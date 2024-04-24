Ла Лига будет проводить матчи чемпионата в США

Начиная с сезона 2025/2026 годов испанская Ла Лига будет проводить некоторые матчи чемпионата Испании в США. Об этом сообщил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Пока что не известно, о каком количестве матчей в США идет речь. Однако это точно будут официальные матчи чемпионата Испании, а не выставочные товарищеские поединки.

Напомним, Хавьер Тебас был переизбран на должность президента испанской Ла Лиги еще на четыре года в декабре прошлого года. Он занимает свой пост с 2013 года.