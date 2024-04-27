Киченок/Остапенко – Бултер/Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 апреля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) в парном разряде.

В матче второго раунда украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против тандема Кэти Бултер (Великобритания) / Маркета Вондроушова (Чехия). Встреча состоится 3-м запуском на корте №7 после матча Линетт / Чжан – Схюрс / Стефани. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

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