Глава Ла Лиги оценил возможное неучастие Реала в чемпионате Испании

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о возможном неравенстве сил в чемпионате Испании, если мадридский «Реал» усилиться нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

«Если убрать мадридский «Реал» [из чемпионата], тогда будет равенство. Нужно посмотреть, что произойдет.

Считаю, что «Реал» проводит исключительный сезон. Если вспомнить прошлый сезон, то больше всех очков набрала «Барселона». Все меняется. Неизвестно, станут ли команды лучше после прихода в них новых футболистов. На это влияет много факторов. Меня это не беспокоит», – заявил Тебас.

Напомним, в таблице Ла Лиги «Реал» занимает 1-е место, имея 81 очко после 32 матчей. На второй позиции идет «Барселона», у которой 70 пунктов также после 32 поединков.

Ранее стало известно, что Ла Лига будет проводить матчи чемпионата Испании в США.