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  4. Киченок/Остапенко – Бултер/Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
27 апреля 2024, 00:01 | Обновлено 27 апреля 2024, 00:02
59
0

Киченок/Остапенко – Бултер/Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда парного разряда на турнире в Мадриде

27 апреля 2024, 00:01 | Обновлено 27 апреля 2024, 00:02
59
0
Киченок/Остапенко – Бултер/Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

27 апреля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) в парном разряде.

В матче второго раунда украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против тандема Кэти Бултер (Великобритания) / Маркета Вондроушова (Чехия). Встреча состоится 3-м запуском на корте №7 после матча Линетт / Чжан – Схюрс / Стефани. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

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Людмила Киченок WTA Мадрид смотреть онлайн Алена Остапенко Маркета Вондроушова Кэти Бултер
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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