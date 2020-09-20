Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Олимпик» – «Минай» - 0:0

«Олимпик»: Кичак – Лебеденко, Снурницын, Зотько, Пасич – Бабенко – Тейшейра, Политыло, Завийский, Бенито – Шахаб.

Запасные: Бетим, Ксенз, Цымбалюк, Чогадзе, Каргбо, Аблитаров, Кравчук, Романовский, Альваренга.

«Минай»: Попович – Лопыренок, Матич, Маткобожик – Сакив, Ткачук, Снижко, Меличенко – Нуриев, Шиндер, Кожанов.

Запасные: Каниболоцкий, Павлиш, Кныш, Маембе, Глагола, Каппарос, Пиняшко, Шпак, Голодюк.

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).



5 мин. Минай поджимает соперников правым флангом атаки.



3 мин. Кичак подарил соперникам мяч неудачным выносом в левый фланг.



1 мин. Матич перехватил заброс по правому флангу атаки соперников.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!















В воскресенье, 20-го сентября, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Олимпик» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 14:00.

В своем дебютном поединке в «элитном» дивизионе коллектив Василия Кобина шокировал «Александрию» (1:0). Теперь же, для «Миная» предстоит визит в столицу Украины на противостояние с донецким «Олимпиком», который в прошлом туре нанес выездное поражение днепровскому «Днепру» (3:1), чем сгладил неудачу стартового игрового дня с киевским «Динамо» (1:4). Закарпатский и донецкий коллективы оказались вместе в середине турнирной таблицы, однако уже в очной дуэли имеют шансы образовать дистанцию между собой.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Олимпик» – «Минай».