:13 8
Футбол
Украинский клуб сорвал матч чемпионата. Стала известна причина
Украинский клуб сорвал матч чемпионата. Стала известна причина
24.04.2024, 21:29 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем