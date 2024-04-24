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Украина. Премьер лига
24 апреля 2024, 17:11 | Обновлено 24 апреля 2024, 18:01
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0

Ла Лига будет проводить матчи чемпионата в США

Об этом объявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас

24 апреля 2024, 17:11 | Обновлено 24 апреля 2024, 18:01
502
0
Ла Лига будет проводить матчи чемпионата в США
Getty Images/Global Images Ukraine

Начиная с сезона 2025/2026 годов испанская Ла Лига будет проводить некоторые матчи чемпионата Испании в США. Об этом сообщил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Пока что не известно, о каком количестве матчей в США идет речь. Однако это точно будут официальные матчи чемпионата Испании, а не выставочные товарищеские поединки.

Напомним, Хавьер Тебас был переизбран на должность президента испанской Ла Лиги еще на четыре года в декабре прошлого года. Он занимает свой пост с 2013 года.

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Хавьер Тебас Ла Лига чемпионат Испании по футболу США
Олег Дидух Источник: Twitter
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