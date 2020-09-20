Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Заря» – «Шахтер» – 2:2

Владислав Кочергин (20), Владлен Юрченко (28, пенальти) – Ромеро Марлос (17), Сергей Кривцов (49)

Денис Фаворов (73) – Додо (30), Ромеро Марлос (30), Сергей Кривцов (44), Тарас Степаненко (57)

«Заря»: Никита Шевченко, Денис Фаворов, Виталий Вернидуб, Йоель Абу Ханна, Андрейс Цыганикс (Максим Гречкин, 78), Дмитрий Иванисеня, Владлен Юрченко (Ловро Цвек, 78), Владислав Кочергин, Егор Назарина, Владислав Кабаев, Артем Громов

Запас: Никола Василь, Жуниор Рейс, Тимофей Сухарь, Игорь Чайковский, Денис Янаков, Aлександр Гладкий, Михайло Перович

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Манор Соломон (Тете, 74), Ромеро Марлос, Тайсон, Жуниор Мораес

Запас: Андрей Пятов, Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Майкон, Маркос Антонио, Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка, Фернандо

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье)

81 мин. Гречкин сбил Тете и сорвал атаку Шахтера.

79 мин. Тайсон из-за пределов штрафной пробил несильно в руки Шевченко.

78 мин. Две замены у Зари. Вместо Цыганикса вышел Гречкин, вместо Юрченко - Цвек.

77 мин. Корниенко пробил со штрафного метров с 25-ти - мяч попал в стенку и пролетел над перекладиной.

74 мин. Замена у Шахтера. Вместо Соломона на поле вышел Тете.

73 мин. Фаворов грубо сыграл против Тайсона.

71 мин. Додо прострелил из правого угла штрафной, но замкнуть передачу было некому.

68 мин. Корниенко прострелил с левого фланга, и после рикошета мяч пролетел параллельно воротам!

66 мин. МОМЕНТ! После передачи от Юрченко Громов из района 11-тиметровой отметки пробил выше ворот!

66 мин. Юрченко неточно навесил со штрафного.

64 мин. Патрик из-за пределов штрафной пробил неточно.

63 мин. Кочергин не сумел нанести удар из-за пределов штрафной.

61 мин. Неудачная атака Шахтера.

58 мин. Опасно! Иванисеня пробил из центра штрафной, и мяч попал в игрока Шахтера!

57 мин. Степаненко грубо сыграл против Кабаева.

55 мин. Фаворов от правого угла штрафной Шахтера пробил несильно в руки Трубину.

53 мин. Кочергин в левом углу штрафной Шахтера обыграл оппонента, но не успел нанести удар.

52 мин. Цыганикс перед штрафной Зари отобрал мяч у Марлоса.

49 мин. ГОООООЛЛЛ!!! 2:2!!! После навеса с углового Иванисеня не дотянулся до мяча, а Кривцов головой нанес точный удар из центральной зоны!

48 мин. МОМЕНТ! Патрик пробил из-за пределов штрафной, и после рикошета мяч пролетел рядом со штангой!

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. МОМЕНТ! Вернидуб стрельнул со штрафного, и Трубин в прыжке из угла вытащил мяч!

44 мин. Кривцов грубо сыграл против Громова.

42 мин. ШТАНГА! И снова Патрик! Бразилец от левого угла штрафной бил в ближний угол и попал в каркас ворот!

42 мин. ОПАСНО! Шевченко среагировал на удар Патрика!

41 мин. Игра идет в центре поля.

39 мин. МОМЕНТ! Патрик перед штрафной Зари развернул Кабаева и отдал передачу на ход Тайсону, который пробил неточно!

37 мин. После низовой передачи с углового Кочергин из пределов штрафной пробил выше ворот!

36 мин. ОПАСНО! Кабаев пробил из правого угла штрафной из-под Матвиенко, и Трубин в падении ногой отбил мяч!

35 мин. У Патрика не получился удар из-за пределов штрафной.

33 мин. Луганчане продолжают активно атаковать.

30 мин. Марлосу за разговоры.

30 мин. Додо грубо сыграл против Юрченко.

28 мин. ГООООООЛЛЛ!!! 2:1!!! Юрченко с 11-тиметровой отметки хладнокровно переиграл Трубина: пробил в правый угол, а голкипер упал в противоположный!

27 мин. ПЕНАЛЬТИ! Степаненко в штрафной подтолкнул Кабаева!

26 мин. ОПАСНО! Соломон от левого угла штрафной Зари пробил немного выше ворот!

23 мин. Игра идет в центре поля.

20 мин. Луганчане контролируют мяч.

20 мин. ГООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! Кабаев на половине поля Шахтера отобрал мяч у Додо и отдал передачу в левый угол штрафной на Кочергина, который из-под Степаненко точно пробил в ближний угол!

17 мин. ГОООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Корниенко из левого угла штрафной сделал прострел, и мяч от ноги Абу Ханны полетел к углу вратарской, откуда Марлос точно пробил в ближний угол!

16 мин. Оффсайд у Корниенко.

15 мин. Цыганикс очень неудачно подал со штрафного от правого угла штрафной Шахтера.

13 мин. Опасно! Патрик сделал мягкий заброс на ход Тайсону, которого подвел прием, и Шевченко накрыл мяч!

11 мин. Тайсон от правого угла штрафной Зари сделал неточную передачу на партнера.

9 мин. Игра идет в центре поля.

6 мин. Луганчане активно начали встречу.

4 мин. ОПАСНО! Юрченко ворвался в штрафную Шахтера и из центральной зоны пробил выше ворот!

2 мин. И сразу ответ Зари! Назарина из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой!

2 мин. Опасно! После длинного заброса к штрафной Зари Додо опередил неоправданно выбежавшего навстречу Шевченко и пробил мимо ворот!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 20-го сентября, состоится поединок третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» будет принимать донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», начало – в 17:00.

Почти месяц прошел с тех пор, как донецкий клуб стартовал в новом национальном первенстве. В первом туре «горняки» обыграли «Колос» со счетом 3:1. Первым соперником команды Луиша Каштру после вынужденного простоя станет луганская «Заря», которая с двух поражений начала чемпионат. Отметим, что в прошлом сезоне луганчане сумели дважды отобрать очки у грозного соперника. Во время проведения второго этапа «черно-белые» в Запорожье с минимальным счетом обыграли «горняков», а затем в Киеве была зафиксирована нулевая ничья. Запомнился и «триллер» в Харькове, завершившийся победой «Шахтера» со счетом 4:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Шахтер».