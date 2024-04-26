Тен Хаг запретил трем СМИ посещать свою пресс-конференцию из-за критики

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг установил запрет на то, чтобы такие английские издания, как The Sun, Manchester Evening News и The Mirror, посещали его пресс-конференцию в преддверии матча 35-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли». Об этом информирует Daily Mail.

Согласно сведениям источника, нидерландский специалист посчитал, что часть их критики в его адрес, а также рассуждения о его будущем в качестве тренера «красных дьяволов» являются неуважительными. Кроме того, тен Хагу не понравились определённые публикации указанных СМИ в социальных сетях.

Напомним, матч «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» пройдёт в субботу, 27 апреля, на стадионе «Олд Траффорд».