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Англия
26 апреля 2024, 21:20 |
329
0

Тен Хаг запретил трем СМИ посещать свою пресс-конференцию из-за критики

В немилость наставнику попали популярные издания

26 апреля 2024, 21:20 |
329
0
Тен Хаг запретил трем СМИ посещать свою пресс-конференцию из-за критики
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг установил запрет на то, чтобы такие английские издания, как The Sun, Manchester Evening News и The Mirror, посещали его пресс-конференцию в преддверии матча 35-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли». Об этом информирует Daily Mail.

Согласно сведениям источника, нидерландский специалист посчитал, что часть их критики в его адрес, а также рассуждения о его будущем в качестве тренера «красных дьяволов» являются неуважительными. Кроме того, тен Хагу не понравились определённые публикации указанных СМИ в социальных сетях.

Напомним, матч «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» пройдёт в субботу, 27 апреля, на стадионе «Олд Траффорд».

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед пресс-конференция Манчестер Юнайтед - Бернли Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Вишневський Источник: Daily Mail
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