3-й тур
Заря
2:2
Шахтер Донецк
'80   ТВ-трансляция: 

Заря – Шахтер – 2:2. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 20.09.2020 16:58
  • 19672 просмотра
  • 147 комментариев
Заря – Шахтер – 2:2. LIVE
© twitter.com/FCZoryaOfficial

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Заря» – «Шахтер» – 2:2

Владислав Кочергин (20), Владлен Юрченко (28, пенальти) – Ромеро Марлос (17), Сергей Кривцов (49)

Денис Фаворов (73) – Додо (30), Ромеро Марлос (30), Сергей Кривцов (44), Тарас Степаненко (57)

«Заря»: Никита Шевченко, Денис Фаворов, Виталий Вернидуб, Йоель Абу Ханна, Андрейс Цыганикс (Максим Гречкин, 78), Дмитрий Иванисеня, Владлен Юрченко (Ловро Цвек, 78), Владислав Кочергин, Егор Назарина, Владислав Кабаев, Артем Громов

Запас: Никола Василь, Жуниор Рейс, Тимофей Сухарь, Игорь Чайковский, Денис Янаков, Aлександр Гладкий, Михайло Перович

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Манор Соломон (Тете, 74), Ромеро Марлос, Тайсон, Жуниор Мораес

Запас: Андрей Пятов, Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Майкон, Маркос Антонио, Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка, Фернандо

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье)

 

81 мин. Гречкин сбил Тете и сорвал атаку Шахтера.

79 мин. Тайсон из-за пределов штрафной пробил несильно в руки Шевченко.

78 мин. Две замены у Зари. Вместо Цыганикса вышел Гречкин, вместо Юрченко - Цвек.

77 мин. Корниенко пробил со штрафного метров с 25-ти - мяч попал в стенку и пролетел над перекладиной.

74 мин. Замена у Шахтера. Вместо Соломона на поле вышел Тете.

73 мин. Фаворов грубо сыграл против Тайсона.

71 мин. Додо прострелил из правого угла штрафной, но замкнуть передачу было некому.

68 мин. Корниенко прострелил с левого фланга, и после рикошета мяч пролетел параллельно воротам!

66 мин. МОМЕНТ! После передачи от Юрченко Громов из района 11-тиметровой отметки пробил выше ворот!

66 мин. Юрченко неточно навесил со штрафного.

64 мин. Патрик из-за пределов штрафной пробил неточно.

63 мин. Кочергин не сумел нанести удар из-за пределов штрафной.

61 мин. Неудачная атака Шахтера.

58 мин. Опасно! Иванисеня пробил из центра штрафной, и мяч попал в игрока Шахтера!

57 мин. Степаненко грубо сыграл против Кабаева.

55 мин. Фаворов от правого угла штрафной Шахтера пробил несильно в руки Трубину.

53 мин. Кочергин в левом углу штрафной Шахтера обыграл оппонента, но не успел нанести удар.

52 мин. Цыганикс перед штрафной Зари отобрал мяч у Марлоса.

49 мин. ГОООООЛЛЛ!!! 2:2!!! После навеса с углового Иванисеня не дотянулся до мяча, а Кривцов головой нанес точный удар из центральной зоны!

48 мин. МОМЕНТ! Патрик пробил из-за пределов штрафной, и после рикошета мяч пролетел рядом со штангой!

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. МОМЕНТ! Вернидуб стрельнул со штрафного, и Трубин в прыжке из угла вытащил мяч!

44 мин. Кривцов грубо сыграл против Громова.

42 мин. ШТАНГА! И снова Патрик! Бразилец от левого угла штрафной бил в ближний угол и попал в каркас ворот!

42 мин. ОПАСНО! Шевченко среагировал на удар Патрика!

41 мин. Игра идет в центре поля.

39 мин. МОМЕНТ! Патрик перед штрафной Зари развернул Кабаева и отдал передачу на ход Тайсону, который пробил неточно!

37 мин. После низовой передачи с углового Кочергин из пределов штрафной пробил выше ворот!

36 мин. ОПАСНО! Кабаев пробил из правого угла штрафной из-под Матвиенко, и Трубин в падении ногой отбил мяч!

35 мин. У Патрика не получился удар из-за пределов штрафной.

33 мин. Луганчане продолжают активно атаковать.

30 мин. Марлосу за разговоры.

30 мин. Додо грубо сыграл против Юрченко.

28 мин. ГООООООЛЛЛ!!! 2:1!!! Юрченко с 11-тиметровой отметки хладнокровно переиграл Трубина: пробил в правый угол, а голкипер упал в противоположный!

27 мин. ПЕНАЛЬТИ! Степаненко в штрафной подтолкнул Кабаева!

26 мин. ОПАСНО! Соломон от левого угла штрафной Зари пробил немного выше ворот!

23 мин. Игра идет в центре поля.

20 мин. Луганчане контролируют мяч.

20 мин. ГООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! Кабаев на половине поля Шахтера отобрал мяч у Додо и отдал передачу в левый угол штрафной на Кочергина, который из-под Степаненко точно пробил в ближний угол!

17 мин. ГОООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Корниенко из левого угла штрафной сделал прострел, и мяч от ноги Абу Ханны полетел к углу вратарской, откуда Марлос точно пробил в ближний угол!

16 мин. Оффсайд у Корниенко.

15 мин. Цыганикс очень неудачно подал со штрафного от правого угла штрафной Шахтера.

13 мин. Опасно! Патрик сделал мягкий заброс на ход Тайсону, которого подвел прием, и Шевченко накрыл мяч!

11 мин. Тайсон от правого угла штрафной Зари сделал неточную передачу на партнера.

9 мин. Игра идет в центре поля.

6 мин. Луганчане активно начали встречу.

4 мин. ОПАСНО! Юрченко ворвался в штрафную Шахтера и из центральной зоны пробил выше ворот!

2 мин. И сразу ответ Зари! Назарина из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой!

2 мин. Опасно! После длинного заброса к штрафной Зари Додо опередил неоправданно выбежавшего навстречу Шевченко и пробил мимо ворот!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В воскресенье, 20-го сентября, состоится поединок третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» будет принимать донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», начало – в 17:00.

Почти месяц прошел с тех пор, как донецкий клуб стартовал в новом национальном первенстве. В первом туре «горняки» обыграли «Колос» со счетом 3:1. Первым соперником команды Луиша Каштру после вынужденного простоя станет луганская «Заря», которая с двух поражений начала чемпионат. Отметим, что в прошлом сезоне луганчане сумели дважды отобрать очки у грозного соперника. Во время проведения второго этапа «черно-белые» в Запорожье с минимальным счетом обыграли «горняков», а затем в Киеве была зафиксирована нулевая ничья. Запомнился и «триллер» в Харькове, завершившийся победой «Шахтера» со счетом 4:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Шахтер».

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Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 20.09.2020 18:36
    0
    Вячеслав Самойлов, 20.09.2020 18:29
    1. Что делать, если судья свистит в обе стороны, а желтые - дает в одну сторону?
    2. Что делать, если комментатор желтые "видит" тоже - только в одну сторону (на фолах Зари предложил только одну - из примерно восьми "сносов" и других достаточно грубых фолов); понятия "совокупность фолов" - для фолов Зари не существует (тогда как Степаненко - получил таки желтую "по совокупности", причем за игру в мяч - игрок же и не пытался его подкат перепрыгнуть, мяча тоже он НЕ контролировал, но...).
    3. Ну а то, что Заря после двух довольно "беззубых" пролетов вдруг вспомнила, как надо играть в футбол и атаковать - не удивительно, ибо от "спонсоров показа" и заинтересованных связанных сторонних лиц наверняка будет дополнительно простимулирована в случае положительного результата матча с Шахтером. Стоит тут "поубиваться", не правда ли? Тем более, что и арбитр чем может - помогает (желтыми в одну сторону)... Вопрос только - хватит ли этого, или надо будет еще красную (желательно, со вторым пенальти) давать?
    Шахтер - жертва заговора, щас заплачу
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.09.2020 18:36
    0
    Навмання навмання это наш комментатор
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 20.09.2020 18:34
    -2
    Даже больше скажу, он редкий пидар
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 20.09.2020 18:33
    -1
    Судейка тянет кротов, подонок.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 20.09.2020 18:33
    0
    Вячеслав Самойлов, 20.09.2020 18:29
    1. Что делать, если судья свистит в обе стороны, а желтые - дает в одну сторону?
    2. Что делать, если комментатор желтые "видит" тоже - только в одну сторону (на фолах Зари предложил только одну - из примерно восьми "сносов" и других достаточно грубых фолов); понятия "совокупность фолов" - для фолов Зари не существует (тогда как Степаненко - получил таки желтую "по совокупности", причем за игру в мяч - игрок же и не пытался его подкат перепрыгнуть, мяча тоже он НЕ контролировал, но...).
    3. Ну а то, что Заря после двух довольно "беззубых" пролетов вдруг вспомнила, как надо играть в футбол и атаковать - не удивительно, ибо от "спонсоров показа" и заинтересованных связанных сторонних лиц наверняка будет дополнительно простимулирована в случае положительного результата матча с Шахтером. Стоит тут "поубиваться", не правда ли? Тем более, что и арбитр чем может - помогает (желтыми в одну сторону)... Вопрос только - хватит ли этого, или надо будет еще красную (желательно, со вторым пенальти) давать?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 20.09.2020 18:32
    -1
    Зорька, треба третій! Пенсіонерів на пенсію!))
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 20.09.2020 18:32
    -1
    Зорька, треба третій! Пенсіонерів на пенсію!))
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 20.09.2020 18:29
    -8
    1. Что делать, если судья свистит в обе стороны, а желтые - дает в одну сторону?
    2. Что делать, если комментатор желтые "видит" тоже - только в одну сторону (на фолах Зари предложил только одну - из примерно восьми "сносов" и других достаточно грубых фолов); понятия "совокупность фолов" - для фолов Зари не существует (тогда как Степаненко - получил таки желтую "по совокупности", причем за игру в мяч - игрок же и не пытался его подкат перепрыгнуть, мяча тоже он НЕ контролировал, но...).
    3. Ну а то, что Заря после двух довольно "беззубых" пролетов вдруг вспомнила, как надо играть в футбол и атаковать - не удивительно, ибо от "спонсоров показа" и заинтересованных связанных сторонних лиц наверняка будет дополнительно простимулирована в случае положительного результата матча с Шахтером. Стоит тут "поубиваться", не правда ли? Тем более, что и арбитр чем может - помогает (желтыми в одну сторону)... Вопрос только - хватит ли этого, или надо будет еще красную (желательно, со вторым пенальти) давать?
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 20.09.2020 18:28
    +1
    Evil, 20.09.2020 18:27
    Это бывший Виктор Иванов если что.
    Да кстати, может быть даже бойкинюк
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 20.09.2020 18:27
    +1
    Каштру, они уже до передач не добегают! Делай замены!
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 20.09.2020 18:27
    -1
    Aleks04, 20.09.2020 18:26
    Ты сидишь и дрочишь небось на Донбасс, превозносишь его, какой он «велик»
    Это бывший Виктор Иванов если что.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 20.09.2020 18:27
    +1
    Странно почему Каштру не выпускает Тете
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 20.09.2020 18:26
    0
    con clusion, 20.09.2020 18:20
    Если бы не Донбасс-дерби, то и смотреть бы нечего было.
    Вся Украина за весь Донбасс.
    Ты сидишь и дрочишь небось на Донбасс, превозносишь его, какой он «велик»
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.09.2020 18:25
    -1
    xxxxxxxxxxxxххх, 20.09.2020 18:23
    Каштру , где замены?!
    Да, пора бы освежить.. я думаю минуты 3-4
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.09.2020 18:24
    -1
    Непонятно как они умудрились два матча продуть
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 20.09.2020 18:24
    0
    А Шахтарю не вистачило грошей на гетри до нової форми?))
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 20.09.2020 18:23
    +3
    Громов такое забивать обязан
    Ссылка
    polesse2000
    online
      polesse2000, 20.09.2020 18:23
    +1
    Ну как, так Громов
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 20.09.2020 18:23
    +1
    Каштру , где замены?!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.09.2020 18:22
    -1
    Sentinel, 20.09.2020 18:19
    Это мем, утенок с ножом
    ХЗ
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 20.09.2020 17:49
    +8
    Совсем другая Заря. Виктор отлично настроил команду
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 20.09.2020 17:45
    +8
    У ШД топ атака, однако дырявая оборона. Шахтёр в УПЛ уже никому не страшен с такой обороной
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 20.09.2020 17:19
    +7
    Заря!!! Заря!!! Заря!!!
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 20.09.2020 17:32
    +5
    Шахтер вообще не работает над ошибками в обороне. Как был проходной двор в защите, так и остался
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 20.09.2020 17:32
    +5
    2-1, полет нормальный
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 20.09.2020 17:49
    +4
    Олег Тимофеюк, 20.09.2020 17:47
    Прыгать чеши.
    Пригать будеш на бутилке у своїх хозяєв чечен мокша вбога
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 20.09.2020 17:25
    +4
    Заря красені! Марлоса Твйсона та Мораеса максимум на тайм вистачить
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 20.09.2020 18:23
    +3
    Громов такое забивать обязан
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 20.09.2020 17:54
    +3
    janu0320, 20.09.2020 17:50
    не судьба наверное посмотреть трансляцию, у меня нет иммунитета к этим ссанным гуделкам. у нас канешно дауны работают в ффу, что ещё не запретили эту херню для даунов.
    Так есть же опция без звука. Зачем себе отказывать в удовольствии
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 20.09.2020 17:54
    +3
    Олег Тимофеюк, 20.09.2020 17:46
    Вот это я называю красивым футболом, на который любо дорого смотреть. Это вам не днонама и их вечный позорный автобус. Шахтёр вытащит, несмотря на то что шубный романов заряжен.
    Игра смотрится. И наверное пока лучшая в чемпионате.
    Вернидуб приехал за сына болеть. И это уже + )
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 20.09.2020 17:46
    +3
    Зоря дави кротів
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 20.09.2020 17:37
    +3
    AK_228, 20.09.2020 17:36
    Так тут хотя бы футбол а не унылое гавно
    якщо тобі така гра Шахти це футбол, то в тебе великі проблеми
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 20.09.2020 17:32
    +3
    Пенальти в ворота Шахтера, такое не каждый год увидишь
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 20.09.2020 17:32
    +3
    Заря, дави. Вырезай раковую опухоль украинского футбола - шлакТЕРТ даyнецк. За тебя вся Украина.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 20.09.2020 17:31
    +3
    На футбол хабе и плюсах самые объективные комментаторы
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 20.09.2020 17:26
    +3
    Гоооооллл. 1-1. "#Всравсяраднойшахтер"
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 20.09.2020 17:25
    +3
    Трубин набирает свой багаж ошибок, чтобы вскоре стать номер один в Шахтере.
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 20.09.2020 17:24
    +3
    Юйуху!!!
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 20.09.2020 18:21
    +2
    Ну що , появились критичні хвилини для пенсіонерів , хто вийде замість Тайсона Мораєса та Марлоса?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.09.2020 18:09
    +2
    Веселый матч судя по счету
    Ссылка
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